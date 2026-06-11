Свыше 250 км пляжей: сколько стоит отдохнуть у моря, не покидая Латвию?

Хотя май был холодным, летний отдых никто не отменял. А это не обязательно неделя-две на Мальдивах или Кипре - и потом выставлять красивые фотки в соцсетях.

Можно хорошо отдохнуть и дома, в смысле в Латвии: снять дачу – на неделю, месяц, на лето (что по карману) или провести с пользой время на своих шести сотках...

Я еду к морю...

Снять дачу – давняя традиция горожан. А наше Рижское взморье еще с позапрошлого века приспосабливалось под нужды дачников. В поселках от Лиелупе до Асари с июня по сентябрь дачники занимали все жилое пространство – от веранд до чердаков и сарайчиков.

Дача в Юрмале – это отдельный и очень приятный период в жизни многих рижан и даже известных в свое время деятелей культуры и искусства. Но сейчас мало кому по карману снять дачу на все лето в Юрмале: это по-прежнему самый дорогой курорт в Латвии. Как рассказали профессионалы, есть спрос на неделю-две и на два-три дня. По финансовым возможностям...

А выбор - огромнейший, с десяток страниц предложений сдачи. И это понятно, ведь для многих сдающих это хлеб с маслом, а для кого-то и с икрой.

От Лиелупе до Яункемери можно снять небольшой домик (порой перестроенный сарайчик) на день – за 60-70 евро в сутки, а если площадь больше 20-25 кв. метров плюс еще и удобства, то цена поднимется до 125 евро в день. Но можно проехать дальше – в Каугури, там предлагают и за 35 евро в день.

Если желаете провести время у моря в течение месяца, то, например, в Яункемери и Дзинтари заплатите за проживание в течение месяца в домике площадью 45 кв. метров 650-700 евро. А хотите в квартире в центре Майори - приготовьте 1 900 евро за месяц.

Будочку 37 метров у моря в Булдури сдают за 1 200 евро в месяц.

Старшее поколение, выезжая в Юрмалу, вспоминает времена, когда многие эти дачные домики были корпусами пионерских лагерей или санаториев и пансионатов отдыха. 10-12 рублей платили работники заводов, учреждений за путевку в лагерь для ребенка почти на месяц, за профсоюзную путевку в санаторий, пансионат в Юрмале, Балдоне, Цирулиши...

А если купить и потом сэкономить на оплате аренды, оставить внукам? В Юрмале это по-прежнему дорого: без 200 тысяч евро не смотрите даже на 40-метровую хижину. Хотя летом по улице Йомас не плывут толпы отдыхающих и на пляжах вполне можно найти свободные места, слава курорта сохраняется. А для местных жителей городские власти предлагают все больше социальных благ.

И хотя в связи с санкциями кто-то из российских обеспеченных и знаменитых граждан продает свое имущество в Юрмале, цены все равно не для среднего кошелька. Тем более это недвижимость высокого класса.

Например, такого уровня, как вилла в Меллужи - 450 кв. м, сауна, бассейн, два гаража, земля 2 500 м: цена соответствующая – 1 452 000 евро. Аналогичное предложение в Приедайне - 1 950 000 евро.

Есть, конечно, варианты и попроще. В Яундубулты неухоженная с виду, типичная для Рижского взморья дачная постройка площадью 160 кв. метров (возможно, когда-то корпус детского садика или санатория) продается по умеренной для Юрмалы цене - 149 тысяч евро. Или дом 130 кв. м в Лиелупе с обширной территорией – за 185 тысяч...

250 км пляжей

Протяженность береговой морской линии в Латвии составляет 498 км, и половина из них – пляжи. Чем не благодать? Можно поискать дачу и на Видземском взморье. Здесь много бывших садовых кооперативов заводов и учреждений, где работники в свое время получали вожделенные наделы – 6 соток земли. А потом приватизировали. Часть садовых товариществ сохранилась.

Например, в Саулкрасты снять уютный маленький домик (40 кв. м) можно за 450-500 евро в неделю, дальше от моря – за 200 евро. Есть и предложения посуточно - 120 евро в день. Вокруг сосны, шум моря...

А если купить? Дом недалеко от моря площадью 90 кв. м - 140 тысяч евро, а более просторный – 220 тысяч.

Дешевле продают мини-домик (40 кв. м) и 6 соток - 24 тысячи евро. Владельцы предупреждают, что до моря можно добраться за 10 минут на машине. Следовательно, пешком за час? А куда спешить дачникам?

