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Удары России по Украине: разрушен детский сад и десятки жилых домов

© Deutsche Welle 21 октября, 2024 16:59

Мир 0 комментариев

Войска РФ нанесли удар по детскому саду в Запорожье. В ряде регионов Украины разрушены жилые дома. Один человек погиб, не менее 32 ранены, сообщает Deutsche Welle.

В ночь на понедельник, 21 октября, российские войска атаковали Украину беспилотниками и различными типами ракет. По данным Генерального штаба ВСУ, РФ задействовала в нападении 116 боевых дронов, одну баллистическую ракету "Искандер-М" и по одной управляемой авиационной ракете Х-35 и Х-31П. 59 беспилотников были сбиты в Одесской, Николаевской, Херсонской, Винницкой, Хмельницкой, Житомирской, Киевской, Сумской, Кировоградской, Черкасской, Черниговской и Полтавской областях, есть попадания по объектам гражданской инфраструктуры, отметили в украинском Генштабе.

В Запорожье российская ракета разрушила детский сад, повреждены около 30 домов

Утром 21 октября российская армия нанесла удар по центру Запорожья, в результате погиб один человек, его тело извлекли из-под завалов, еще 14 человек пострадали, сообщил в Telegram глава Запорожской областной военной администрации Иван Федоров. По его сведениям, три человека находятся в тяжелом состоянии.

Взрывной волной повреждены более 30 домов. "Пострадало большое количество общественных объектов, в том числе детский сад, общежития, одноэтажные и многоэтажные дома", - рассказал глава ОВА.

По сообщению Государственной службы по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС) Украины, двухэтажное здание детского сада частично разрушено. Кроме того, повреждено хозяйственное сооружение и 26 автомобилей. Поисково-спасательные работы продолжаются. Трех человек вызволили из-под завалов, но там еще могут находиться люди, отметили в ГСЧС.

В Киеве и области обломки "шахедов" попали в многоэтажки

В Киеве в результате ночной атаки беспилотников пострадал один человек: медики зафиксировали у него ожоги лица. Обломки сбитого беспилотника повредили стены и окна многоэтажного жилого дома в Голосеевском районе, а в Соломенском районе из-за падения обломков загорелась крыша одноэтажного жилого дома.

В поселке Глеваха Киевской области обломки беспилотника попали в пятиэтажный жилой дом, в результате чего конструкции кровли здания частично разрушились, сообщили в Государственной службе по чрезвычайным ситуациям. Экстренные службы эвакуировали 43 жильца дома, нескольким потребовалась психологическая помощь. Погибших и раненых нет, отметили в ГСЧС.

В Сумской области были обесточены несколько населенных пунктов

В результате удара по критической инфраструктуре Роменского района Сумской области несколько населенных пунктов были обесточены, сообщила Сумская областная военная администрация. "Работают аварийно-спасательные службы. Электроснабжение возобновляется", - говорится в сообщении.

Предыдущей ночью войска РФ ударили дронами по энергетическому объекту Роменского района, в результате чего без света остались более 37 тысяч потребителей в 104 населенных пунктах.

РФ атаковала припортовую инфраструктуру близ Одессы

Войска РФ атаковали ракетами и ударными дронами припортовую инфраструктуру Одесской области. В результате вспыхнул пожар, обошлось без пострадавших, сообщил глава областной военной администрации Олег Кипер.

РФ сбросила управляемые авиабомбы на Харьков, пострадали 13 человек

Под российские обстрелы также попали Харьков и Кривой Рог, сообщили местные власти. Так, войска РФ нанесли удары управляемыми авиабомбами по трем районам Харькова. В результате обстрелов пострадали 13 человек, среди них - семь женщин в возрасте от 22 до 83 лет, сообщила областная полиция. Армия РФ наносила удары по городу "хаотично", что указывает на "терроризм по отношению к местному населению", заявил начальник Главного управления полиции по Харьковской области Владимир Тимошко. По его данным, российские истребители, атаковавшие Харьков, взлетали в Белгороде.

РФ также ударила по Кривому Рогу баллистической ракетой, сообщил председатель Совета обороны Кривого Рога Александр Вилкул. По последним данным, в результате российского удара пострадали четыре человека, в том числе 12-летняя девочка. В результате удара повреждены 12 жилых домов, гостиница, Дворец культуры, банк, магазины и 14 легковых автомобилей. Последствия российской атаки еще уточняются, отметил чиновник.

 

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