Но за всем этим огромным птичьим оркестром может скрываться удивительно простой секрет.
Учёные проанализировали около 116 тысяч записей песен, принадлежащих 3160 видам птиц. Оказалось, что почти всё это невероятное звуковое разнообразие складывается всего из восьми основных акустических элементов.
Среди них есть свист, трели, гармоничные ноты и другие характерные звуковые рисунки. Птицы комбинируют их примерно так же, как люди составляют слова из ограниченного набора букв.
При этом большинство видов использует не все восемь элементов. Обычно в репертуаре одной птицы встречается около пяти. Один из них часто становится главным, а остальные добавляются к нему в разных сочетаниях.
Масштаб открытия особенно впечатляет, если учесть, что певчие птицы составляют почти 60 процентов всех известных видов птиц. Сегодня их насчитывается более 6500, а их общий предок жил свыше 50 миллионов лет назад.
За это время птицы расселились по лесам, степям, горам, болотам и городам. Однако древний звуковой набор сохранился. Менялись лишь его комбинации.
Причём на птичью музыку заметно влияет место жительства.
В густых тропических лесах птицы чаще используют ровные свисты. Такой звук лучше проходит через плотную листву и позволяет докричаться до сородича, который может находиться далеко и даже не видеть певца.
В умеренном климате чаще встречаются сверхбыстрые трели. Здесь птицам приходится особенно активно привлекать партнёров во время короткого брачного сезона и одновременно предупреждать соперников, что территория уже занята.
Получается, что окружающая среда буквально настраивает птичий голос. Лес заставляет растягивать ноты, открытые пространства позволяют экспериментировать, а борьба за пару превращает простую песню в сложное звуковое сообщение.
Некоторые птицы почти полностью полагаются на один любимый мотив. Другие используют сразу несколько элементов в равных пропорциях, создавая песни, которые звучат как настоящие музыкальные композиции.
И всё это великолепие, от скромного чириканья за окном до оглушительного концерта в джунглях, собирается из одного и того же набора из восьми деталей.
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