Украина и Молдова приблизились к ЕС, Грузия — отдалилась

Еврокомиссия в среду, 30 октября, обнародовала "Пакет расширения 2024 года", рассказав о степени продвижения девяти стран-кандидатов, среди которых Украина, Молдова и Грузия, на пути в Европейский Союз. Оценка изложена в докладах по отдельным странам, каждый из них насчитывает до 100 страниц.

В условиях растущей российской агрессии в Украине и гибридной угрозы со стороны Москвы в Европе, "членство в ЕС становится стратегическим выбором", отметил верховный представитель по внешней политике и политике безопасности Жозеп Боррель, представляя пакет.

Украина и Молдова могут вступить в ЕС к 2029 году

А еврокомиссар по вопросам добрососедства и расширения Оливер Вархейи впервые обозначил конкретные временные рамки возможного достижения странами-кандидатами этой цели. "Мы создали дополнительные инструменты для стран Западных Балкан, Молдовы и Украины, чтобы помочь им ускорить проведение реформ, - сказал он. - Чтобы они могли все подготовить и стать членами Евросоюза к концу следующего мандата Еврокомиссии". Этот мандат начнется еще до конца 2024 года и завершится в 2029 году.

Из трех стран постсоветского пространства - Украины, Молдовы и Грузии - наименьшая вероятность в ближайшем будущем вступить в ЕС - у последней. Как свидетельствует доклад, она до сих пор не выполнила большинство рекомендаций Еврокомиссии из девяти шагов, например, в отношении Высшего совета юстиции, Верховного суда и прокуратуры.

Между тем Украина и Молдова уже исполнили выдвинутые им условия и находятся на стадии переговоров о вступлении в Евросоюз. Кроме того, они получают преимущества в виде программ помощи по ускорению реформ - тех инструментов, о которых говорил Вархейи. Это фонд поддержки Украины на 50 млрд евро и "План роста" для Молдовы на 1,8 млрд евро, анонсированный Еврокомиссией незадолго до этого.

Грузия отдаляется от ЕС

Очевидно, что тенденция в политике властей Грузии - отдаление страны от Евросоюза, подчеркнули представители Еврокомиссии. Однако они заверили, что если официальный Тбилиси все же решит вернуться на путь евроинтеграции, то ему необходимо будет начать с двух конкретных шагов, а именно отмены законов об иностранном влиянии и о "защите семейных ценностей".

Грузия единственная из трех стран получила оценку "регресс" по нескольким пунктам за период с сентября 2023 по сентябрь 2024 года. Речь идет о сферах судебной системы и основных прав, где действия грузинских властей либо противоречат рекомендациям Еврокомиссии и Венецианской комиссии, либо остаются невыполненными.

"Произошло несколько негативных событий, подрывающих независимость и целостность судебной системы и выполнение рекомендаций, адресованных Грузии в 2023 году", - сказано в докладе. Это, например, назначение нового генпрокурора простым большинством голосов или четырех судей Верховного суда на основе законодательной базы, не соответствующей европейским стандартам.

Грузии рекомендуют осуществить широкую реформу судебной системы, создать систему проверок на благонадежность с привлечением международных экспертов для кандидатов и лиц, назначенных на все ведущие должности в судебной системе, привести Закон о прокуратуре в соответствие с европейскими стандартами и так далее.

Откат назад произошел и в сфере свободы выражения мнений. Так, принятие закона об иностранном влиянии негативно сказывается на свободе выражения мнений и условиях работы СМИ. "За отчетный период участились случаи запугивания, угроз, словесных и физических нападений на представителей гражданского общества и журналистов.

Дискредитирующая риторика в адрес работников СМИ со стороны чиновников и политиков создавала все более враждебную обстановку, угрожая свободе СМИ, плюрализму и безопасности журналистов", - подчеркивается в тексте, в то время как принятие законодательного пакета "О семейных ценностях и защите несовершеннолетних" еще больше ограничивает свободу выражения мнений. Эти случаи противоречат международным стандартам в области прав человека, констатируют в Брюсселе.

Что касается общей политики ЕС в области безопасности и обороны, Грузия с июня 2023 года не участвует в общих миссиях по урегулированию кризисов и операциях в сфере безопасности и обороны. Уровень соответствия общей внешней политике и политике безопасности ЕС остается весьма низким - 49 процентов. Например, Грузия так и не присоединилась к санкциям ЕС в отношении РФ, зато там значительно увеличилось прямое авиасообщение с Россией.

