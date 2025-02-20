«Угроза национальной безопасности»: из Латвии выдворяют россиянку, работавшую в правозащитных организациях

Чащиловой пришло письмо из миграционной службы с уведомлением об аннулировании вида на жительство в связи с тем, что она представляет «угрозу национальной безопасности» и подлежит выдворению. Чащиловой дали собрать вещи и повезли в миграционную службу. Ей сказали, что она может выбрать страну, в которую будет выдворена. Это не может быть страна Евросоюза, так как Чащиловой аннулировали латвийский ВНЖ, который давал ей право находиться на территории ЕС.

«Будем надеяться, что это точно не Россия, потому что в России она подлежит уголовному преследованию за свою деятельность. Соответственно, это скорее всего, любая страна, где можно быть без визы», — комментирует ситуацию ее ее подруга, журналистка Ирина Снеговская. Сама Чащилова рассказала «Эху», что ее коллеги обратились в Европейский суд по правам человека. «[В России меня] вполне спокойно могут арестовать и привлечь к уголовной ответственности. Я надеюсь, что этого не случится», — сказала она.

В конце января издание «Важные истории» выпустили расследование, в котором обвинили экс-юристку Чащилову в подделке документов и своей биографии. Сама Чащилова отрицает обвинения. По данным издания, Чащилова использовала поддельный диплом, редактировала записи в трудовой книжке и распространяла легенду, согласно которой якобы была офицером полиции и работает с адвокатским статусом. "Важные истории" пишут, что Чащилова, работая в российских правозащитных организациях, получала доступ к информации, представляющей угрозу для людей, преследуемых в России. При этом какой-либо достоверной информации о том, что она могла передавать эти данные российским властям, в расследовании «Важных историй» нет.

Как сообщает телеканал Белсат, незадолго до выхода расследования юристку уволили из «ОВД-Инфо». «Мы уволили ее не из-за расследования, но его подготовка, о которой мы знали, стала поводом внимательнее к ней приглядеться. Мы обнаружили несколько ситуаций обмана, неуказания важной информации про себя. И поняли, что не можем ручаться за то, что сообщает о себе Маша нам или нашим партнерам, — а так работать невозможно», — заявил директор проекта Александр Поливанов.