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«У нее были судороги каждые 15 минут»: рассказ жителей Бауски, чья дочь умерла от E. coli за 6 дней

Редакция PRESS 4 апреля, 2025 16:37

Новости Латвии 0 комментариев

LETA

В 2023 году в Детской клинической университетской больнице (BKUS) на глазах у родителей угасла жизнь 4-летней Элианы. Болезнь, которую сначала приняли за обычный желудочный вирус, оказалась опасной инфекцией E. coli. О своем страшном опыте семья Залуцких поделилась в передаче Латвийского телевидения "4. studija", пишет LSM+.

Летом 2023 года семья Залуцких, проживающая в Бауске, получила телефонный звонок из детского сада. Их младшая дочь Элиана, которой не было и 4-х лет, пожаловалась на боль в животе. Родители решили, что это обычный желудочный вирус, так как в то время никто не говорил о бактерии E. coli, которая сейчас широко известна.

"Ей стало плохо. Вы знаете, у детей так бывает. Мы вообще не знали о такой бактерии, что она существует. Мы старались давать больше воды, разные препараты, все, что связано с желудком", – вспоминает отец Элианы Эрланд.

Последняя ночь, которую девочка провела дома, была беспокойной для всех. Ребенок постоянно просыпался, но не мог нормально сходить в туалет. На следующий день ей наконец удалось это сделать, и родители заметили кровь. Через три часа состояние ухудшилось – Элиана стала апатичной.

"Боли стали чаще, и в туалет она ходила чаще. Теперь уже крови стало больше. Через несколько часов мы уже были в дороге в больницу, и по пути я уже понимала, что что-то не так", – рассказала мама Вероника.

Сначала семья не вызывала скорую помощь, пытаясь справиться с ситуацией самостоятельно. "Я никогда не видела ее в таком состоянии. У нее были судороги каждые 15 минут, она вся сжималась в спазме, ей было больно. И с каждым спазмом выходил кровавый понос. С каждым разом – кровь. Мы постоянно меняли подгузники", – вспоминает мама.

В живой очереди в BKUS девочка с отцом провела долгие часы. По словам родителей, за это время пришлось сменить более 30 кровавых подгузников. "Не было ни температуры, ни рвоты, ничего – только этот кровавый понос и сильные спазмы. Она почти не разговаривала, была очень слабой".

После осмотра врачами родителям объяснили, что ситуация крайне тяжелая – в маленьком организме бушует бактерия E. coli. "На следующий день она уже не мочилась, у нее отказали почки", – сказала Вероника. Еще через пару дней семье сообщили, что в головном мозге ребенка развился отек.

Полностью здоровый ребенок ушел из жизни всего за шесть дней.

Родители маленькой Элианы вспоминают, что перед началом нового учебного года они ездили отдыхать с детьми. Они побывали в разных местах Латвии и Литвы, а также наслаждались видами водопада Вентас в Кулдиге. Вероника предполагает, что именно зараженная речная вода могла стать причиной попадания бактерии в организм девочки.

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