У кого же 41 тыс. евро в месяц? Врачи — о своих зарплатах

21 октября, 2025 16:34

Пока в медицине в целом не хватает денег, некоторые врачи получают по 41 тысяче евро в месяц. Портал "Puaro.lv" опубликовал топ-300 самых больших зарплат в латвийской медицине.

В этом списке значатся десять врачей - радиологов, хирургов, ортодонтов и стоматологов, месячный доход которых до вычета налогов составляет от 20 до 30 тысяч евро, а возглавляет его радиолог, заработавший в 2024 году 490 419 евро (7160 евро - в государственных медицинских учреждениях, а 483 259 евро - в частном секторе), то есть в среднем почти 41 тысячу евро в месяц.

На втором месте - пластический хирург, доходы которого составили 304 945 евро, в том числе 154 330 евро заработаны в частном секторе, а 150 615 евро - в муниципальном медицинском учреждении.

Довольно много также медиков, которые зарабатывают в месяц около 10 тыс. евро.

Список составлен по данным Службы государственных доходов и анонимизирован: фамилии и конкретные места работы врачей не указаны - названы только профессии и общий годовой доход.

Радиолог Рижской Восточной клинической университетской больницы и главный специалист Минздрава по радиологии Атис Сваре считает, что опубликованные "Puaro.lv" материалы без дополнительных пояснений - "не очень красивая провокация".

"Если речь идет о радиологе, который способен заработать полмиллиона в год, то, скорее всего, это врач, который работает не только в Латвии, но и за рубежом, а здесь платит налоги. Известно, что радиологи входят в десятку самых высокооплачиваемых специальностей в мире", - отметил Сваре.

Также нужно учитывать то, что радиологов не хватает, и они в любой момент могут перейти в частный сектор. Кроме того, у специалистов разная продуктивность.

"Я, к сожалению, не способен зарабатывать двадцать-тридцать тысяч, хотя работаю много", - отметил Сваре. Другие радиологи, пожелавшие остаться анонимными, подтвердили, что в Латвии радиолог получает примерно 9-10 тыс. евро в месяц.

("Latvijas Avīze")

Обновлено: 20:30 21.10.2025
СМИ: Подготовка встречи Трампа и Путина приостановлена

20:30

Власти США отменили подготовку к встречам Дональда Трампа и Владимира Путина, а также Марко Рубио и Сергея Лаврова в ближайшее время, сообщили СМИ со ссылкой на анонимного чиновника Белого дома.

Загрузка

Польша предупредила Путина о риске ареста при полете над ней

20:26

Варшава пригрозила арестом Владимиру Путину в случае перелета через польскую территорию. Самолет российского лидера может быть принужден к посадке по ордеру Международного уголовного суда. 

Распознать курземский диалект? Задания второклассникам приводят в отчаяние

20:17

Новая система обучения и требования приводят в отчаяние не только учителей, но и родителей, которые внимательно следят за успехами своих детей в школе и стараются им помочь. Однако далеко не всегда задания, которые требуют в школе, по силам самому ученику — и родителям хочется просто кричать от бессилия.

Легионеллы наступают: новая вспышка опасной инфекции в Латвии

20:11

В Латвии снова зафиксированы новые случаи легионеллёза — опасной инфекции, вызываемой бактериями Legionella. О мерах защиты от заболевания в эфире передачи TV24 “Dienas personība ar Veltu Puriņu” рассказала профессор Рижского университета Страдиня, главный врач Центра инфектологии RAKUS Байба Розентале.

«Война не прекратится, если россияне не почувствуют её на себе»: Пуданc

20:03

Главный вопрос, который сегодня обсуждается во всём мире в связи с Украиной, — это возможные удары ракетами Tomahawk по глубине территории России. «Война не прекратится, если сама Россия этого не захочет, если её граждане не почувствуют на себе этот войну — вот в чём преимущество использования этих ракет», — сказал генерал-майор, командующий Национальными вооружёнными силами Латвии Каспарс Пуданc в программе TV24 “Nedēļa. Post Scriptum”.

«Не говорите маме, что она умирает»: Латвия единственная страна Европы без хосписного стационара

19:51

У соучредителя и одного из руководителей «Hospiss LV» Илзе Зосуле сердце горит за то, чтобы в Латвии смерть перестала быть табу: темой, опутанной страхом и незнанием. Её цель сделать так, чтобы уход из жизни стал не мучительным, а мирным и достойным, пишет jauns.lv. 

Депутату Рижской думы угрожают 700 000 колонистов. Она обратилась к Европе

19:41

В соцсети X (Twitter) депутат Рижской думы Лиана Ланга  призвала латвийских европарламентариев «объяснить Брюсселю, что во времена советской оккупации в Латвию уже прибыли 700 000 гражданских колонистов, которые продолжают представлять угрозу»

