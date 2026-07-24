При этом большинство видов использует не все восемь элементов. Обычно в репертуаре одной птицы встречается около пяти. Один из них часто становится главным, а остальные добавляются к нему в разных сочетаниях.

Масштаб открытия особенно впечатляет, если учесть, что певчие птицы составляют почти 60 процентов всех известных видов птиц. Сегодня их насчитывается более 6500, а их общий предок жил свыше 50 миллионов лет назад.

За это время птицы расселились по лесам, степям, горам, болотам и городам. Однако древний звуковой набор сохранился. Менялись лишь его комбинации.