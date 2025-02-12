Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Press.lv - Новости, которые касаются Вас! LAT
Суббота Вести еженедельник 7 Супер Секретов Mājas virtuve
LAT Ср, 12. Февраля Завтра: Karlina, Lina
Доступность

У Европы передозировка бюрократии: еврокомиссару Домбровскису поручили важную миссию

Редакция PRESS 12 февраля, 2025 11:57

Важно 0 комментариев

LETA

В эпоху геополитических конфликтов, быстрых технологических изменений и торговой напряженности влияние Европы в мире и безопасность зависят также и от наших экономических позиций. В этой связи вызывает беспокойство отставание Европейского союза (ЕС) по ряду важных экономических показателей. Например, в ЕС на протяжении нескольких десятилетий наблюдается более медленный рост производительности труда, чем в других крупных экономиках, таких как США и Китай. В Латвии темпы роста производительности труда в последние годы также замедлились, и тенденции не являются положительными, размышляет Европейский комиссар по экономике и производительности, внедрению и упрощению Валдис Добровскис (Новое единство) на страницах pietiek.com.

В то же время жалобы граждан и бизнеса на рост бюрократии справедливо растут. Административная волокита создает ненужные расходы, препятствует инвестициям и использованию средств ЕС.

Если говорить о Латвии, то последние данные индекса Латвийской торгово-промышленной палаты показывают, что почти две трети наших предпринимателей считают сокращение бюрократических проволочек самой важной задачей для улучшения латвийской бизнес-среды. Совет иностранных инвесторов в Латвии также выделяет административное бремя как фактор, мешающий нашей конкурентоспособности и привлечению инвестиций.

Если говорить о Латвии, то последние данные индекса Латвийской торгово-промышленной палаты показывают, что почти две трети наших предпринимателей считают сокращение бюрократии важнейшей задачей в улучшении бизнес-среды в Латвии. Совет иностранных инвесторов в Латвии также выделяет административное бремя как фактор, препятствующий нашей конкурентоспособности и привлечению инвестиций.

Очевидно, что мы находимся на перепутье и необходимы серьезные изменения, поскольку в противном случае инвесторы предпочтут вкладывать средства за пределы ЕС, а компаниям, которые уже работают здесь, будет сложнее развиваться и работать в Европе.

Таким образом, снижение административного бремени впервые было названо одним из главных приоритетов ЕС. Как это будет проявляться? Всем еврокомиссарам было поручено провести работу по пересмотру существующих норм, устранению излишней бюрократии и упрощению применения законов ЕС. Мне, как ответственному комиссару, поручено координировать эту работу. Позвольте мне описать основные направления работы.

Во-первых, Европейская комиссия (ЕК) поставила амбициозную цель - снизить общее административное бремя как минимум на 25% для всех предприятий и как минимум на 35% для малых и средних предприятий (МСП), к которым относятся почти все предприятия Латвии. Таким образом, мы планируем постепенно сократить ежегодные административные расходы в ЕС на 37,5 миллиарда евро к концу 2029 года.

Во-вторых, критический обзор нормативно-правовой базы, принятой в последние годы, в частности, в отношении «зеленого» и цифрового перехода. Следует признать, что некоторые законодательные акты привели к чрезмерному административному бремени и непредвиденным последствиям, которые требуют корректировки. Это не означает отказа от основных целей, таких как климатическая нейтральность, но неоправданные требования, а также противоречия в некоторых нормативных актах должны быть устранены. Аналогичный процесс «корректировки регулирования» в ЕС последовал за глобальным финансовым кризисом, в ходе которого был разработан обширный свод законов для банковского надзора и надзора за финансовыми рынками.

Разумеется, такая адаптация невозможна без участия бизнеса, социальных и других партнеров. Именно те, кто внедряет, применяет и имеет дело с требованиями ЕС на практике, могут помочь определить ключевые области для сокращения бюрократии и сформулировать конкретные изменения в нормативных актах, чтобы облегчить их применение. Однако следует подчеркнуть, что «передозировка» бюрократии происходит не только на уровне ЕС, но и на национальном уровне. Применяя директивы ЕС, государства-члены склонны вводить дополнительные требования, которые вовсе не являются необходимыми. Именно поэтому важно сотрудничать с государствами-членами, чтобы способствовать снижению административного бремени и на национальном уровне.

Для Латвии особенно важно отслеживать влияние требований ЕС на малые и средние предприятия. ЕК намерена еще тщательнее оценить влияние требований на малый бизнес.

