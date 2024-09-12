«Удар был таким, что его подбросило в воздух»: пьяный водитель сбил дорожного рабочего

В первой половине дня в сторону Велены из Цесвайне направилась машина. Водитель был хорошо проинформирован о том, что участок дороги от Тирзы до Лизума ремонтируется, так как в ближайшее время ожидается укладка нового асфальтового покрытия. Однако запланированная поездка прошла не так, как предполагалось. Продолжая движение по гравийному покрытию, водитель заметил, что впереди идущий автомобиль совершает неустойчивые действия на дороге.

«На дороге работали рабочие. На дорожной технике были включены все необходимые сигналы, и все были в жилетах. Ну, это было трудно не заметить. Но этот пьяный водитель решил, что ему нужно проехать. Проезжая по этому участку, он, конечно, наехал на рабочего", - рассказывает очевидец.

свидетель аварии говорит, что удар был впечатляющим. Рабочий был сосредоточен на выполнении своих служебных обязанностей и даже не заметил, что к нему приближается транспортное средство, поэтому избежать столкновения ему не удалось.

«Его подбросило в воздух, а затем метрах в тридцати он упал на обочину. Он был в состоянии шока и пострадал, конечно", - рассказывает очевидец.

Мужчина добавляет, что коллеги потерпевшего сразу же вызвали медиков и полицию. «Я сидел в машине и ждал неотложку и полицию, поскольку был единственным непосредственным свидетелем".

По данному факту правоохранители возбудили уголовное дело.

Представитель госполиции Рута Смилга сообщает: "На двадцать седьмом километре трассы Цесвайне-Велена мужчина за рулем автомобиля Citroen, находясь в состоянии алкогольного опьянения, сбил рабочего в зоне ремонта дороги. Пострадавшего доставили в медицинское учреждение».

ФОТО скриншот видео передачи "Дегпункта"