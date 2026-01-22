Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Уиткофф: Переговоры о мире в Украине свелись к только «одному вопросу»

Редакция PRESS 22 января, 2026 14:27

Мир 0 комментариев

Спецпосланник президента США Стивен Уиткофф заявил, что на переговорах о завершении войны России против Украины удалось достичь "значительного прогресса". Сейчас они свелись к решению "одного вопроса", сказал он в четверг, 22 января, перед вылетом из швейцарского Давоса в Москву, где состоится встреча с президентом России Владимиром Путиным.

"Я думаю, что мы свели все к одному вопросу, мы обсудили различные варианты его разрешения, а значит это решаемо. Так что если обе стороны хотят эту проблему решить, мы это сделаем", - приводит агентство AFP слова Уиткоффа, сказанные на Всемирном экономическом форуме в Давосе (ВЭФ). О каком именно вопросе идет речь, он не уточнил.

Ранее Уиткофф сообщил, что вместе с зятем президента США Джаредом Кушнером вылетит в Москву на встречу с Путиным вечером 22 января. По словам спецпосланника Дональда Трампа, они прибудут в столицу России "поздно ночью", а после встречи с президентом страны американская делегация отправится в ОАЭ для дальнейших переговоров в рамках рабочих групп. 

Как уточнил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, встреча Уиткоффа и Кушнера с Путиным состоится "после семи-восьми вечера". "Продолжится разговор по тематике украинского урегулирования и другим сопутствующим темам", - цитирует Пескова агентство "Интерфакс".

На вопрос, разделяет ли он оптимизм Уиткоффа по поводу урегулирования в Украине, пресс-секретарь Путина ответил, что российская сторона "не хотела бы комментировать текущий этап переговоров, особенно в преддверии прибытия Уиткоффа в Москву и его встречи с Путиным". При этом Песков отметил, что Россия "приветствует усилия и результативность" США в решении этого вопроса.

Зеленский прибыл в Швейцарию для встречи с Трампом

Утром 22 января в Давос прилетел президент Украины Владимир Зеленский. Накануне Трамп во время выступления на ВЭФ заявил о намерении встретиться с украинским лидером в Давосе. Встреча двух лидеров, как сообщает украинская газета "Европейская правда" со ссылкой на пресс-службу президента, ожидается в 13:00 по местному времени (15:00 мск), а в 14:30 (16:30 мск), вероятно, состоится основное выступление Зеленского.

Сам Зеленский 20 января отмечал, что поедет в Швейцарию, только если там будут подписаны с США документы о гарантиях безопасности, а также "план процветания" (план послевоенного восстановления Украины). Он аргументировал это необходимостью продолжить работу по устранению последствий очередной российской массированной атаки на Киев и другие регионы страны.

