Учёные выяснили, как голуби находят дорогу домой. Ответ оказался неожиданным

Теперь исследователи из Германии заявили, что нашли возможный ответ. И находится этот природный навигатор вовсе не в глазах и не в клюве птицы.

Согласно новому исследованию, голуби могут чувствовать магнитное поле Земли с помощью особых иммунных клеток в печени.

Долгое время учёные подозревали, что птицы ориентируются по магнитному полю планеты, но не могли понять, какой орган отвечает за этот механизм. Среди кандидатов называли глаза, внутреннее ухо, мозг и даже клюв.

Новая работа показала, что в печени голубей находятся клетки-макрофаги, содержащие большое количество железа. Рядом с ними проходят нервные волокна, которые могут передавать информацию в мозг.

Чтобы проверить гипотезу, исследователи провели серию экспериментов с обученными почтовыми голубями в Германии. Когда работа этих клеток нарушалась, птицы переставали нормально ориентироваться в пасмурную погоду. Но как только появлялось солнце, они снова находили дорогу домой.

Это говорит о том, что голуби используют сразу несколько навигационных систем. В ясную погоду им помогает солнце, а когда небо затянуто облаками, в дело вступает внутренний магнитный компас.

Впрочем, сами авторы признают, что загадка пока раскрыта не полностью. Учёным ещё предстоит понять, как именно клетки печени чувствуют магнитное поле Земли и каким образом сигнал попадает в мозг птицы.

Зато одно из самых старых природных чудес стало чуть менее загадочным. Возможно, голубь, который уверенно возвращается домой через полстраны, ориентируется не только глазами, но и собственной печенью.