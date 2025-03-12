Тысячи русских выезжают из Латвии: грядёт очередной экзамен по языку

В настоящее время заявки на получение статуса подают не очень активно. Эти вопросы рассматривались в среду Комиссией Сейма по гражданству, миграции и сплочению общества.

Согласно Закону об иммиграции большинству граждан РФ, проживающих в Латвии, нужно сдать экзамен по государственному языку, чтобы получить постоянный вид на жительство в Латвии.

Целевых групп две: первая из них — около 25 300 граждан России, которым уже в 2022 году нужно было подтвердить знание государственного языка и продлить ВНЖ.

Из них около 16,5 тысяч человек в настоящее время получили право на постоянное проживание в Латвии, а около 6600 человек получили временный вид на жительство или разрешение на определенный срок.

Из них около 4000 граждан РФ с осени 2023 года получили временный вид на жительство сроком на два года, чтобы за это время подготовиться к экзамену по госязыку и сдать его для получения постоянного ВНЖ.

По мере приближения к сроку истечения двухгодичного срока, ожидается, что в конце этого и в следующем году в Управлении по делам гражданства и миграции (УДГМ, PMLP) и Государственном центре содержания образования возрастет активность возрастет рабочая нагрузка. Однако пока заявок подается немного, отметили в УДГМ.

«Срок действия разрешений тех, кто получил их первыми, истекает в ноябре или декабре. И в настоящее время документы на продление разрешений подают довольно неактивно. Мы получили 336 заявлений из 4000 человек. Эту группу нужно отслеживать, поскольку нам придется решать вопросы с проживанием, когда истечет срок действия разрешений», — пояснила представитель УДГМ Илзе Бриеде.

Для выполнения этих обязательств УДГМ два года назад назад ввел дополнительные штатные единицы, Государственный центр содержания образования также готов к дополнительной нагрузке.

По приблизительным подсчетам, Латвию покинули 2000 граждан РФ, которые не сдали экзамен по госязыку и не подали заявление на получение постоянного ВНЖ.

Органы внутренних дел предполагают, что большинство из них уехали в Россию, кто-то мог отправиться в другие страны Евросоюза и получить вид на жительство там. Информации об этом нет, поскольку в Евросоюзе нет единой информационной сети.

В свою очередь, согласно решению PMLP, 81 человеку были направлены уведомления с предписанием покинуть Латвию. 72 человека привлечены к административной ответственности за пребывание в Латвии без действительных документов.