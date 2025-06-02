У 29% рижских школьников навыки общения на латышском языке хуже, чем ожидалось

На прошлой неделе на заседании комитета по образованию, культуре и спорту Рижской думы представители Департамента образования, культуры и спорта рассказали о ходе перехода на обучение на латышском языке в 2024/2025 учебном году.

Департамент сообщил, что в 100% случаев было установлено, что уроки проводятся на латышском языке. Кроме того, в 100 % случаев использовались учебные материалы на латышском языке.

В целом, в 71% случаев учащиеся могли общаться на латышском языке на должном уровне, а в 29% случаев коммуникативные навыки были ниже, чем можно было бы ожидать на втором году перехода.

Также было установлено, что в 65% случаев преподаватели использовали стратегии изучения языка и коммуникации, чтобы помочь учащимся улучшить свои языковые навыки.

Также было также обнаружено, что 40% уроков были "сильно фронтальными" или "педагогически центрированными", на которых учащиеся не могли достаточно активно участвовать в уроке.

По данным департамента, только на 25 % наблюдаемых уроков учащиеся получали адекватную и достаточную обратную связь.

В результате оценки образовательных учреждений 88 % учреждений получили оценку "хорошо" или "очень хорошо".

Государственный язык используется во время учебных занятий, но в повседневном общении между детьми часто используются другие языки. Некоторые родители недостаточно информированы о характере и важности перехода на госязык, что приводит к отсутствию сотрудничества между родителями и учителями.