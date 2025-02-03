У трети семейных врачей временные договоры с государством: что потом?

Как выяснила программа "de facto", настало время, когда врачи и государство должны договориться о договорах, приемлемых для обеих сторон, однако семейные врачи не намерены соглашаться на спорные положения новых договоров.

Срок предыдущих договоров истек 31 декабря 2024 года. Сейчас 698 или 63% семейных врачей подписали новые договоры, которые будут действовать в течение десяти лет, а 417 врачей работают по старому договору с продленным сроком - до конца сентября.

Что будет дальше, пока неизвестно. Это был компромисс, призванный гарантировать, что пациенты не останутся без финансируемой государством помощи, пока продолжаются переговоры с врачами.

Руководитель Латвийской ассоциации семейных врачей Алисе Ницмане-Айшпуре отмечает, что некоторые моменты уже изменены по предложению врачей, но кое-что осталось несогласованным. Возражения выдвигаются, например, против длительного срока действия договора, в течение которого государство может в одностороннем порядке изменить договор.

Также с сентября планируется сделать обязательным использование электронных направлений, хотя система направлений пока не разработана, и неизвестно, как она будет работать.

Кроме того, соглашение предусматривает неприемлемые штрафные санкции. Некоторые из них были отменены, например, обязанность врачей оплачивать вакцины, закупленные государством, но не использованные в их практике, если заинтересованность пациентов в вакцинации оказывается ниже ожидаемой.

Однако соглашение оставляет за семейными врачами обязанность покрывать расходы на компенсируемые лекарства, если они выписаны пациенту, который не имеет на них права, например, если выяснится, что он проживает за границей. И это в ситуации, когда статус пациента в системе часто и непредсказуемо меняется, сказала Ницмане-Айшпуре.

(Lsm.lv)