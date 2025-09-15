Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Украина нанесла удар по одному из крупнейших российских НПЗ

Euronews 15 сентября, 2025 11:23

Важно

"Киришнефтеоргсинтез" - крупнейший нефтеперегонный завод России по количеству произведённого топлива. Киев утверждает, что, ударами по российской нефтяной промышленности, которая финансирует войну, удастся заставить Кремль согласиться на переговоры о прекращении войны.

Украинские беспилотники нанесли удар по одному из крупнейших российских нефтеперерабатывающих заводов в ночь на воскресенье, в результате чего на объекте возник пожар.

Киришский нефтеперерабатывающий завод, расположенный на северо-западе Ленинградской области РФ стал очередной целью украинских атак на российскую нефтяную инфраструктуру, которая, по словам Киева, с помощью которой Кремль финансирует полномасштабное вторжение в Украину.

Предприятие, управляемое российским нефтяным гигантом "Сургутнефтегаз", производит около 18 миллионов тонн сырой нефти в год и входит в тройку крупнейших российских предприятий по объему производства.

По данным Генштаба Украины, на Киришском нефтеперерабатывающем заводе произошли взрывы и пожар.

Минобороны РФ заявило, что в воскресенье утром были перехвачены более 80 украинских беспилотников.

Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко сообщил, что три беспилотника были сбиты над Киришами. По его данным, пожар был вызван обломками БпЛА. Дрозденко отметил, что в результате атак никто из гражданских лиц не пострадал, пожар потушен.

Российские официальные лица не стали комментировать степень ущерба, нанесенного объекту.

Атака произошла через день после того, как президент США предупредил о серьезных последствиях для стран, которые продолжают закупать российскую нефть.

В субботу Трамп заявил о введении пошлин в размере от 50 до 100 процентов, если закупки не прекратятся.

47-й президент США говорит, что важно задушить то, что он ему кажется основным источником финансирования Россией войны в Украине, чтобы заставить Кремль сесть за стол переговоров.

В прошлом месяце Трамп встретился с президентом РФ Владимиром Путиным и президентом Украины Владимиром Зеленским, чтобы изучить пути выполнения своего предвыборного обещания о прекращении войны, но выразил разочарование скоростью прогресса.

Россия остается вторым по величине экспортером нефти в мире, но сезонный рост спроса и постоянные удары украинских беспилотников привели к дефициту топлива в последние недели.

В некоторых регионах страны на АЗС нет бензина, автомобилисты стоят в длинных очередях, а чиновники прибегают к нормированию или вовсе прекращают продажу.

Чтобы попытаться уменьшить дефицит, Россия приостановила экспорт топлива. Власти объявили о полном запрете до 30 сентября и частичном запрете для трейдеров и посредников до 31 октября.

Банда «майских террористов» Риги предстанет перед судом: ох, чего же они натворили…

21:11

Важно 0 комментариев

Государственная полиция направила в суд уголовное дело против трех молодых людей, которые 31 мая в Риге совершили несколько грабежей и краж, подожгли мусорные контейнеры и повредили автомобиль. Одному из задержанных применена мера пресечения – арест.

Государственная полиция направила в суд уголовное дело против трех молодых людей, которые 31 мая в Риге совершили несколько грабежей и краж, подожгли мусорные контейнеры и повредили автомобиль. Одному из задержанных применена мера пресечения – арест.

Загадочная смерть 30-летнего мужчины: соседи подозревают нехорошее

21:00

Важно 0 комментариев

В Валмиере мужчина погиб после падения из окна пятого этажа. Жители дома переживают случившееся, потому что от соседа такого не могли ожидать – погибший был домовитым, работящим, открытым и дружелюбным человеком. Окружающим трудно поверить, что это было самоубийство, сообщает «Degpunktā».

