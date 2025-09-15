Украина нанесла удар по одному из крупнейших российских НПЗ

Украинские беспилотники нанесли удар по одному из крупнейших российских нефтеперерабатывающих заводов в ночь на воскресенье, в результате чего на объекте возник пожар.

Киришский нефтеперерабатывающий завод, расположенный на северо-западе Ленинградской области РФ стал очередной целью украинских атак на российскую нефтяную инфраструктуру, которая, по словам Киева, с помощью которой Кремль финансирует полномасштабное вторжение в Украину.

Предприятие, управляемое российским нефтяным гигантом "Сургутнефтегаз", производит около 18 миллионов тонн сырой нефти в год и входит в тройку крупнейших российских предприятий по объему производства.

По данным Генштаба Украины, на Киришском нефтеперерабатывающем заводе произошли взрывы и пожар.

Минобороны РФ заявило, что в воскресенье утром были перехвачены более 80 украинских беспилотников.

Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко сообщил, что три беспилотника были сбиты над Киришами. По его данным, пожар был вызван обломками БпЛА. Дрозденко отметил, что в результате атак никто из гражданских лиц не пострадал, пожар потушен.

Российские официальные лица не стали комментировать степень ущерба, нанесенного объекту.

Атака произошла через день после того, как президент США предупредил о серьезных последствиях для стран, которые продолжают закупать российскую нефть.

В субботу Трамп заявил о введении пошлин в размере от 50 до 100 процентов, если закупки не прекратятся.

47-й президент США говорит, что важно задушить то, что он ему кажется основным источником финансирования Россией войны в Украине, чтобы заставить Кремль сесть за стол переговоров.

В прошлом месяце Трамп встретился с президентом РФ Владимиром Путиным и президентом Украины Владимиром Зеленским, чтобы изучить пути выполнения своего предвыборного обещания о прекращении войны, но выразил разочарование скоростью прогресса.

Россия остается вторым по величине экспортером нефти в мире, но сезонный рост спроса и постоянные удары украинских беспилотников привели к дефициту топлива в последние недели.

В некоторых регионах страны на АЗС нет бензина, автомобилисты стоят в длинных очередях, а чиновники прибегают к нормированию или вовсе прекращают продажу.

Чтобы попытаться уменьшить дефицит, Россия приостановила экспорт топлива. Власти объявили о полном запрете до 30 сентября и частичном запрете для трейдеров и посредников до 31 октября.