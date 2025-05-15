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Убытки на десятки миллионов евро: итоги работы airBaltic за первые три месяца в этом году (1)

Редакция PRESS 15 мая, 2025 18:37

Бизнес 1 комментариев

LETA

Латвийская государственная авиакомпания airBaltic в первом квартале 2025 года работала с убытками в размере 29,348 млн евро, свидетельствуют обнародованные данные компании. Оборот концерна airBaltic за первый квартал практически не изменился и составил 132,719 млн евро.

В компании утверждают, что убытки были обусловлены увеличением финансовых расходов, ростом затрат на выбросы CO2 и повышением операционных издержек.

Представители airBaltic жалуются, что сложный зимний сезон, традиционно характеризующийся низким спросом, соответствует общеотраслевым тенденциям в авиации за первый квартал.

Исполняющий обязанности гендиректора airBaltic Паулс Цалитис уверяет, что первый квартал традиционно является самым слабым для авиакомпаний из-за сезонности.

"Хотя мы всё ещё работали с убытками, это улучшение по сравнению с прошлым годом. В отчёте видно увеличение доходов и стабильная операционная деятельность как по числу пассажиров, так и по маршрутной сети", — сказал он.

По его словам, стратегическая цель airBaltic по-прежнему остается подготовка к публичному размещению акций (IPO).

Ранее сообщалось, что по итогам 2024 года концерн airBaltic понёс аудированные убытки в размере 118,2 млн евро.

Также сообщалось, что в конце января 2025 года была достигнута договоренность с немецкой авиакомпанией Lufthansa о вложении 14 млн евро в airBaltic. В обмен Lufthansa Group получит право на 10% акций латвийской авиакомпании.

В настоящее время 97,97% акций airBaltic принадлежат латвийскому государству, а 2,03% — датскому инвестору Ларсу Тусену. Правительство Латвии 30 августа 2024 года решило, что после IPO государству должна принадлежать как минимум блокирующая доля — 25% плюс одна акция.

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Не исключено, что airBaltic придется искать дополнительные средства у государства: Яковлев (1)

Важно 18:41

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Согласно данным мобильного инструмента оценки безопасности Road Risk Report, применяемого страховой компанией Balcia, места в Риге, где в 2024 году чаще всего происходили ДТП — это съезды с Каменного моста, кольцевая развязка путепровода Славу, а также парковка перед рижским аэропортом, сообщает LSM+. К тому же большинство аварий, 72%, происходит в хорошую погоду, когда дорогие сухие, а  видимость — хорошая.

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Избитая подруга Зейзы — не первая его жертва: в прошлый раз дело закончилось мелким штрафом (1)

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ЧП и криминал 1 комментариев

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Недавно история о том, как лицо компании заправок Straujupīte - бизнесмен Оскарс Зейза был арестован за насилие над женщиной, облетела всю Латвию. Своей гражданской жене он пробил голову и сломал нос. И вот оказалось, что она - не первая пострадавшая от его рук женщина. Свою предыдущую партнершу он тоже избил. И за это был наказан... штрафом в размере 148,50 евро, сообщает программа Bez Tabu телеканала TV3.

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Важно 17:46

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