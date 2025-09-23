Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
«Украина может вернуть всю территорию»: заявил Трамп. Но США в этом ей как помогут?

Редакция PRESS 23 сентября, 2025 23:34

Важно 0 комментариев

Президент США Дональд Трамп неожиданно оптимистично высказался о шансах Украины восстановить контроль над своей территорией в пределах международно признанных границ. Но есть нюанс.

Трамп в соцсети Truth Social написал, что "полностью понял военную и экономическую ситуацию в Украине и России" и считает, что "Украина при поддержке Европейского Союза имеет все возможности бороться и ВЕРНУТЬ всю свою территорию в первоначальном виде".

Отметим, что этот пост президент США опубликовал после того, как встретился с Владимиром Зеленским. Открытая часть разговора лишь вскользь касалась войны России против Украины: среди прочего, Трамп сказал, что пока не готов говорить об американских гарантиях безопасности для Киева, а о доверии к Владимиру Путину скажет "через месяц".

Вот полный текст этого сообщения: 

"После того как я познакомился с ситуацией в военной и экономической сферах Украины и России и полностью её понял, а также увидел экономические трудности, которые она вызывает у России, я считаю, что Украина при поддержке Европейского Союза находится в положении, чтобы сражаться и ВЕРНУТЬ всю свою территорию в прежних границах.

С временем, терпением и финансовой поддержкой Европы и, в частности, НАТО, восстановление первоначальных границ, с которых началась эта война, вполне возможно. Почему бы и нет?

Россия уже три с половиной года ведёт бессмысленную войну, которую реальная военная держава могла бы выиграть менее чем за неделю.

Это не делает России честь.

На самом деле, это скорее выставляет её в роли «бумажного тигра».

Когда жители Москвы и всех больших городов, посёлков и районов по всей России узнают, что на самом деле происходит в этой войне, поймут, что почти невозможно достать бензин из-за длинных очередей, и столкнутся со всеми другими проблемами военной экономики, где большая часть средств расходуется на борьбу с Украиной, которая обладает большим духом и только укрепляется, — Украина сможет вернуть свою страну в прежнем виде и, кто знает, возможно, даже пойти дальше!

Путин и Россия находятся в серьёзных экономических трудностях, и сейчас настало время для действий Украины.

В любом случае, я желаю обеим странам всего наилучшего. Мы продолжим поставлять оружие в НАТО, чтобы НАТО делало с ним то, что считает нужным. Удачи всем!

ДОНАЛЬД ДЖ. ТРАМП, ПРЕЗИДЕНТ СОЕДИНЁННЫХ ШТАТОВ АМЕРИКИ."

Заметили, в чём подвох? "Украина при поддержке Европейского Союза... С временем, терпением и финансовой поддержкой Европы и, в частности, НАТО..." А где США в этом уравнении? Только поставляет оружие - уже за деньги. 

Обновлено: 01:40 24.09.2025
Латвия: известный хоккеист может лишиться и жилья, и бизнеса
Sfera.lv 5 часов назад
Кто должен платить за ошибки в теплоснабжении столицы?
Bitnews.lv 6 часов назад
Как в 60 литров может поместиться 77? Скандал на заправке в Юрмале
Bitnews.lv 7 часов назад
«Европу унижают»: как Трамп пытается сместить центр политики вправо
Bitnews.lv 7 часов назад
Польша откроет границу с Беларусью в ночь на 25 сентября
Bitnews.lv 7 часов назад
Дело Бункуса: обвиняемый по делу Бункуса плюнул в прокурора
Bitnews.lv 7 часов назад
Балтия: на ипотеку идёт ползарплаты
Sfera.lv 7 часов назад
Латвия: ох, нелёгкая это работа — болота нарыть для пехоты…
Sfera.lv 11 часов назад
Балтийские страны слишком агрессивны по отношению к России? Так считают в администрации Трампа

Важно 22:59

Важно 0 комментариев

Обозреватель Financial Times Гидеон Рахман: ближайшие соратники Трампа считают страны Балтии «опасно агрессивными» в отношениях с Путиным, пишет "Неаткарига".

Читать

Получили моральную травму: люди выбегали с самого дорогого в истории спектакля театра «Дайлес»

Выбор редакции 22:11

Выбор редакции 0 комментариев

19 сентября в театре "Дайлес" состоялась премьера новой постановки «Оракул» польского режиссёра Лукаша Тварковского. Уже сообщалось, что общая стоимость спектакля превысила 500 000 евро. Юрис Жагарс отметил, что это самая технически сложная постановка театра «Дайлес» и, возможно, одна из самых дорогих в истории латвийского театра. Однако не всех она впечатлила и соцсети разразились критикой.

Читать

Единственные balls Большой Европы: Мелони обещает признать государство Палестину — но при двух условиях

Важно 21:45

Важно 0 комментариев

Италия может признать Палестину как государство при выполнении двух условий - освобождения всех израильских заложников и отстранения представителей группировки ХАМАС, признанной террористической в США и Евросоюзе, от какой бы то ни было власти. Об этом заявила премьер-министр Италии Джорджа Мелони, общаясь с журналистами в кулуарах Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке во вторник, 23 сентября

Читать

Трамп на Генассамблее резко отчитал ООН

Важно 20:38

Важно 0 комментариев

Президент США обвинил ООН в бездействии при решении мировых конфликтов. По его словам, за последние семь месяцев он "положил конец семи бесконечным войнам", но "ни в одном из этих случаев ООН даже не попыталась помочь".

Читать

Почувствуют тысячи жителей: людей освобождают от дополнительной платы

Важно 20:28

Важно 0 комментариев

Со следующего года, приобретая в аптеках рецептурные лекарства ценой до десяти евро, больше не придется платить 75 центов за работу фармацевта. Соответствующее предложение сегодня поддержало правительство, сообщает LSM+ в программе «Сегодня вечером».

Читать

Юрист Кривцова: детям не могут запретить родной язык при самостоятельной работе в школе

Мнения 20:26

Мнения 0 комментариев

Широкое обсуждения вызвала публикация на портале Latvijas vēstnesis, где мама школьницы задала вопрос - могут ли дети во время урока при подготовке совместного проекта общаться между собой на родной русском языке - и получила ответ, что по закону не могут.

Читать