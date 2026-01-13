Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Учёные шокировали: одиночество убивает быстрее, чем кажется. А друзья буквально продлевают жизнь!

Редакция PRESS 13 января, 2026 09:17

Азбука здоровья 0 комментариев

Выяснилось, что дружба и живое общение — это не просто «приятно», а реальный фактор выживания. Нейробиолог Бен Рейн утверждает: социальные связи могут повышать шансы на восстановление после инсульта, инфаркта и даже рака. И это не метафора.

Мы живём в «постконтактном мире» — меньше встречаемся, больше сидим в телефонах. Но наука говорит прямо: изоляция запускает в организме хронический стресс. Он повышает уровень кортизола, нарушает восстановление тканей и приводит к воспалению — именно поэтому одинокие люди болеют и умирают чаще.

В экспериментах на мышах всё выглядело пугающе наглядно. Животным вызывали одинаковые инсульты. Те, кто жил в одиночестве, получали больше повреждений мозга, хуже восстанавливались и чаще погибали. Социальные — выживали заметно лучше. Причина оказалась в воспалении, которое усиливалось из-за одиночества.

У людей — похожая картина. Анализ данных более 300 тысяч человек показал: слабые социальные связи повышают риск смерти на 50% в течение семи лет. Пациенты, получавшие эмоциональную поддержку после инсульта, восстанавливались значительно лучше. А люди, живущие одни, в два раза чаще умирали после сердечного приступа в течение трёх лет.

Почему так происходит? Всё дело в химии мозга. Общение запускает выработку окситоцина — гормона привязанности. Он снижает стресс, подавляет воспаление и ускоряет заживление. У женатых людей уровень окситоцина выше, а выживаемость при онкологии — лучше.

Бонус — мощный коктейль из дофамина и серотонина. Мозг буквально награждает нас за общение ощущением удовольствия и безопасности. Эволюционно мы запрограммированы быть вместе.

Но есть ловушка. Мы систематически переоцениваем, насколько неприятным будет общение, и недооцениваем, насколько оно нам понравится. Плюс интернет: переписки и видеозвонки не дают мозгу полного набора сигналов — мимики, жестов, запахов, зрительного контакта. Поэтому соцсети, вопреки ожиданиям, усиливают тревожность и одиночество.

Что делать? Учёный советует «повышать качество контакта»:
— вместо текста — звонок;
— вместо звонка — видео;
— лучше всего — личная встреча.

Даже собака помогает: у владельцев ниже уровень кортизола и риск сердечно-сосудистых заболеваний.

Вывод простой и неожиданно утешительный: дружба — это не роскошь и не слабость. Это биологическая необходимость. Почти как сон, движение и солнечный свет.

Смысла ещё поднимать пенсионный возраст нет: объясняем на примере пиццы
Важно

Не скорая скорая: под Екабпилсом женщина чуть не погибла, час ожидая неотложку
Важно

Необычное поздравление «Паулсу — от латвийской неотложки» стало хитом соцсетей (ВИДЕО)
Важно

«Шкаф» закрывается? На продажу выставлен легендарный ночной клуб

Важно 15:37

Важно 0 комментариев

На портале объявлений ss.com выставлен на продажу готовый ночной клуб. Судя по размещённой на сайте информации, продаётся хорошо известный в Риге клуб «Skapis», в помещении которого ранее на протяжении длительного времени работало другое легендарное ночное заведение — «Piens».

Поддельные лекарства в продаже: латвийцев предупреждают об опасности

ЧП и криминал 15:23

ЧП и криминал 0 комментариев

На латвийском рынке по-прежнему доступны препараты, происхождение, состав и действие которых неизвестны. Нелегальные продукты создают серьезный риск для здоровья и даже жизни людей.

Может закончиться смертью: полиция предупреждает об опасных «забавах»

Важно 15:18

Важно 0 комментариев

Государственная полиция в социальных сетях выступила с жёстким предупреждением для родителей и других взрослых, подчеркнув, что катание детей на санках или на «плюшке», привязанных к автомобилю, является крайне опасным и недопустимым поведением.

Кому и сколько: что нового обещают латвийцам в социальной сфере в 2026 году?

Новости Латвии 15:06

Новости Латвии 0 комментариев

Наступил 2026-й. И его, как и предыдущие годы, жители ожидали с волнением и надеждой на перемены к лучшему. Люди работающие мечтают о повышении зарплаты и снижении налогов, пенсионеры – о повышении пенсий, семьи с детьми, конечно, мечтают, чтобы дети росли здоровыми... ну и чтобы государство больше обращало внимания на их нужды. Увеличит ли государство размеры выплат своим жителям, которым они полагаются, вырастут ли доходы латвийцев в наступившем году? 

Три отделения Латвийского онкологического центра переезжают

Новости Латвии 15:00

Новости Латвии 0 комментариев

В январе три отделения Латвийского онкологического центра (LOC) временно переводят в помещения стационара «Гайльэзерс» в рамках подготовки к масштабной реконструкции центра, сообщает агентство LETA. Речь идёт о 14-м отделении сосудистой хирургии, 16-м неврологическом отделении и 3А отделении онкологической хирургии головы и шеи.

В среду в Латвии усилится ветер

Новости Латвии 14:51

Новости Латвии 0 комментариев

В среду в Латвии немного усилится ветер, что сделает мороз более неприятным, прогнозируют синоптики.

Погибшие скорее всего были охотниками: новые детали трагического ДТП

Важно 14:31

Важно 0 комментариев

На месте аварии на Вентспилсскам шоссе, в которой погибли три человека, журналисты программы Degpunktā обнаружили разбросанные по снегу бутылки из-под алкоголя, а также останки туши и головы дикого кабана в багажном отделении автомобиля Toyota Hilux.

