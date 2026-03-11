Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Press.lv - Новости, которые касаются Вас! LAT
Вести еженедельник 7 Супер Секретов Mājas virtuve
LAT Пн, 23. Марта Завтра: Mirdza, Zanete, Zanna
Доступность

Подарок Путину от Трампа: эксперт о повышении цен на нефть из-за Ирана

Редакция PRESS 11 марта, 2026 18:12

Мир

Война в Иране, которая парализовала Ормузский пролив — главную артерию мировой нефтяной торговли и вынудила ближневосточные страны сокращать добычу, может обернуться неожиданным «подарком» для российского бюджета.

Цена нефти Urals — главной экспортной марки российских нефтяников — в понедельник впервые с лета 2023 года поднималась выше $75 за баррель, сообщает Reuters. Чуть больше чем за неделю ее котировки подскочили более чем на 70% и вполную приблизились к 2-летним рекордам.

В среду цены Urals опустились до $62 вслед за котировками на мировых нефтяных рынках после того, как стало известно, что страны G7 готовятся вылить на рынок 400 миллионов баррелей из стратегических резервов «черного золота». Тем не менее, российское сырье по-прежнему стоит на 40% дороже, чем до начала иранской войны.

Смягчение санкций США, после которого Индия за 5 дней скупила 30 миллионов баррелей застрявшей в море российской нефти, — это подарок Дональда Трампа Владимиру Путину, иронизирует Янис Клюге, эксперт германского Института проблем международной безопасности. Размер «подарка» он оценивает в $3 млрд.

Стоимость одного танкерного груза из Приморска, ключевого российского порта на Балтийском море, выросла с $35 млн в феврале примерно до $54 млн, оценивает аналитик Freedom Finance Владимир Чернов. Привычный дисконт к Brent практически исчез, продолжает эксперт: «Еще в феврале он превышал $25–30 за баррель, а сейчас в отдельных сделках цена российской нефти уже сравнялась или даже превысила бенчмарк».

Окончательный эффект для экономики и бюджета будет зависеть от того, как долго продолжится конфликт, отмечает Петрас Катинас, старший научный сотрудник Royal United Services Institute в Лондоне. В марте сырьевые доходы бюджета могут удвоиться по сравнению с уровнями начала года — до 800-900 млрд рублей, оценивает Альфа-банк. Впрочем, даже Даже с учетом того, что цены на нефть на текущий год могут составить $50 за баррель, а не $45, как заложено в последнем макроэкономическом прогнозе ЦБ РФ, по итогам года нефтегазовые поступления могут оказаться на 2 трлн рублей ниже запланированных, а несырьевые доходы — на 1 трлн ниже, полагают в банке.

По итогам января-февраля в федеральном бюджете образовался дефицит на 3,5 трлн рублей, в 1,5 раза превысивший уровни тех же месяцев прошлого года.

  • Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Главные новости

Важно

Важно

Важно

Важно 18:31

Важно 0 комментариев

Совсем недавно в самоуправлении утверждена программа улучшения качества воздуха города Риги на 2026–2030 годы, в которой рассматриваются также вопросы организации движения. в агломерации Риги превышает средний по Латвии, отмечают разработчики программы — компания Estonian, Latvian & Lithuanian Environment.

Читать
Выбор редакции 18:26

Выбор редакции 0 комментариев

С 2027 года Социальная служба будет получать выписки по счетам жителей Латвии автоматически через систему DigiSoc. Это коснется всех банков Латвии, почтовых расчетов, данных о вкладах и даже ценных бумагах, сообщает на своей странице в Facebook экономический журналист, автор программы "Акцент" Ольга Князева.

Читать

Важно 18:15

Важно 0 комментариев

Обвиняемый в организации похищения человека Давидс Круминьш все еще скрывается от полиции.  12 ноября в ходе международной операции под руководством немецкой полиции, с участием латвийской Госполиции, а также правоохранительных органов Дании, Франции и Европола, были задержаны четверо граждан Латвии по подозрению в организации похищения человека в Германии.

Читать

ЧП и криминал 18:12

ЧП и криминал 0 комментариев

Министр смарт-администрации и регионального развития Раймонд Чударс («Новое Единство») отстранил государственного секретаря министерства Эдвина Балшевица от исполнения должностных обязанностей.

Читать

Важно 18:06

Важно 0 комментариев

В связи с резким ухудшением ситуации в регионе Ближнего Востока и риском эскалации конфликта Национальные вооружённые силы Латвии (НВС) приняли решение вывести трёх латвийских военнослужащих из миссии НАТО в Ираке.

Читать

Новости Латвии 17:59

Новости Латвии 0 комментариев

Большинство жителей Латвии хотели бы выйти на пенсию раньше установленного законом пенсионного возраста. Это желание особенно выражено среди молодежи (18-29 лет): 25% хотели бы выйти на пенсию до 50 лет, а 26% - в возрасте от 50 до 55 лет. Лишь 9% жителей Латвии были бы готовы продолжать работать до пенсионного возраста, даже если бы у них была возможность выйти на пенсию раньше, свидетельствует опрос SEB банка и Norstat Latvia.

Читать

Животные 17:41

Животные 0 комментариев

Они не ищут «лучший вариант».

Читать