Учителей снова кинули: как распределили дополнительные почти полмиллиарда евро в бюджете на следующий год

Коалиция уже договорилась, что на этот раз приоритет будет только один - внутренняя и внешняя безопасность страны, и именно на это была выделена львиная доля средств. Укрепление обороноспособности, зарплаты сотрудникам внутренних дел.

Однако другие секторы обделили, в том числе за бортом останутся учителя. Министерству образования выделено 30 миллионов евро, но этого не хватит на обещанное учителям повышение зарплаты. Как и в других сферах государственного управления, рост фонда заработной платы будет ограничен 2,6%.

Вот как это прокомментировала министр образования Анда Чакша (Новое единство). Ей задали вопрос: "Большие ожидания у учителей, профсоюза. Не чувствуете ли вы себя обманутым сектором?".

«Если посмотреть на экономику и геополитическую ситуацию, где безопасность является нашим главным приоритетом, то я бы сказала, что я абсолютно за то, чтобы это был бюджет на безопасность. Конечно, я бы также подчеркнула, что на очереди - образование», - заявила Чашка.

Профсоюз учителей планирует провести консультации с политиками на следующей неделе, но уже сейчас обещает не остаться в долгу. В правительстве говорят о новой модели финансирования образования.

«Я действительно убежден, что в ходе переговоров может быть найдено очень хорошее решение, которое даст такой толчок развитию сектора, а также позволит повысить оплату труда учителей. Так что мы не то чтобы игнорировали этот вопрос, мы ищем решение, но очень важно, чтобы мы действительно делали это, скажем так, в общих рамках», - заявил министр финансов Арвилс Ашераденс (Новое единство).

Чтобы иметь возможность позволить себе как дополнительное финансирование безопасности в следующем году, так и широко обсуждаемую в последние недели налоговую реформу, также запланированы различные компенсационные меры. И, например, новый налог на прибыль банков, и вещи, которые напрямую повлияют на население – перераспределение в уровнях пенсионных взносов, повышение налога на эксплуатацию транспортных средств, повышение акцизов на топливо и другие продукты.

С сегодняшними решениями правительства подготовка бюджета на следующий год постепенно подходит к концу. Традиционное шествие министра финансов в парламент с бюджетным портфелем в руках ожидается в середине октября.