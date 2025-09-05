«Убитый» ЦАХАЛом в Газе мальчик оказался жив-здоров

Речь идёт о мальчике по имени Абдул Рахим Мухаммад Хамдан. По данным источников, всё это время он находился вместе с матерью в укрытии, а затем семья покинула сектор Газы и переехала в другую страну.

История получила широкий резонанс в июне после заявления бывшего сотрудника Гуманитарного фонда Газы (GHF) Тони Агилера. Он утверждал, что стал свидетелем гибели ребёнка во время раздачи гуманитарной помощи, представив видеозапись с нагрудной камеры в качестве подтверждения. Позднее выяснилось, что эти данные были сфабрикованы.

Личность мальчика была установлена с использованием биометрических данных и сопоставления видеоматериалов.

Гендиректор GHF Джон Эйкри подтвердил, что ребёнок найден и находится в безопасности. Он отметил, что подобные случаи искажения фактов подрывают доверие к гуманитарным организациям и создают угрозу для мирных жителей.

Председатель совета директоров фонда Джонни Мур подчеркнул, что распространение непроверенной информации в СМИ и социальных сетях способно вызвать серьёзные последствия: «Когда речь идёт о жизни ребёнка, проверенные факты важнее громких заголовков».