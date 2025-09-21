Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
«У эстонцев годами дешевле, чем у нас»: латышей бесит разница в цене топлива

21 сентября, 2025

Важно 0 комментариев

LETA

На платформе "Тредс" пользовательница с ником @ronjacrafts подняла вопрос о разнице цен на автомобильное топливо в Латвии и Эстонии.

Конкретно она сравнивает цены в Таллине и Айнажи. На приложенном к посту фото видно, что на АЗС в Эстонии дизельное топливо, например, стоит 1,27 евро за литр, а в Латвии - 1,51 евро, 95-й бензин - 1,39 евро за литр в Эстонии и 1,53 евро за литр в Латвии.

Как реагируют на это читатели и подписчики?

- Это не просто так. Neste в Эстонии потеряла/слила пару недель назад данные всех своих клиентов, так что клиентские карты (скидки) Neste не работают, поэтому и цена пока снижена.

- У эстонцев годами дешевле, чем у нас. Недавно я был поражён тем, что у финнов такие же цены, как у нас.

- Хорошо, что люди не знают, сколько на самом деле стоит топливо. Даже при продаже его по 90 центов за литр перекупщики, например, Circle K, Viada и другие, зарабатывают очень хорошо.

- Только что открыл цены топлива на рижских АЗС. Почти везде от 1,42 до 1,52. У Straupīte даже дешевле - 1,39. Сравнивать некорректно. С тем же успехом хоть сейчас могу показать, где в Латвии сегодня было 1,35 - речь идёт о дизтопливе. А в других местах в моём городе максимум - 1,50. Но опять в Латвии всё плохо (в кавычках).

- Давайте ездить на электричестве!

- Добро пожаловать домой!

- Надо 2 евро/л, по крайней мере, не будет всё время ездить так много машин, потому что у латышских бедняков денег ведь нету.

- А в Риге тоже такие цены, как в Таллине, и? Айнажи ведь никакая не метрополия, в Литве у границы тоже космос - до первого городка. Загугли цены и тогда сравнивай.

Пили, пьём и будем пить? 76% населения привычек не поменяли

12:39

Важно 0 комментариев

С 1 августа, когда вступили в силу новые ограничения на оборот алкоголя, 76% населения не поменяли свои привычки в плане употребления спиртного. Это выяснил опрос, проведённый сетью алкогольных магазинов AlkoOutlet.

Читать
Загрузка

С 2022 года в Латвии переименовано 88 улиц; какое название чаще всего менялось?

12:29

Важно 0 комментариев

Об этом свидетельствует информация Государственной земельной службы.

Читать

В австрийской энергокомпании раскрыт предполагаемый шпион РФ

12:16

Важно 0 комментариев

В австрийском нефтегазовом концерне OMV, бывшим партнером "Газпрома", раскрыт предполагаемый российский шпион. Он регулярно встречался с дипломатом РФ, которого западные спецслужбы подозревают в работе на ФСБ.

Читать

Расследование Би-би-си: пророссийские силы пытаются вмешаться в выборы в Молдове

12:12

Важно 0 комментариев

Тайная сеть, финансируемая Россией, пытается сорвать предстоящие демократические выборы в Молдове — одной из стран Восточной Европы, показало расследование Би-би-си.

Читать

Линда Мурниеце: «Засучу рукава и пойду мыть полы — заработаю больше, чем в своём бизнесе»

11:09

Важно 0 комментариев

Экс-министр внутренних дел, а ныне бизнесвумен Линда Мурниеце написала в соцсетях о своём опыте общения с СГД - ситуация сложилась так, что приходится платить НДС задним числом, причём уже образовалась задолженность в размере около 5000 евро.

Читать

Зивтиньш: в школах не учат, а мучают

10:47

Важно 0 комментариев

"У нас всё это навязывают, силой хотят научить. Я категорический противник этой системы. И считаю, что не надо сидеть в школе 12 лет", - сказал на телеканале TV24 в программе Preses klubs депутат Сейма и бывший начальник дорожной полиции Эдмунд Зивтиньш.

Читать

Эксперты: пока нет адекватного ответа, российские провокации продолжатся

10:27

Важно 0 комментариев

Такое мнение высказали оба эксперта, к которым обратилось агентство LETA.

Читать