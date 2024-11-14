«У них и так ничего нет»: омбудсмен об урезании помощи беднякам

В аппарате омбудсмена уже подчеркивали, что планируемые решения правительства по бюджету и процедурам на следующий год самым негативным образом скажутся на бедных слоях населения, в результате чего разрыв между группами общества будет только увеличиваться.

Янсон напомнил, что принято решение, что продуктовые наборы будут получать только нуждающиеся, и то в меньшем количестве.

«На бедняках экономить нельзя, потому что у них и так ничего нет. Что же им остается – жить под мостом и копаться в мусорных баках? Это политика ответственного государства! Это все противоречит Конституции и принципам ответственное государство», — говорит Янсонс.

Уже сообщалось, что из-за мер жесткой экономии со следующего года люди с низким доходом больше не будут получать продуктовые наборы, которые будут доступны только бедным и пострадавшим от кризиса жителям Латвии и Украины.

Как поясняется в информационном сообщении Министерства благосостояния, такое решение было принято из-за нехватки средств по программе Европейского социального фонда плюс на материальное обеспечение. Изменения предусматривают, что со следующего года в круг получателей продуктовой поддержки будут включены только лица со статусом малоимущего домохозяйства и лица, находящиеся в кризисной ситуации, в том числе жители Украины.

