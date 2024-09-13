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У вуза большие проблемы: студенты Балтийской международной академии стали заложниками ситуации (2)

Редакция PRESS 13 сентября, 2024 10:52

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Студенты Балтийской международной академии оказались в заложниках у ситуации - проволочка с аккредитацией учебного заведения не позволяет им выпустится из вуза, сообщает программа Bez Tabu телеканала TV3.

На условиях анонимности одна из студенток, назвавшая себя Кития, рассказала, что не может получить степень магистра по социальным наукам уже год. Он должна была защищать диплом ещё прошлым летом.

Вести лекции пока нет аккредитации вуз может, а вот выдавать дипломы - нет.

Всего бакалавратуру и магистратуру не могут сейчас окончить уже 150 студентов. При этом юноши и девушки не могут перевестись и в другой вуз, потому что документы им не выдают. Академические справки должны были быть готовыми к 29 августа, но студенты до сих пор их ждут.

Приехавшие на место журналисты не обнаружили на месте администрации вуза.

Тогда Bez Tabu обратились к тем, кто аккредитацию выдает и выяснили, что у вуза большие проблемы. Аккредитацию им выдавать и не собираются, потому что проблем много, к тому же не были устранены недочеты, на которые указывали ранее. На устранение недочётов у вуза было пять лет.

Представитель Агентства качества высшего образования Йоланта Силка сообщила, что закон предусматривает для студентов два вида гарантий - возможность перевода в другой вуз или возвращение денег.

Заместитель ректора Балтийской международной академии Светлана Стуме письменно заявила программе, что вуз не согласен с решением агентства и подаст апелляцию. А все вопросы со студентами они будут решать в индивидуальном порядке.

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