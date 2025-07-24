План социального обеспечения направлен на улучшение медицинского обслуживания, качественного образования и мотивацию пожилых людей оставаться на рынке труда. Планируется стимулировать миграцию и реэмиграцию путем привлечения рабочей силы и квалифицированных иностранных специалистов.

Демограф Илмарс Межс высказал мнение о возможной эффективности плана: «Конкретно, в этом плане есть несколько хороших шагов, но это, пожалуй, десятая или даже меньшая часть того, что нужно сделать, того, что делает моя любимая Эстония. Мне немного трудно понять, почему правительство хочет выделить несколько десятков миллионов в бюджете следующего года, как это уже происходило пять лет подряд, на повышение необлагаемого налогом минимума для всех жителей, но, может быть, раз в пять лет им следует разрешить повышать этот необлагаемый налогом минимум для детей?»

Не является ли тот факт, что все эти запланированные меры немного запоздали, и поезд уже ушел, демографический спад неизбежен и его вряд ли удастся остановить?

Илмарс Межс считает, что у Латвии больше нет надежды на то, что число рождаемости когда-либо превысит число смертей: «Я не питаю надежды, что мы сможем увеличить число рождаемости. Мы скатываемся в эту яму довольно быстро каждый год, но мы определённо можем остановить спад рождаемости. Лучше поздно, чем никогда».

Только после утверждения бюджета следующего года мы увидим, насколько увеличится государственная поддержка семей. В Эстонии она составляет 2,7% ВВП, а в Латвии — всего 1,5%. Планируется, что финансирование улучшения демографической ситуации будет привлекаться как из госбюджета, так и из фондов Евросоюза.