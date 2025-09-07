«Удары по жилым районам должны быть немедленно прекращены»: посол США в ООН об Украине

Вот почему Соединенные Штаты при администрации президента Трампа предпринимают исключительные усилия, чтобы положить конец этой войне.

Президент Трамп встретился лично с президентом России Путиным на Аляске 15 августа, а затем 18 августа принял президента Украины Зеленского и семерых других европейских лидеров в Белом доме, чтобы подвести итоги нескольких раундов переговоров.

Следующим шагом для лидеров России и Украины будет проведение двусторонней встречи и, в конечном счете, достижение договоренности о прекращении боевых действий.

Всего через несколько дней после того, как президент Трамп приветствовал президента Путина на американской земле, чтобы обсудить прекращение войны, Россия предприняла вторую по величине воздушную атаку на Украину с начала войны, нанеся удары по жилым домам, а также по зданиям, в которых размещаются представительств Европейского союза и Британского совета.

Эти продолжающиеся атаки ставят под сомнение серьезность намерений России в отношении заключения мира.

Удары по жилым районам и гражданским объектам должны быть немедленно прекращены.

Хотя Соединенные Штаты продолжают свои усилия, добиваясь проведения прямых переговоров между Россией и Украиной, мы должны помнить, что война началась не с полномасштабного вторжения России на Украину в феврале 2022 года.

На тот момент Россия уже незаконно аннексировала Крым и оккупировала суверенную территорию Украины в течение восьми лет.

Организация Объединенных Наций была создана для того, чтобы избавить грядущие поколения от бедствий войны.

Мы призываем Россию выполнить свои обязательства, а обе стороны – добросовестно провести переговоры и раз и навсегда положить конец войне с помощью дипломатии.

Мы настоятельно призываем все государства-члены ООН присоединиться к Соединенным Штатам и потребовать немедленного, долгосрочного прекращения этой начатой по осознанному выбору войны, которая уносит жизни людей и разрушает обе страны".