37 задержанным предъявили обвинения по административным статьям, 72-м — по уголовным, сообщает Rmf24. Как уточнили в полиции, задержанных подозревают в хранении наркотиков, нападении на охранников, незаконном проникновении на территорию массового мероприятия, а также в том, что кто-то из них пронес на стадион пиротехнику.

50 человек уже оштрафовали на общую сумму 11 450 злотых (около трех тысяч долларов), заявили в ведомстве. В суд направили еще 38 дел.

Полиция также разыскивает людей, которые причастны к появлению на стадионе лозунгов, «которые могут носить признаки противоправного деяния». Глава польского МВД Марчин Кервиньский сообщил, что полиция устанавливает личности людей, которые пришли на концерт с тремя флагами «с тоталитарной символикой».

Как сообщают местные издания, на концерте Коржа заметили людей с красно-черным флагом, который ассоциируется с Украинской повстанческой армией (УПА) и Организацией украинских националистов (ОУН). Эти объединения принимали участие в массовых убийствах поляков в 1943 году. Власти Польши признали эти события, известные как Волынская резня, геноцидом.

Редактор портала Defence24.pl Бартоломей Выпартович утверждает, что одним из тех, кто пришел на концерт с флагом УПА — уроженец Волгограда, который увлекается ММА. Его имя не называется. Кроме того, как сообщается, накануне концерта фанаты Коржа устроили «разогрев» в варшавском районе Воля с файерами и фейерверками. Полиция задержала девять человек, еще 25 назначены штрафы.

«Все, кто нарушил закон во время этого концерта, будут наказаны. Если эти лица нарушили закон таким образом, что нет гарантии, что они опять не нарушат закон в Польше, мы обязательно примем меры по возвращению этих людей в страну происхождения», — заявил глава МВД Польши.