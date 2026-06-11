Учёные придумали опреснение без ядовитой солёной жижи: морская вода может дать ещё и литий

Опреснители давно умеют превращать море в пресную воду, но у них есть неприятный хвост: концентрированный солёный рассол. Его приходится куда-то девать, и при сбросе обратно в океан он может вредить морской жизни.

Теперь исследователи предложили способ, который звучит почти как фокус: солнце делает пресную воду, а соль не превращается в токсичную жижу, а собирается в твёрдом виде.

Система работает на специальных чёрных металлических панелях. Их поверхность обрабатывают лазером так, что она почти полностью поглощает солнечный свет и сама тянет на себя тонкий слой морской воды.

Дальше начинается самое красивое. Вода испаряется, превращаясь в пресную, а соли и минералы уходят в сторону от рабочей поверхности. Панель не забивается коркой, как чайник от накипи, и продолжает работать.

Технологию проверили на воде из Тихого, Атлантического и Индийского океанов. Соли удалось собрать почти полностью в твёрдом виде.

Но главный сюрприз даже не в этом.

В этих остатках могут быть ценные вещества, включая литий — тот самый металл, который нужен для аккумуляторов электромобилей, телефонов и другой техники. В отдельном эксперименте учёные уже смогли извлечь около половины лития из солей после опреснения воды из Большого Солёного озера.

Пока это не гигантский завод, а доказательство идеи. Но если технологию удастся масштабировать, морская вода может стать не только источником питьевой воды, но и неожиданной «шахтой» для батарей будущего.