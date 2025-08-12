Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Press.lv - Новости, которые касаются Вас! LAT
Суббота Вести еженедельник 7 Супер Секретов Mājas virtuve
LAT Вс, 24. Августа Завтра: Bertulis, Boleslavs
Доступность

У поляков свои счёты: на концерте рэпера в Варшаве задержаны 109 человек, в том числе с флагами ОУН\УПА

© Meduza.io 12 августа, 2025 08:07

Мир 0 комментариев

Полиция Варшавы заявила, что задержала 109 человек на концерте белорусского рэпера Макса Коржа, который прошел 9 августа на стадионе PGE Narodowy, сообщает "Медуза".

37 задержанным предъявили обвинения по административным статьям, 72-м — по уголовным, сообщает Rmf24. Как уточнили в полиции, задержанных подозревают в хранении наркотиков, нападении на охранников, незаконном проникновении на территорию массового мероприятия, а также в том, что кто-то из них пронес на стадион пиротехнику.

50 человек уже оштрафовали на общую сумму 11 450 злотых (около трех тысяч долларов), заявили в ведомстве. В суд направили еще 38 дел.

Полиция также разыскивает людей, которые причастны к появлению на стадионе лозунгов, «которые могут носить признаки противоправного деяния». Глава польского МВД Марчин Кервиньский сообщил, что полиция устанавливает личности людей, которые пришли на концерт с тремя флагами «с тоталитарной символикой».

Как сообщают местные издания, на концерте Коржа заметили людей с красно-черным флагом, который ассоциируется с Украинской повстанческой армией (УПА) и Организацией украинских националистов (ОУН). Эти объединения принимали участие в массовых убийствах поляков в 1943 году. Власти Польши признали эти события, известные как Волынская резня, геноцидом.

Редактор портала Defence24.pl Бартоломей Выпартович утверждает, что одним из тех, кто пришел на концерт с флагом УПА — уроженец Волгограда, который увлекается ММА. Его имя не называется. Кроме того, как сообщается, накануне концерта фанаты Коржа устроили «разогрев» в варшавском районе Воля с файерами и фейерверками. Полиция задержала девять человек, еще 25 назначены штрафы.

«Все, кто нарушил закон во время этого концерта, будут наказаны. Если эти лица нарушили закон таким образом, что нет гарантии, что они опять не нарушат закон в Польше, мы обязательно примем меры по возвращению этих людей в страну происхождения», — заявил глава МВД Польши.

 

  • Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Комментарии (0) 25 реакций
Комментарии (0) 25 реакций
Загрузка
Загрузка
Загрузка
Загрузка
Рекомендательный виджет
Обновлено: 15:05 24.08.2025
Латвия: партии по осени считают…
Sfera.lv 6 часов назад
Германия: министерский декрет
Sfera.lv 7 часов назад
Спикер Сейма: реформа самоуправлений отдалила власть от людей
Bitnews.lv 1 день назад
Министр Чударс: будущее Латвии зависит от регионов
Bitnews.lv 1 день назад
Атмосфера переменчивая: дожди и грозы сохранятся в Латвии
Bitnews.lv 1 день назад
ЕC: туристов приглашают в «спальные» автобусы
Sfera.lv 2 дня назад
Латвия: полицейский на час
Sfera.lv 2 дня назад
Латвия: три недели без Кемери
Sfera.lv 3 дня назад

Полиция разыскивает пропавшую без вести 19-летнюю рижанку (ФОТО)

Важно 14:53

Важно 0 комментариев

Сотрудники Рижского Зиемельского управления Госполиции разыскивают пропавшую без вести Кейтию Бендрупу 2006 года рождения. 

Сотрудники Рижского Зиемельского управления Госполиции разыскивают пропавшую без вести Кейтию Бендрупу 2006 года рождения. 

Читать
Загрузка

В Риге сотни людей приняли участие в шествии в поддержку Украины

Важно 14:00

Важно 0 комментариев

В честь Дня независимости Украины в воскресенье сотни людей в Риге участвовали в шествии "Путь подсолнухов" от памятника Свободы к парку Кронвалда, сообщает агентство LETA.

В честь Дня независимости Украины в воскресенье сотни людей в Риге участвовали в шествии "Путь подсолнухов" от памятника Свободы к парку Кронвалда, сообщает агентство LETA.

Читать

Украина атаковала крупнейший российский порт на Балтике: возник пожар

Важно 13:45

Важно 0 комментариев

В порту Усть-Луга на терминале компании «Новатэк», занимающейся добычей и переработкой природного газа, вспыхнул пожар после падения обломков беспилотника, cообщает The Moscow Times.

В порту Усть-Луга на терминале компании «Новатэк», занимающейся добычей и переработкой природного газа, вспыхнул пожар после падения обломков беспилотника, cообщает The Moscow Times.

Читать

Да неужели?! Глава Latvijas ceļu būvētājs: латвийские дороги по качеству сравнялись с литовскими

Новости Латвии 13:26

Новости Латвии 0 комментариев

Председатель правления общества Latvijas ceļu būvētājs Андрис Берзиньш в эфире телеканала TV24 высказал мнение, что дороги в Латвии по качеству сравнялись с литовскими, если не стали лучше. Но опасения вызывает то, что правительство, урезав деньги, пытается "выстрелить себе в ногу".

Председатель правления общества Latvijas ceļu būvētājs Андрис Берзиньш в эфире телеканала TV24 высказал мнение, что дороги в Латвии по качеству сравнялись с литовскими, если не стали лучше. Но опасения вызывает то, что правительство, урезав деньги, пытается "выстрелить себе в ногу".

Читать

Виленин, Рига и Магнолия: самые странные и популярные мужские и женские имена в Латвии

Новости Латвии 13:02

Новости Латвии 0 комментариев

По состоянию на начало июля нынешнего года в Латвии самым популярным мужским именем было Янис, а женским - Елена. Об этом свидетельствует информация, собранная УДГМ.

По состоянию на начало июля нынешнего года в Латвии самым популярным мужским именем было Янис, а женским - Елена. Об этом свидетельствует информация, собранная УДГМ.

Читать

Школа или поездка с родителями? В соцсети негодуют, что чужой ребёнок пропустит неделю

Важно 12:54

Важно 0 комментариев

Лето стремительно близится к концу, школа уже не за горами. Это вызывает у людей разного рода эмоции. Для кого-то, как в этом случае, триггером послужило сообщение о том, что чей-то ребёнок пропустит в сентябре первую неделю - будет путешествовать с родителями.

Лето стремительно близится к концу, школа уже не за горами. Это вызывает у людей разного рода эмоции. Для кого-то, как в этом случае, триггером послужило сообщение о том, что чей-то ребёнок пропустит в сентябре первую неделю - будет путешествовать с родителями.

Читать

«Это путь в никуда»: Банк Латвии бьёт тревогу по поводу планов правительства наращивать госдолг

Важно 12:35

Важно 0 комментариев

Полмиллиарда евро - такова сумма, которую государство в этом году не сможет потратить на оборону, медицину или другие потребности, так как эти деньги придётся заплатить в качестве процентов постоянно растущего госдолга, сообщает TV3 Ziņas.

Полмиллиарда евро - такова сумма, которую государство в этом году не сможет потратить на оборону, медицину или другие потребности, так как эти деньги придётся заплатить в качестве процентов постоянно растущего госдолга, сообщает TV3 Ziņas.

Читать