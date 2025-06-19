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У латвийской границы постоянная военная инфраструктура России не создается: Пуданс

Редакция PRESS 19 июня, 2025 12:00

Новости Латвии 0 комментариев

LETA

В настоящее время Россия не создает постоянную военную инфраструктуру вблизи границы с Латвией, сказал агентству ЛЕТА командующий Национальными вооруженными силами (НВС) Каспарс Пуданc.

Ссылаясь на публично доступную информацию, Пуданc отметил, что усилия России сосредоточены прежде всего в направлении Финляндии. По мнению России, этот фланг недостаточно укреплен, там находились лишь отдельные подразделения, и такие действия России логичны с учетом того, что Финляндия вступила в НАТО.

Ведется наблюдение, для каких именно подразделений предназначена эта инфраструктура, поскольку части российской армии, которые могут быть выведены из Украины, могут быть размещены в новом Ленинградском военном округе, отметил Пуданc.

"В настоящее время это не создает для нас рисков, поскольку и ранее у наших границ была Псковская дивизия, база в Острове. Вопрос скорее в том, какие именно подразделения будут там размещены", - подчеркнул командующий НВС.

Он также отметил, что развитие баз для постоянного размещения военных не создает такой угрозы, как создание полевых объектов, таких как плацдармы, госпитали, места сосредоточения и тому подобное. Такая инфраструктура в настоящее время вблизи латвийской границы не создается, подчеркнул Пуданс.

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