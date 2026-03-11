Цена нефти Urals — главной экспортной марки российских нефтяников — в понедельник впервые с лета 2023 года поднималась выше $75 за баррель, сообщает Reuters. Чуть больше чем за неделю ее котировки подскочили более чем на 70% и вполную приблизились к 2-летним рекордам.

В среду цены Urals опустились до $62 вслед за котировками на мировых нефтяных рынках после того, как стало известно, что страны G7 готовятся вылить на рынок 400 миллионов баррелей из стратегических резервов «черного золота». Тем не менее, российское сырье по-прежнему стоит на 40% дороже, чем до начала иранской войны.

Смягчение санкций США, после которого Индия за 5 дней скупила 30 миллионов баррелей застрявшей в море российской нефти, — это подарок Дональда Трампа Владимиру Путину, иронизирует Янис Клюге, эксперт германского Института проблем международной безопасности. Размер «подарка» он оценивает в $3 млрд.

Стоимость одного танкерного груза из Приморска, ключевого российского порта на Балтийском море, выросла с $35 млн в феврале примерно до $54 млн, оценивает аналитик Freedom Finance Владимир Чернов. Привычный дисконт к Brent практически исчез, продолжает эксперт: «Еще в феврале он превышал $25–30 за баррель, а сейчас в отдельных сделках цена российской нефти уже сравнялась или даже превысила бенчмарк».

Окончательный эффект для экономики и бюджета будет зависеть от того, как долго продолжится конфликт, отмечает Петрас Катинас, старший научный сотрудник Royal United Services Institute в Лондоне. В марте сырьевые доходы бюджета могут удвоиться по сравнению с уровнями начала года — до 800-900 млрд рублей, оценивает Альфа-банк. Впрочем, даже Даже с учетом того, что цены на нефть на текущий год могут составить $50 за баррель, а не $45, как заложено в последнем макроэкономическом прогнозе ЦБ РФ, по итогам года нефтегазовые поступления могут оказаться на 2 трлн рублей ниже запланированных, а несырьевые доходы — на 1 трлн ниже, полагают в банке.

По итогам января-февраля в федеральном бюджете образовался дефицит на 3,5 трлн рублей, в 1,5 раза превысивший уровни тех же месяцев прошлого года.