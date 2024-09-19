«У нас во всем что-то не так»: закон лучше защищает животных, чем детей

С 1 июля установлен новый порядок перевозки животных в транспортных средствах. Чтобы животное не мешало водителю транспортного средства и не отвлекало его внимание от дорожного движения, в правилах определены требования, которые необходимо соблюдать при перевозке животных в общественном и личном транспорте.

При перевозке животного в общественном и личном транспорте его необходимо поместить в подходящую для транспортировки сумку, контейнер или клетку, закрепленную системой ремней безопасности таким образом, чтобы удержать его на сиденье, либо пристегнуть специальным автомобильным ремнем безопасности.

Животное также можно разместить отдельно от салона автомобиля в багажном отделении, поместить в специально предназначенную клетку в багажнике автомобиля или животное необходимо поместить в специальный прицеп для перевозки животных, оборудованный вентиляцией, кондиционером и обогревом.

Штраф за перевозку животных, не соответствующую правилам, составляет от 2 до 350 штрафных единиц – стоимость одной единицы составляет 5 евро.

В социальной сети "Х" у Илоны возник вопрос: "Изучаю правила дорожного движения и оказывается, что штраф за не пристёгнутый ремень безопасности для ребенка составляет до 70 евро, а для собаки - до 1750 евро".

В комментариях люди, мягко говоря, в недоумении: "Между тем полиция неохотно проникает на чужую территорию, чтобы спасти животное от неминуемой гибели. У нас во всем что-то не так".