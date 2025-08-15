Украина устала от войны, но боится несправедливого мира: чего украинцы ждут от встречи Путина с Трампом

Немногие в Украине ожидают скорого окончания войны — и это понятно в том числе по тому, как идет подготовка солдат. Тренировки не особенно сложные: военных учат стрелять из винтовки по быстро движущимся целям, сначала с места, потом в движении. Игорь, опытный инструктор, говорит бойцам, что на данный момент винтовка — это самое эффективное средство для уничтожения дрона на близком расстоянии.

Его позывной — «Ножевик». Он обучает солдат в том числе рукопашному бою. Игорь воюет с 2014 года и резко реагирует на любые предположения о том, что Украине придется отдать часть территории в рамках какой-либо сделки.

«Ни я, ни мои товарищи по борьбе, мы к этому не готовы, это однозначно, — говорит он мне. — И будем воевать до тех пор, пока не освободим наши территории, пока они не будут свободны. Спасибо».

Такое развитие событий кажется маловероятным — в том числе потому, что некоторые украинские подразделения на передовой сейчас значительно недоукомплектованы. Один из солдат, говоривших с нами, назвал катастрофой последние усилия Украины по мобилизации.

Украинские войска по-прежнему уступают в численности и огневой мощи, и военные сами признают, что устали и теряют позиции. Это неоспоримый факт. Но сама эта подготовка говорит о том, что они не сдаются.

Алексей, один из солдат, тренирующихся на стрельбище, уже потерял на войне отца и друзей. Он признает: эту войну нужно останавливать. Но идея отдать России еще больше украинской земли ему не нравится. «Я бы такое точно не предложил», — говорит он.

Украинские военные говорят, что и Россия несет серьезные потери — около тысячи человек в день убитыми или ранеными. Ресурсы России тоже постепенно истощаются.

Мнения военных перекликаются с точкой зрения мирных жителей украинских городов. Они все больше страдают от последствий войны, особенно на фоне недавнего усиления российских обстрелов по всей стране: как ракетных, так и с применением беспилотников. В прошлом месяце Россия запустила по Украине более 6 тыс. дронов. В июле 2024 года эта цифра была значительно ниже — чуть более 400.

Нет сомнений, что люди хотят окончания войны и в Киеве.

«Если мы не остановим [войну — Ред.], то потеряем еще больше территорий и еще больше людей», — говорит Александр. Он сравнивает ситуацию с казино: «Чем больше играем, тем больше проигрываем».

Владимир, еще один прохожий, с которым мы поговорили на улицах Киева, смотрит на перспективы переговоров между Трампом и Путиным пессимистично. Он предполагает, что Украине придется отдать еще часть территории в обмен на прекращение огня. Он этого не хочет, но признает, что захваченное не получится так просто отвоевать.

«Если б дали оружие еще вначале, когда было кем воевать, может, вышел бы толк. А так — сейчас нет парней, все парни, если не там [показывает рукой на небо — Ред.], то по больницам».

Президент Зеленский уже выразил недовольство тем, что на переговорах на Аляске не будет слышен голос Украины. Он ясно дал понять, что не собирается сдавать территории. «Это не моя частная собственность», — сказал он ранее на этой неделе.

Тем не менее некоторые последние опросы показывают, что все больше украинцев смиряются с мыслью, что, возможно, придется пожертвовать землей ради мира.

Но главное, что очень немногие верят в искреннее стремление России к миру. Александр Мережко, депутат Верховной рады и председатель Комитета по иностранным делам, считает встречу на Аляске просто пиар-акцией Путина. «У Путина нет никакого желания идти на компромисс, — говорит Мережко. — Он считает, что выигрывает войну. Он не собирается отступать».

Мережко не согласен с предложением Трампа, что Украина должна будет «что-то подписать».

«Я не считаю, что какое-либо соглашение, ведущее к нашему уничтожению, может быть навязано Украине», — подчеркнул он. По мнению Мережко, жертвовать домами людей ради мира — это аморально и незаконно.

Но многие украинцы уже лишились и домов, и жизней. По данным ООН, в Украине погибли 13 тыс. мирных жителей, а 3,5 млн были вынуждены покинуть свои дома.

Неподалеку от Киева в лагере для беженцев из восточной Украины живет более 500 человек. Их новые дома — металлические контейнеры. Здесь много пожилых людей, которые были вынуждены бежать от боев на востоке страны.

Есть и дети, которые, возможно, уже никогда не увидят города и села, в которых они родились. Здесь для них построена маленькая детская площадка.

78-летний Геннадий плачет, когда говорит, что скорее всего больше никогда не увидит могилу матери. Он до сих пор скучает по прошлой жизни.

«Я на рыбалку любил там ездить, у меня там был кусочек земли, дачный участок, там рос мой виноград, орех, а теперь этого как бы нету», — говорит он.

Ни один из тех, с кем мы здесь говорили, не особо верит в успех переговоров на Аляске.

«Я очень надеюсь, что после этих переговоров будет что-то хорошее, но особых надежд у меня нет», — говорит Валерия, 18-летняя студентка. Ее семья лишилась дома.

78-летняя Валентина настроена более категорично. Ее мужа убила российская ракета.

«Это наша земля. Это Украина. Им в России мало земель? Это наша земля, за нее гибнут наши люди. Ну вы что, как можно отдать сейчас? Сколько людей погибло, скажите мне? И теперь отдать? Ни за что», — говорит она.

На Аляске Путин и Трамп собираются обсуждать будущее Украины без участия самой Украины, за ее спиной.

И пусть Украина постепенно проигрывает эту войну, но она еще не побеждена. А значит, ей не так просто навязать мир, который она не сможет принять.