Но этот нюанс надо учесть при выборе дачи. Здесь садовые участки расположены в основном далеко от моря и предложений очень много. Участки в садовых кооперативах получали родители, а то и бабушки и дедушки тех, кто их сегодня продает. Они годами ухаживали за яблоньками, благоустраивали домики, дорожки на своих 6 сотках. А наследники давно живут в Европе, Америке, Израиле и ездят отдыхать на другие моря...

Еще у нас есть прекрасный город на море - Вентспилс. Здесь уютный домик у моря площадью 70 кв. м с палисадником и местом для мангала – 60 евро в день. Можно семьей поехать на выходные. А вот под городом огромный дом с угодьями вокруг – 1 200 евро в месяц.

Или, например, дальше от города, в Пузенской волости, на берегу озера, в диком лесу продается старый дом площадью 143 кв. м и земельные угодья 2 200 кв. м. Всего-то за 33 тысячи евро - как однокомнатная квартира в Риге. А покой, а тишина... Хотите ближе к городу? Ухоженный дом площадью 94 кв. м с 6 сотками уже будет стоить 73 500 евро, например.

Павилоста сейчас модное место отдыха. Видим новенький деревянный домик, похожий на театральную декорацию (28 кв. м), всего 30 тысяч евро. А в историческом местечке Дурбе мини-домик площадью 39 кв. м и земля 6 соток – 14 тысяч евро.

Если снять временное жилье в Лиепае, то попросят, например, за 3 комнаты в частном доме 500 евро в месяц. И это город, где театр, концертный зал, исторические места и море – открытое, не залив...

И другие красоты

Море, море... А что, в Латвии других мест нет? Совсем недалеко от Риги – Айзкраукле, Плявиняс, Яунелгава, Скривери, красивейшие места на берегу Даугавы. Продаются дачные участки с будками и вполне обустроенными домами по цене от 10 до 33 тысяч евро. Есть и новостройки по 150-250 тысяч.

Очень много предложений по небольшим ценам. Бегут, что ли, люди оттуда? Возможно, стремление избавиться от недвижимости связано с намеченным масштабным строительством объекта обороны в Айзкраукльском крае. И компания Latvenergo в районе Плявиньской ГЭС реализует крупный проект, который потребует ликвидации порядка 28 гектаров садовых участков...

Едем дальше. Латгалия – страна голубых озер. Там цены ниже. Роскошный дом площадью до 300 кв. м с ухоженной территорией - 220 тысяч евро. А есть и экономварианты — например, будочка и 12 соток под Лудзой за 4 600 евро.

Купить и уезжать из Риги в отпуск летом, а зимой на Рождество. Но там, как сообщают, каждый день объявляют воздушную тревогу и граница близко. Сегодня и эти факторы надо учитывать...

Рига – город курортный

И в Риге есть где отдохнуть летом. Дачный поселок Вецаки - в составе столицы, можно доехать городским автобусом, поездом. Но цены кусаются. Снять домик площадью 70-80 кв. м у моря – 120-200 евро в день! А будочка (20-26 кв. м) на месяц – 550-600 евро...

А если что прикупить? Домик площадью 40 метров продают за 190 тысяч евро, реновированный классический дачный домик площадью 130 кв. м – за 215 тысяч, а новострой – под 400 и 500 тысяч...

Стали сдавать комнаты и квартиры на лето и собственники недвижимости в Даугавгриве. Там море, пляж с Синим флагом, маяк. Правда, на месяц найти трудно. Цена – как минимум 300 евро плюс к коммуналке в месяц. Зато в городе, со всеми удобствами...

Хорошая идея - дачный район Дарзини. Сейчас он благоустроен: протянут Даугавский променад, проведены освещение, водопровод. Пока еще можно найти недорогие участки с будочками или домиками чуть получше, поэтому и цены – от 32 тысяч евро и до 200 тысяч. Тут при покупке важно знать: земля в собственность или арендуется. А район красивый – Даугава во всю ширь, сообщение прямое до центра столицы...

Межапарк – роскошное место, недаром назван в свое время Царским лесом. Например, житель далеких Алуксне или Балви хочет провести отпуск в Риге – и погулять по столице, и полежать на травке. Но цены здесь соответствующие. Аренда в месяц – от 850 евро за пару комнат в доме до 8 тысяч за виллу. Покупать? Ну, если есть полмиллиона евро, а то и больше...

Эва ГАЙЛЕ