«Удары по жилым районам должны быть немедленно прекращены»: посол США в ООН об Украине

Редакция PRESS 7 сентября, 2025 10:45

Мир 0 комментариев

"Продолжающаяся российско-украинская война является самой масштабной и самой смертоносной войной в Европе со времен Второй мировой войны. Эта война продолжается. Число погибших и масштабы разрушений как в Украине, так и в России продолжают расти. Это разрушительная война, которая никогда не должна была начаться, - заявила в своем выступлении посол США при ООН Дороти Ши на заседании Генеральной Ассамблеи ООН по Украине.

Вот почему Соединенные Штаты при администрации президента Трампа предпринимают исключительные усилия, чтобы положить конец этой войне.

Президент Трамп встретился лично с президентом России Путиным на Аляске 15 августа, а затем 18 августа принял президента Украины Зеленского и семерых других европейских лидеров в Белом доме, чтобы подвести итоги нескольких раундов переговоров.

Следующим шагом для лидеров России и Украины будет проведение двусторонней встречи и, в конечном счете, достижение договоренности о прекращении боевых действий.

Всего через несколько дней после того, как президент Трамп приветствовал президента Путина на американской земле, чтобы обсудить прекращение войны, Россия предприняла вторую по величине воздушную атаку на Украину с начала войны, нанеся удары по жилым домам, а также по зданиям, в которых размещаются представительств Европейского союза и Британского совета.

Эти продолжающиеся атаки ставят под сомнение серьезность намерений России в отношении заключения мира.

Удары по жилым районам и гражданским объектам должны быть немедленно прекращены.

Хотя Соединенные Штаты продолжают свои усилия, добиваясь проведения прямых переговоров между Россией и Украиной, мы должны помнить, что война началась не с полномасштабного вторжения России на Украину в феврале 2022 года.

На тот момент Россия уже незаконно аннексировала Крым и оккупировала суверенную территорию Украины в течение восьми лет.

Организация Объединенных Наций была создана для того, чтобы избавить грядущие поколения от бедствий войны.

Мы призываем Россию выполнить свои обязательства, а обе стороны – добросовестно провести переговоры и раз и навсегда положить конец войне с помощью дипломатии.

Мы настоятельно призываем все государства-члены ООН присоединиться к Соединенным Штатам и потребовать немедленного, долгосрочного прекращения этой начатой по осознанному выбору войны, которая уносит жизни людей и разрушает обе страны".

Напиться за 2 евро: в магазинах в разы выросли продажи одеколонов

Важно 21:40

Важно 0 комментариев

Ограничения на продажу алкоголя привели к неожиданному результату — в ряде магазинов резко выросли продажи спиртосодержащего одеколона. По данным Латвийской ассоциации торговцев, объёмы реализации выросли от двух до десяти раз, сообщает TV3. 

Ограничения на продажу алкоголя привели к неожиданному результату — в ряде магазинов резко выросли продажи спиртосодержащего одеколона. По данным Латвийской ассоциации торговцев, объёмы реализации выросли от двух до десяти раз, сообщает TV3. 

США предложили G7 конфисковать замороженные активы России

Мир 21:38

Мир 0 комментариев

Администрация Дональда Трампа подготовила для стран «большой семерки» план по прямой конфискации золотовалютных резервов России, находящихся под санкциями. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на проект документа и источники, знакомые с переговорами.

Администрация Дональда Трампа подготовила для стран «большой семерки» план по прямой конфискации золотовалютных резервов России, находящихся под санкциями. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на проект документа и источники, знакомые с переговорами.

Ожили «точки» и стали скупать одеколон: с 20.00 в Валке

Важно 21:38

Важно 0 комментариев

Уже больше месяца в Латвии действуют новые ограничения на торговлю алкоголем. С понедельника по субботу спиртное можно купить только с 10:00 до 20:00, а по воскресеньям — до 18:00. Цель реформы — снизить потребление и бороться с алкоголизацией общества.

Уже больше месяца в Латвии действуют новые ограничения на торговлю алкоголем. С понедельника по субботу спиртное можно купить только с 10:00 до 20:00, а по воскресеньям — до 18:00. Цель реформы — снизить потребление и бороться с алкоголизацией общества.

Латвия сама введёт санкции за поддержку агрессии РФ

Важно 21:07

Важно 0 комментариев

Правительство сегодня поддержало подготовленный МИДом проект правил о введении санкций против сторонников агрессии РФ, сообщила передача «Сегодня вечером» на LSM+.

Правительство сегодня поддержало подготовленный МИДом проект правил о введении санкций против сторонников агрессии РФ, сообщила передача «Сегодня вечером» на LSM+.

Если у вас хорошая «крыша» — можете бить, кого хотите. У вас же есть 200 евро? Расследование Лапсы

Выбор редакции 21:06

Выбор редакции 0 комментариев

Работник полиции, по словам журналиста Лато Лапсы - "из спецподразделения", 1 марта на концерте ударил охранника клуба Tower: отправил его в нокаут, выбил зубы, поставил несколько синяков и наградил сотрясением мозга.

Работник полиции, по словам журналиста Лато Лапсы - "из спецподразделения", 1 марта на концерте ударил охранника клуба Tower: отправил его в нокаут, выбил зубы, поставил несколько синяков и наградил сотрясением мозга.

Вот это норма для Абу Мери? Пациентка на телефон засняла реальную ситуацию в операционных Онкоцентра

Важно 21:06

Важно 0 комментариев

Стерильность и безупречный порядок — первое, что приходит в голову, когда думаем о больницах. Белые халаты, маски, перчатки, строгие правила. Но реальность в Латвии может оказаться совсем иной.

Стерильность и безупречный порядок — первое, что приходит в голову, когда думаем о больницах. Белые халаты, маски, перчатки, строгие правила. Но реальность в Латвии может оказаться совсем иной.

Из 100 тонн навоза 1 тонна биометана будут вырабатывать в Тервете

Бизнес 21:01

Бизнес 0 комментариев

В пятницу, 12 сентября, в Тервете торжественно открыли первую в Латвии фабрику по производству биологического сжиженного природного газа. Новый объект позволит превращать навоз и биомассу в чистый и климатически нейтральный энергоресурс, что рассматривается как шаг к энергетической независимости страны.

В пятницу, 12 сентября, в Тервете торжественно открыли первую в Латвии фабрику по производству биологического сжиженного природного газа. Новый объект позволит превращать навоз и биомассу в чистый и климатически нейтральный энергоресурс, что рассматривается как шаг к энергетической независимости страны.

