«Украина может вернуть всю территорию»: заявил Трамп. Но США в этом ей как помогут?

Трамп в соцсети Truth Social написал, что "полностью понял военную и экономическую ситуацию в Украине и России" и считает, что "Украина при поддержке Европейского Союза имеет все возможности бороться и ВЕРНУТЬ всю свою территорию в первоначальном виде".

Отметим, что этот пост президент США опубликовал после того, как встретился с Владимиром Зеленским. Открытая часть разговора лишь вскользь касалась войны России против Украины: среди прочего, Трамп сказал, что пока не готов говорить об американских гарантиях безопасности для Киева, а о доверии к Владимиру Путину скажет "через месяц".

Вот полный текст этого сообщения:

"После того как я познакомился с ситуацией в военной и экономической сферах Украины и России и полностью её понял, а также увидел экономические трудности, которые она вызывает у России, я считаю, что Украина при поддержке Европейского Союза находится в положении, чтобы сражаться и ВЕРНУТЬ всю свою территорию в прежних границах.

С временем, терпением и финансовой поддержкой Европы и, в частности, НАТО, восстановление первоначальных границ, с которых началась эта война, вполне возможно. Почему бы и нет?

Россия уже три с половиной года ведёт бессмысленную войну, которую реальная военная держава могла бы выиграть менее чем за неделю.

Это не делает России честь.

На самом деле, это скорее выставляет её в роли «бумажного тигра».

Когда жители Москвы и всех больших городов, посёлков и районов по всей России узнают, что на самом деле происходит в этой войне, поймут, что почти невозможно достать бензин из-за длинных очередей, и столкнутся со всеми другими проблемами военной экономики, где большая часть средств расходуется на борьбу с Украиной, которая обладает большим духом и только укрепляется, — Украина сможет вернуть свою страну в прежнем виде и, кто знает, возможно, даже пойти дальше!

Путин и Россия находятся в серьёзных экономических трудностях, и сейчас настало время для действий Украины.

В любом случае, я желаю обеим странам всего наилучшего. Мы продолжим поставлять оружие в НАТО, чтобы НАТО делало с ним то, что считает нужным. Удачи всем!

ДОНАЛЬД ДЖ. ТРАМП, ПРЕЗИДЕНТ СОЕДИНЁННЫХ ШТАТОВ АМЕРИКИ."

Заметили, в чём подвох? "Украина при поддержке Европейского Союза... С временем, терпением и финансовой поддержкой Европы и, в частности, НАТО..." А где США в этом уравнении? Только поставляет оружие - уже за деньги.