У депутатов возникли вопросы к Байбе Браже: что не так с биографией главы МИД? (1)

Neatkarīgā Rīta Avīze 8 сентября, 2025 09:45

Выбор редакции 1 комментариев

LETA

Депутаты из парламентской фракции "Объединённый список" ещё летом заметили, что Байба Браже в своём профиле в "Фейсбуке" о своей жизни рассказывает не то, что записано в её CV, поданном в Сейм накануне голосования по поводу доверия её кандидатуре на пост министра иностранных дел, пишет Марис Краутманис в "Неаткариге".

4 сентября депутаты в связи с этим подали запрос в президиум Сейма с требованием к Браже - обнародовать факты, о которых умалчивает г-жа министр. Депутаты хотят прояснить отдельные эпизоды в её биографии.

Браже придётся объяснить депутатам и общественности, почему в CV не было упомянуто о её работе в Союзе за прогресс молодёжи Латвии (прямой преемник латвийского комсомола), если в "Фейсбуке" говорится, что там она работала в 1990 году, а также рассказать, какие обязанности и за какую зарплату там выполняла.

Депутаты хотят знать, приступила ли 20 декабря 1991 года Браже к работе в ЦК СПМЛ на должности координатора по вопросам международного сотрудничества, каковы были её обязанности, зарплата, непосредственное руководство и рабочий язык в этом самом ЦК.

Ещё депутатов смущает тот факт, что в CV указано - Браже с 1989 по 1990 год была стажёром на таможне, хотя таможенный департамент Латвийской Республики учреждён только 3 июля 1990 года.

Депутат Сейма Эдвард Смилтенс прокомментировал ситуацию в беседе с nra.lv следующим образом: "Мы ещё летом зафиксировали и теперь, когда началась осенняя сессия Сейма, воспользовались возможностью задать этот вопрос. Как выходит, что документы, поданные до оказания доверия министрам, отличаются от того, что она сейчас сама рассказывает в публичном пространстве? Летом произошли изменения в прошлом министра иностранных дел?" - не без сарказма задаёт риторический вопрос депутат. "Речь идёт о периоде с 1988 по 1993 год. У депутатов Сейма есть вопрос, почему факты о её работе в СПМЛ не были указаны тогда, когда депутаты Сейма должны были решать её утверждение министром? Возможно, тогда были бы вопросы по этим фактам с трибуны Сейма и были бы дискуссии. Обычно в природе гусеницы превращаются в прекрасных бабочек, но с Браже, видимо, происходит обратная метаморфоза - бабочка превращается в гусеницу", - прибегает к аллегории депутат.

Наезд на Браже - дело естественное, понятное и закономерное. "Объединённый список" в оппозиции в Сейме, таков хлеб оппозиции - следить за руками министров и политиков правящей коалиции. Неувязочки в биографии Браже - это просто бальзам на душу: это возможность спровоцировать министра и "Новое единство" на необдуманную болтовню и надеяться на следующую ложь.

Ничего сверхкриминального, по-видимому, нет, если вспомнить далёкие 80-е и начало 90-х. В свете Атмоды пробудилась латышская молодёжь, ранее состоявшая в комсомоле, и учредила Союз за прогресс молодёжи Латвии. Такие были времена. В последующие годы бывшие лидеры комсомола и компартии весьма успешно занимались в Латвии политикой, обретали доверие народа и занимали самые высокие должности. Где-то там не на самых ведущих должностях тёрлась и совсем молоденькая тогда Браже.

Смущающий вопрос о таможне, возможно, тоже не самый токсичный: на закате СССР уже формировались зачатки таможни независимой Латвии, готовой совсем скоро стать настоящей таможней. Может быть, Браже точно уже не помнит, как эта таможня тогда официально называлась.

В последующие десятилетия Браже сделала самую блестящую карьеру - она была заместителем генсека НАТО Столтенберга по вопросам публичной дипломатии с 2020 по 2023 год. Такой высокой должности в мировом масштабе не занимала ни одна латышская женщина и ни один мужчина.

Но, возглавив МИД Латвии, она вернулась в пруд латвийской внутренней политики, где у депутатов возникли вопросы... Если министр солгала, это некрасиво. Теперь надо будет смотреть, как она выкрутится из этой ситуации.

Есть и ещё один момент, о котором шла речь в беседе с депутатом: Смилтенс недоумевает, почему российский министр спорта был освобождён от санкций. Парламентарий назвал такую политику "странной". 

Летом стало известно, что ЕС исключил из санкционного списка при поддержке Латвии российского министра спорта и президента Российского Олимпийского комитета Михаила Дегтярёва. Тогда недоумевал не только Смилтенс, а и многие политики и любители наблюдать за политическими процессами: Дегтярёв был и остаётся тесно связан с кремлёвской политикой, лично приближён к Путину и регулярно прославляет солдат, убивающих украинцев, но в то же время Латвия голосует против исключения своего же гражданина Петра Авена из санкционных списков. Может ли такое быть, что Авен хуже Дегтярёва? А может быть, всё гораздо проще: отдельные должностные лица латвийского государства испытывают непримиримую вражду по отношению к своему состоятельному согражданину и, используя служебные полномочия, демонстрируют своё могущество?

