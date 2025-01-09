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«У меня есть ощущение, что нацизм возрождается в Европе»: наблюдения Стакиса из кресла в Европарламенте

Редакция PRESS 9 января, 2025 19:28

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LETA

Бывший мэр Риги, евродепутат Мартиньш Стакис пришёл на программу Ольги Князевой "Открытый вопрос" на Латвийском радио 4, и заявил, что наблюдает возрождение нацизма в Европе.

"У меня есть ощущение, что нацизм возрождается в Европе, и я это вижу хотя бы по этой партии "Альтернатива для Германии", которая выступает в Европарламенте. У меня просто волосы дыбом, когда я их слушаю", - заявил Стакис.

Ведущая Ольга Князева уточнила у Стакиса, что же такого ужасного он слышит на выступлениях этой партии. На что бывший мэр ответил, что один из лидеров этой партии заявил, что у граждан Германии должно быть больше прав, возможностей и гарантий, чем у других жителей страны.

"Например, моя сестра, которая живет в Германии семь лет, она еще не гражданка, но получается, что она такой человек второго сорта в Германии. А у её соседа немца больше возможностей. И это полностью вопреки основополагающей идее Европы, где все едины и равны перед законом. И мы это где-то уже слышали", - отметил Стакис.

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