Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Press.lv - Новости, которые касаются Вас! LAT
Суббота Вести еженедельник 7 Супер Секретов Mājas virtuve
LAT Пн, 3. Февраля Завтра: Aida, Ida, Vida
Доступность

У трети семейных врачей временные договоры с государством: что потом?

© LETA 3 февраля, 2025 12:12

Новости Латвии 0 комментариев

В конце года возникли разногласия между государством и семейными врачами, и это вызвало сомнения в том, все ли семейные врачи по-прежнему предоставляют финансируемые государством услуги. И, хотя определенный мир и установился, проблемы не решены. У некоторых семейных врачей договоры подписаны только до конца сентября.

Как выяснила программа "de facto", настало время, когда врачи и государство должны договориться о договорах, приемлемых для обеих сторон, однако семейные врачи не намерены соглашаться на спорные положения новых договоров.

Срок предыдущих договоров истек 31 декабря 2024 года. Сейчас 698 или 63% семейных врачей подписали новые договоры, которые будут действовать в течение десяти лет, а 417 врачей работают по старому договору с продленным сроком - до конца сентября.

Что будет дальше, пока неизвестно. Это был компромисс, призванный гарантировать, что пациенты не останутся без финансируемой государством помощи, пока продолжаются переговоры с врачами.

Руководитель Латвийской ассоциации семейных врачей Алисе Ницмане-Айшпуре отмечает, что некоторые моменты уже изменены по предложению врачей, но кое-что осталось несогласованным. Возражения выдвигаются, например, против длительного срока действия договора, в течение которого государство может в одностороннем порядке изменить договор.

Также с сентября планируется сделать обязательным использование электронных направлений, хотя система направлений пока не разработана, и неизвестно, как она будет работать.

Кроме того, соглашение предусматривает неприемлемые штрафные санкции. Некоторые из них были отменены, например, обязанность врачей оплачивать вакцины, закупленные государством, но не использованные в их практике, если заинтересованность пациентов в вакцинации оказывается ниже ожидаемой.

Однако соглашение оставляет за семейными врачами обязанность покрывать расходы на компенсируемые лекарства, если они выписаны пациенту, который не имеет на них права, например, если выяснится, что он проживает за границей. И это в ситуации, когда статус пациента в системе часто и непредсказуемо меняется, сказала Ницмане-Айшпуре.

(Lsm.lv)

  • Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Комментарии (0) 30 реакций
Комментарии (0) 30 реакций
Загрузка
Загрузка
Загрузка
Загрузка

Взрыв в Москве: есть погибший и раненые. Целью мог быть создатель воевавшего в Донбассе батальона

Важно 14:23

Важно 0 комментариев

В Москве, в жилом комплексе "Алые паруса", прогремел мощный взрыв, в результате которого погиб по меньшей мере один человек. Российские СМИ и телеграм-каналы утверждают, что это покушение на Армена Саркисяна, основатель батальона "Арбат", пишет "Евроньюз".

В Москве, в жилом комплексе "Алые паруса", прогремел мощный взрыв, в результате которого погиб по меньшей мере один человек. Российские СМИ и телеграм-каналы утверждают, что это покушение на Армена Саркисяна, основатель батальона "Арбат", пишет "Евроньюз".

Читать
Загрузка

Диверсии не было: Швеция отпустила арестованный по просьбе Латвии корабль

Важно 14:11

Важно 0 комментариев

Шведские прокуроры в понедельник исключили возможность саботажа при повреждении подводного оптоволоконного кабеля Латвийского государственного радиотелевизионного центра (LVRTC) и объявили об освобождении болгарского судна, задержанного после инцидента.

Шведские прокуроры в понедельник исключили возможность саботажа при повреждении подводного оптоволоконного кабеля Латвийского государственного радиотелевизионного центра (LVRTC) и объявили об освобождении болгарского судна, задержанного после инцидента.

Читать

Брюссель думает вернуть российский газ в Европу: Financial Times

Мир 14:06

Мир 0 комментариев

Поскольку зарубежные СМИ сообщают о том, что официальные лица Европейского союза (ЕС) рассматривают возобновление закупок российского газа как возможный фактор прекращения войны в Украине, литовский министр иностранных дел Кястутис Будрис говорит, что это было бы «исторической ошибкой».

Поскольку зарубежные СМИ сообщают о том, что официальные лица Европейского союза (ЕС) рассматривают возобновление закупок российского газа как возможный фактор прекращения войны в Украине, литовский министр иностранных дел Кястутис Будрис говорит, что это было бы «исторической ошибкой».

Читать

Вцепился мертвой хваткой: на площадке для собак в Плявниеках питбуль порвал маленькую собаку и её хозяйку

Важно 13:45

Важно 0 комментариев

В пятницу, 31 января, на площадке для выгула собак в рижском микрорайоне Плявниеки произошла неприятная ситуация. На владелицу французского бульдога и её собаку напал крупный пёс бойцовской породы. В результате пострадали и собака, и хозяйка. А владелица напавшего пса, схватила свое животное и, бросив пострадавших стекать кровью - сбежала.

В пятницу, 31 января, на площадке для выгула собак в рижском микрорайоне Плявниеки произошла неприятная ситуация. На владелицу французского бульдога и её собаку напал крупный пёс бойцовской породы. В результате пострадали и собака, и хозяйка. А владелица напавшего пса, схватила свое животное и, бросив пострадавших стекать кровью - сбежала.

Читать

«Такой узел могут завязать только моряки или альпинисты»: адвокат о смерти Яниса Тиммы

Важно 13:45

Важно 0 комментариев

Присяжный адвокат Юрис Гринвалдс , оказывающий юридическую помощь Райтису Тимме в связи с уголовным производством, возбужденным для выяснения обстоятельств смерти Яниса Тиммы, согласился предоставить LA.LV своим мнением, основанным на имеющихся фактах.

Присяжный адвокат Юрис Гринвалдс , оказывающий юридическую помощь Райтису Тимме в связи с уголовным производством, возбужденным для выяснения обстоятельств смерти Яниса Тиммы, согласился предоставить LA.LV своим мнением, основанным на имеющихся фактах.

Читать

Кому сегодня в центр Риги? Движение перекрыто на Базницас и Гертрудес

Новости Латвии 13:32

Новости Латвии 0 комментариев

Сегодня и завтра с 12 до 24 часов в Риге будет закрыто движение автотранспорта на участках улиц Базницас и Гертрудес в связи с продолжением съемок художественного фильма "Fisherman", сообщили в отделе внешней коммуникации Рижской думы.

Сегодня и завтра с 12 до 24 часов в Риге будет закрыто движение автотранспорта на участках улиц Базницас и Гертрудес в связи с продолжением съемок художественного фильма "Fisherman", сообщили в отделе внешней коммуникации Рижской думы.

Читать

С выдумкой: СГБ предупреждает о возможном разнообразии вредоносных методов России

Новости Латвии 13:23

Новости Латвии 0 комментариев

В этом году вредоносная деятельность, организованная Россией в Латвии, может стать более разнообразной, заключила Служба государственной безопасности (СГБ).

В этом году вредоносная деятельность, организованная Россией в Латвии, может стать более разнообразной, заключила Служба государственной безопасности (СГБ).

Читать