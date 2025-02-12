У Европы передозировка бюрократии: еврокомиссару Домбровскису поручили важную миссию

В то же время жалобы граждан и бизнеса на рост бюрократии справедливо растут. Административная волокита создает ненужные расходы, препятствует инвестициям и использованию средств ЕС.

Если говорить о Латвии, то последние данные индекса Латвийской торгово-промышленной палаты показывают, что почти две трети наших предпринимателей считают сокращение бюрократических проволочек самой важной задачей для улучшения латвийской бизнес-среды. Совет иностранных инвесторов в Латвии также выделяет административное бремя как фактор, мешающий нашей конкурентоспособности и привлечению инвестиций.

Если говорить о Латвии, то последние данные индекса Латвийской торгово-промышленной палаты показывают, что почти две трети наших предпринимателей считают сокращение бюрократии важнейшей задачей в улучшении бизнес-среды в Латвии. Совет иностранных инвесторов в Латвии также выделяет административное бремя как фактор, препятствующий нашей конкурентоспособности и привлечению инвестиций.

Очевидно, что мы находимся на перепутье и необходимы серьезные изменения, поскольку в противном случае инвесторы предпочтут вкладывать средства за пределы ЕС, а компаниям, которые уже работают здесь, будет сложнее развиваться и работать в Европе.

Таким образом, снижение административного бремени впервые было названо одним из главных приоритетов ЕС. Как это будет проявляться? Всем еврокомиссарам было поручено провести работу по пересмотру существующих норм, устранению излишней бюрократии и упрощению применения законов ЕС. Мне, как ответственному комиссару, поручено координировать эту работу. Позвольте мне описать основные направления работы.

Во-первых, Европейская комиссия (ЕК) поставила амбициозную цель - снизить общее административное бремя как минимум на 25% для всех предприятий и как минимум на 35% для малых и средних предприятий (МСП), к которым относятся почти все предприятия Латвии. Таким образом, мы планируем постепенно сократить ежегодные административные расходы в ЕС на 37,5 миллиарда евро к концу 2029 года.

Во-вторых, критический обзор нормативно-правовой базы, принятой в последние годы, в частности, в отношении «зеленого» и цифрового перехода. Следует признать, что некоторые законодательные акты привели к чрезмерному административному бремени и непредвиденным последствиям, которые требуют корректировки. Это не означает отказа от основных целей, таких как климатическая нейтральность, но неоправданные требования, а также противоречия в некоторых нормативных актах должны быть устранены. Аналогичный процесс «корректировки регулирования» в ЕС последовал за глобальным финансовым кризисом, в ходе которого был разработан обширный свод законов для банковского надзора и надзора за финансовыми рынками.

Разумеется, такая адаптация невозможна без участия бизнеса, социальных и других партнеров. Именно те, кто внедряет, применяет и имеет дело с требованиями ЕС на практике, могут помочь определить ключевые области для сокращения бюрократии и сформулировать конкретные изменения в нормативных актах, чтобы облегчить их применение. Однако следует подчеркнуть, что «передозировка» бюрократии происходит не только на уровне ЕС, но и на национальном уровне. Применяя директивы ЕС, государства-члены склонны вводить дополнительные требования, которые вовсе не являются необходимыми. Именно поэтому важно сотрудничать с государствами-членами, чтобы способствовать снижению административного бремени и на национальном уровне.

Для Латвии особенно важно отслеживать влияние требований ЕС на малые и средние предприятия. ЕК намерена еще тщательнее оценить влияние требований на малый бизнес.

В ближайшем будущем первое предложение ЕК позволит сократить бюрократическую волокиту в контексте европейского зеленого курса, например, в отношении отчетности об устойчивом развитии. Но важно подчеркнуть, что это будет лишь первый шаг, за которым последуют другие, направленные на конкретное улучшение условий ведения бизнеса в ЕС.

Каждый час заполнения форм, который предприниматели смогут заменить продуктивной работой, будет шагом вперед. Все вместе мы должны наметить новый курс - меньше бюрократии и больше инноваций, инвестиций, рабочих мест и роста.