В ближайшем будущем первое предложение ЕК позволит сократить бюрократическую волокиту в контексте европейского зеленого курса, например, в отношении отчетности об устойчивом развитии. Но важно подчеркнуть, что это будет лишь первый шаг, за которым последуют другие, направленные на конкретное улучшение условий ведения бизнеса в ЕС.

Каждый час заполнения форм, который предприниматели смогут заменить продуктивной работой, будет шагом вперед. Все вместе мы должны наметить новый курс - меньше бюрократии и больше инноваций, инвестиций, рабочих мест и роста.

  • Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Комментарии (0)
Комментарии (0)
Загрузка
Загрузка
Загрузка
Загрузка
Загрузка

Дэвид Бекхэм зарегистрировал в России товарный знак

Для настроения 11:45

Для настроения 0 комментариев

Бывший британский футболист Дэвид Бекхэм зарегистрировал в России товарный знак. Он позволит его компании DB Ventures продавать в стране товары для новорожденных и товары для дома.

Бывший британский футболист Дэвид Бекхэм зарегистрировал в России товарный знак. Он позволит его компании DB Ventures продавать в стране товары для новорожденных и товары для дома.

Читать

Избран временный совет «airBaltic»: кто в списке ?

Новости Латвии 11:26

Новости Латвии 0 комментариев

Председателем временного совета авиакомпании "airBaltic" назначен председатель правления компании по управлению активами "INVL Asset Management" Андрей Мартынов, а членом временного совета - член правления шведского оператора аэропортов "Swedavia" Ларс Мидланд, информирует Министерство сообщения.

Председателем временного совета авиакомпании "airBaltic" назначен председатель правления компании по управлению активами "INVL Asset Management" Андрей Мартынов, а членом временного совета - член правления шведского оператора аэропортов "Swedavia" Ларс Мидланд, информирует Министерство сообщения.

Читать

Внутреннее ядро Земли, возможно, поменяло форму, считают ученые

Мир 11:23

Мир 0 комментариев

За последние 20 лет внутреннее ядро Земли, возможно, изменило свою форму, предполагает группа ученых.
Возглавивший исследование профессор Джон Видейл (его работа была опубликована в научном журнале Nature Geoscience) считает, что шаровидная форма ядра в некоторых местах деформировались на 100 м и более в высоту.

За последние 20 лет внутреннее ядро Земли, возможно, изменило свою форму, предполагает группа ученых.
Возглавивший исследование профессор Джон Видейл (его работа была опубликована в научном журнале Nature Geoscience) считает, что шаровидная форма ядра в некоторых местах деформировались на 100 м и более в высоту.

Читать

Есть работа: в латвийской неотложке больше 200 вакансий

Важно 11:10

Важно 0 комментариев

Семь медиков приняли решение покинуть свою работу после изменений в организации работы Службы неотложной медицинской помощи (NMPD), признала директор службы Лиене Ципуле в интервью программе «900 секунд» на канале TV3.

Семь медиков приняли решение покинуть свою работу после изменений в организации работы Службы неотложной медицинской помощи (NMPD), признала директор службы Лиене Ципуле в интервью программе «900 секунд» на канале TV3.

Читать

Опять без снега, но морозно: погода в среду

Новости Латвии 11:07

Новости Латвии 0 комментариев

В среду в Латвии ожидается переменная облачность без существенных осадков, прогнозируют синоптики.

В среду в Латвии ожидается переменная облачность без существенных осадков, прогнозируют синоптики.

Читать

Отключение от БРЭЛЛ: предприятия были готовы почти неделю жить без электричества

Важно 10:53

Важно 0 комментариев

Большинство опрошенных порталом "TVNET" производственных предприятий серьезно готовились к тому, что при отключении Латвии от кольца БРЭЛЛ и присоединении к европейской энергосистеме могут произойти перебои с электроснабжением. В итоге такой момент не наступил, и не возникло необходимости приводить в действие запасной план, потому что все прошло абсолютно гладко.

Большинство опрошенных порталом "TVNET" производственных предприятий серьезно готовились к тому, что при отключении Латвии от кольца БРЭЛЛ и присоединении к европейской энергосистеме могут произойти перебои с электроснабжением. В итоге такой момент не наступил, и не возникло необходимости приводить в действие запасной план, потому что все прошло абсолютно гладко.

Читать