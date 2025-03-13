У детей вши, а садик не информирует родителей: как в Лиепае сражаются с педикулёзом

"Мы в отчаянии. В группе обнаружены вши. Детей отправляют домой, других родителей не ставят в известность. Медсестра не проверяет всех детей, заведующая не отвечает, управление образования тоже молчит в данный момент. Домой только что отправили еще одного ребенка, у которого нашли вшей и гнид. Про это снова молчат, остальным родителям не рассказывают. И уже возникают сомнения по поводу дезинфекции как таковой", - жалуется программе одна из мам.

Именно дети дошкольного и младшего школьного возраста входят в так называемую группу риска. И, как в случае с любой заразой, борьбу нужно начинать немедленно. Родители считают, что управление образования приняло меры слишком поздно.

В садике рассказали, что первый случай открылся 25 февраля. И были проведены все необходимые действия, чтобы проблема не распространилась. А 5 марта в садик прибыла инспекция и провела все необходимые проверки, которые садик прошел. Но уже 6 марта инспекция получила новое заявление от родителей.

Количество случаев педикулеза (заражения вшами - прим. press.lv) в Латвии в последние годы было относительно низким, подтверждает Инспекция здравоохранения на основании полученных жалоб. Однако в прошлом году инспекция выявила три случая, что стало самым высоким показателем за всё время. А за год до этого не было зарегистрировано ни одного случая. Правда, даже эксперты признают, что информация о факте заражения вшами обычно не распространяется за стены учебного заведения.