В Валмиере мужчина погиб после падения из окна пятого этажа. Жители дома переживают случившееся, потому что от соседа такого не могли ожидать – погибший был домовитым, работящим, открытым и дружелюбным человеком. Окружающим трудно поверить, что это было самоубийство, сообщает «Degpunktā».

«Хотите опустошить наши деревни?» Люди на границе Латвии с Россией отчаянно бьются за школы

20:48

Важно 0 комментариев

Приграничные самоуправления по-прежнему призывают к пересмотру критериев числа учеников, в соответствии с которыми школы получают государственное финансирование на зарплату педагогов, однако Министерство образования и науки (МОН), ссылаясь на ограниченный бюджет, изменений пока не планирует, прозвучало в понедельник на заседании комитета по образованию и культуре Латвийского союза самоуправлений (ЛСС).

Приграничные самоуправления по-прежнему призывают к пересмотру критериев числа учеников, в соответствии с которыми школы получают государственное финансирование на зарплату педагогов, однако Министерство образования и науки (МОН), ссылаясь на ограниченный бюджет, изменений пока не планирует, прозвучало в понедельник на заседании комитета по образованию и культуре Латвийского союза самоуправлений (ЛСС).

Центральный рынок: все подорожало после ливней и наводнений?

20:45

Важно 0 комментариев

Первые недели сентября побаловали нас по-летнему теплыми днями, но осень, похоже, все же вступила в свои права. Вместе с погодой поменялся и выбор товаров на Рижском Центральном рынке: обилие фруктов и ягод уступило место на прилавках первому урожаю. Но так ли сильно повлияли на цены проливные дожди, затопившие поля, и почему ларьки со свежими овощами мокнут под дождем, а не в обновленном Овощном павильоне? Давайте посмотрим вместе.

Первые недели сентября побаловали нас по-летнему теплыми днями, но осень, похоже, все же вступила в свои права. Вместе с погодой поменялся и выбор товаров на Рижском Центральном рынке: обилие фруктов и ягод уступило место на прилавках первому урожаю. Но так ли сильно повлияли на цены проливные дожди, затопившие поля, и почему ларьки со свежими овощами мокнут под дождем, а не в обновленном Овощном павильоне? Давайте посмотрим вместе.

«Оскорбление здравого смысла»: три лжи о войне Израиля в Газе от Wall Street Journal

20:38

Важно 0 комментариев

Глупые представления об Израиле повторяются днем и ночью. Их тиражируют высокопоставленные международные организации. Их подтверждают такие уважаемые их члены как «Действие против голода», которую я помогал основать. Но это не делвет их утверждения верными. Три конкретных примера:

Глупые представления об Израиле повторяются днем и ночью. Их тиражируют высокопоставленные международные организации. Их подтверждают такие уважаемые их члены как «Действие против голода», которую я помогал основать. Но это не делвет их утверждения верными. Три конкретных примера:

Живодёр бросил в речке сумку полную камней с живым котом (ВИДЕО)

20:13

ЧП и криминал 0 комментариев

В воскресенье, 14 сентября, около 11 часов утра сотрудник Рижского регионального управления полиции во время прогулки с собаками услышал мяуканье из Даугавы. Недалеко от берега он заметил сумку, из которой доносился звук, и бросился в воду.

В воскресенье, 14 сентября, около 11 часов утра сотрудник Рижского регионального управления полиции во время прогулки с собаками услышал мяуканье из Даугавы. Недалеко от берега он заметил сумку, из которой доносился звук, и бросился в воду.

Минималка в Литве вырастет до 1153 евро в месяц. Латвия снова позади

19:21

Мир 0 комментариев

В 2026 году минимальная зарплата в Литве должна составить 1153 евро брутто. Это на 115 евро больше, чем сейчас, и около 836 евро «на руки», сообщает lrt.lt. 

В 2026 году минимальная зарплата в Литве должна составить 1153 евро брутто. Это на 115 евро больше, чем сейчас, и около 836 евро «на руки», сообщает lrt.lt. 

