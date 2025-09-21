«У эстонцев годами дешевле, чем у нас»: латышей бесит разница в цене топлива

Конкретно она сравнивает цены в Таллине и Айнажи. На приложенном к посту фото видно, что на АЗС в Эстонии дизельное топливо, например, стоит 1,27 евро за литр, а в Латвии - 1,51 евро, 95-й бензин - 1,39 евро за литр в Эстонии и 1,53 евро за литр в Латвии.

Как реагируют на это читатели и подписчики?

- Это не просто так. Neste в Эстонии потеряла/слила пару недель назад данные всех своих клиентов, так что клиентские карты (скидки) Neste не работают, поэтому и цена пока снижена.

- У эстонцев годами дешевле, чем у нас. Недавно я был поражён тем, что у финнов такие же цены, как у нас.

- Хорошо, что люди не знают, сколько на самом деле стоит топливо. Даже при продаже его по 90 центов за литр перекупщики, например, Circle K, Viada и другие, зарабатывают очень хорошо.

- Только что открыл цены топлива на рижских АЗС. Почти везде от 1,42 до 1,52. У Straupīte даже дешевле - 1,39. Сравнивать некорректно. С тем же успехом хоть сейчас могу показать, где в Латвии сегодня было 1,35 - речь идёт о дизтопливе. А в других местах в моём городе максимум - 1,50. Но опять в Латвии всё плохо (в кавычках).

- Давайте ездить на электричестве!

- Добро пожаловать домой!

- Надо 2 евро/л, по крайней мере, не будет всё время ездить так много машин, потому что у латышских бедняков денег ведь нету.

- А в Риге тоже такие цены, как в Таллине, и? Айнажи ведь никакая не метрополия, в Литве у границы тоже космос - до первого городка. Загугли цены и тогда сравнивай.