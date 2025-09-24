У Балтийского павильона на Expo 2025 две награды!

В категории«People’s Choice («Выбор посетителей») Балтийский павильон занял 2-е место и получил серебряную награду, уступив павильону Чехии. Победителей в этой категории определило голосование на сайте TEDA, где в течение десяти дней профессионалы в области дизайна, энтузиасты Expo и посетители выставки выбирали своих фаворитов. В этой категории также были номинированы павильоны Мальты, Сингапура и Tech World.
約300種類の植物が、乾かされ、押し花にされ、説明が添えられ、意図をもって配置され、この癒やしの壁に収められています。これらは冬の間に、ラトビアとリトアニアの科学者、ハーバリスト、芸術家、自然愛好家たちによって集められました。#Baltics2025expo #WeAreOne pic.twitter.com/DCJ2cT7GBT— The Baltics at Expo 2025 Osaka (@baltics2025expo) September 3, 2025
Признание и 5-е место в категории«Best Mascot («Лучший талисман») также получил один из самых ярких символов Балтийского павильона — боровик Barabi-chan. Название талисмана Barabi-chan было создано путём объединения латышского слова Baravika и литовского Baravyka, а суффикс -chan, используемый в японском языке, выражает привязанность и душевность.
バラビちゃんのフリーハグの日— The Baltics at Expo 2025 Osaka (@baltics2025expo) August 26, 2025
200回以上のハグ、あふれる愛とハーモニー！#barabichan #バラビちゃん #baltics2025expo #weareone #EXPO2025 pic.twitter.com/fFduVm05Ew
Сам талисман также символизирует единство двух балтийских стран, подчёркивая богатство нашей природы и важность лесов, а также устойчивое развитие, что является одной из главных тем Expo, отметили в LIAA.
«Вся наша объединённая команда Латвии и Литвы искренне рада этому признанию. Попасть в ТОП-5 в двух категориях среди почти 190 павильонов — это действительно большое достижение. Мы особенно рады серебряной награде в, на наш взгляд, самой значимой категории People’s Choice, потому что здесь самое главное — это положительно удивить посетителей Expo и привлечь их внимание», — рассказала генеральный комиссар Латвии на Expo 2025 Osaka Ласма Лидака.
В LIAA отметили, что международный конкурс организован The Experiential Design Authority — международной организацией, которая определяет лучшие творческие достижения в мировом масштабе и предоставляет им международное признание. Жюри конкурса состояло из 32 международных экспертов, которые оценивали проекты, учитывая концепцию, креативность, инновации, вовлечённость посетителей и общее впечатление.