Украина достигла прогресса на пути в ЕС

В отчете о прогрессе Украины не содержится жестких критических замечаний в адрес Киева, впрочем, как и слишком высоких оценок. По мнению Еврокомиссии, по всем направлениям Украина продемонстрировала в основном "некоторый уровень готовности" и достигла "хорошего", "умеренного " или "небольшого " прогресса.

В документе отмечается, что, несмотря на продолжающуюся войну РФ против Украины, Киев "проявил удивительную стойкость и приверженность своему европейскому пути". Украина продолжает функционировать как демократическая страна, поскольку ее парламент и правительство надлежащим образом исполняют свои функции. Но власть должна усилить недавно созданные в Украине евроинтеграционные структуры, "чтобы они могли эффективно справляться с процессом вступления в ЕС".

По экономическим критериям вступления в ЕС, за отчетный период Украина продвинулась и "находится между ранней стадией подготовки и наличием определенного уровня подготовки к созданию функционирующей рыночной экономики". В отчете отмечается, что экономический рост в стране в 2023 году "превзошел ожидания".

"Некоторого прогресса" Украина достигла и в сфере реформы судебной системы. Но важно, чтобы в следующем году власти продолжали проводить квалификационную оценку судей по новой процедуре, а также наладили "прозрачный и основанный на заслугах " отбор прокуроров руководящего звена и приняли меры "по устранению коррупционных рисков в Верховном суде".

Одним из главных аргументов, который выдвигают противники вступления Украины в ЕС, являются обвинения в коррупции. Но Еврокомиссия считает, что в этой области Киев добился прогресса, "усилив работу своих антикоррупционных институтов", однако эти усилия нужно продолжать. В частности, Украина должна более эффективно заниматься расследованиями дел о коррупции в высших эшелонах власти.

По мнению Еврокомиссии, среди ключевых реформ в сфере основных прав, которые осуществила Украина, - пересмотр законодательства о защите прав лиц, принадлежащих к национальным меньшинствам. Теперь Брюссель рекомендует Киеву работать над имплементацией измененного законодательства о нацменьшинствах, привлекая к этому их представителей.

Проводить системные реформы в стране, где продолжается война, - непросто, и это хорошо понимают в Брюсселе, отметил во время пресс-конференции Боррель. "Очень сложно внедрять необходимые реформы, когда тебя бомбят, когда твоих людей убивают, когда тебе нужно посылать мужчин и женщин на фронт, (…) но это не мешает уважать фундаментальные права", - считает дипломат. По его мнению, сейчас в Украине важно продолжать борьбу с коррупцией, реформировать судебную власть и внедрять верховенство права, "что и делает украинское правительство".

Молдова: успехи в борьбе с коррупцией

Молдова, которую также критикуют за недостаточную борьбу с коррупцией, улучшила свои показатели, сказано в докладе. Например, вступила в силу Национальная программа целостности и противодействия коррупции на 2024-2028 годы, рекомендации Еврокомиссии были частично выполнены. Кишиневу рекомендуют обеспечить эффективные антикоррупционные расследования, активизировать сотрудничество между Антикоррупционной прокуратурой, Национальным антикоррупционным центром и правоохранительными органами.

Страна добилась определенного прогресса и в реформировании сектора правосудия, например, в отборе и назначении высших судей и прокуроров. Рекомендации Еврокомиссии были в основном выполнены. Теперь Молдове советуют продолжать совершенствовать процесс проверки и назначения высших судей и прокуроров в соответствии с европейскими стандартами.

В докладе позитивно оценивается создание в Молдове институтов, отвечающих за процесс интеграции в ЕС: "Правительство продолжало проводить политику, направленную на ускорение европейской интеграции, одновременно противодействуя гибридной деятельности и попыткам дестабилизации со стороны России". В частности, там появилась должность вице-премьера по вопросам европейской интеграции и назначен главный переговорщик.

Молдова добилась определенного прогресса в области свободы выражения мнений, приняв законодательство о доступе к информации, концентрации собственности СМИ и создании фонда субсидирования СМИ. "На практике такие проблемы, как концентрация собственности и политическое влияние, сохраняются. Продолжается запугивание журналистов, и не было достигнуто заметного прогресса в области защиты журналистов", - сказано в тексте.

За прошедший год значительно повысился уровень соответствия Молдовы общей внешней политике и политике безопасности ЕС. Кишинев расширил свое участие в миссиях ЕС по урегулированию кризисов и операциях в рамках общей политики безопасности и обороны, подписал с Евросоюзом соглашение о партнерстве в области безопасности и обороны.

Но, по мнению Еврокомиссии, стране следует продолжить сотрудничество по предотвращению любых попыток обойти санкции против России и Беларуси и продолжать усилия по повышению устойчивости к гибридным угрозам.