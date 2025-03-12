Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Press.lv - Новости, которые касаются Вас! LAT
Суббота Вести еженедельник 7 Супер Секретов Mājas virtuve
LAT Чт, 13. Марта Завтра: Balvis, Ernests
Доступность

Тысячи русских выезжают из Латвии: грядёт очередной экзамен по языку

© Lsm.lv 12 марта, 2025 20:20

Важно 0 комментариев

У примерно четырех тысяч граждан РФ в Латвии в конце года истекает срок действия временного вида на жительство (ВНЖ), и им предстоит сдать экзамен по государственному языку, чтобы получить статус постоянного жителя Евросоюза. Ответственные органы уже готовятся к напряженному концу года, сообщает rus.lsm.lv со ссылкой на Латвийское радио.

В настоящее время заявки на получение статуса подают не очень активно. Эти вопросы рассматривались в среду Комиссией Сейма по гражданству, миграции и сплочению общества.

Согласно Закону об иммиграции большинству граждан РФ, проживающих в Латвии, нужно сдать экзамен по государственному языку, чтобы получить постоянный вид на жительство в Латвии.

Целевых групп две: первая из них — около 25 300 граждан России, которым уже в 2022 году нужно было подтвердить знание государственного языка и продлить ВНЖ. 

Из них около 16,5 тысяч человек в настоящее время получили право на постоянное проживание в Латвии, а около 6600 человек получили временный вид на жительство или разрешение на определенный срок.

Из них около 4000 граждан РФ с осени 2023 года получили временный вид на жительство сроком на два года, чтобы за это время подготовиться к экзамену по госязыку и сдать его для получения постоянного ВНЖ.
По мере приближения к сроку истечения двухгодичного срока, ожидается, что в конце этого и в следующем году в Управлении по делам гражданства и миграции (УДГМ, PMLP) и Государственном центре содержания образования возрастет активность возрастет рабочая нагрузка. Однако пока заявок подается немного, отметили в УДГМ.

«Срок действия разрешений тех, кто получил их первыми, истекает в ноябре или декабре. И в настоящее время документы на продление разрешений подают довольно неактивно. Мы получили 336 заявлений из 4000 человек. Эту группу нужно отслеживать, поскольку нам придется решать вопросы с проживанием, когда истечет срок действия разрешений», — пояснила представитель УДГМ Илзе Бриеде.

Для выполнения этих обязательств УДГМ два года назад назад ввел дополнительные штатные единицы, Государственный центр содержания образования также готов к дополнительной нагрузке.

По приблизительным подсчетам, Латвию покинули 2000 граждан РФ, которые не сдали экзамен по госязыку и не подали заявление на получение постоянного ВНЖ.

Органы внутренних дел предполагают, что большинство из них уехали в Россию, кто-то мог отправиться в другие страны Евросоюза и получить вид на жительство там. Информации об этом нет, поскольку в Евросоюзе нет единой информационной сети.

В свою очередь, согласно решению PMLP, 81 человеку были направлены уведомления с предписанием покинуть Латвию. 72 человека привлечены к административной ответственности за пребывание в Латвии без действительных документов.

  • Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Комментарии (0) 27 реакций
Комментарии (0) 27 реакций
Загрузка
Загрузка
Загрузка
Загрузка

Ryanair вводит штрафы для тех, кто не торопится на свой рейс

Важно 20:42

Важно 0 комментариев

Авиакомпания Ryanair ужесточила требования и ввела штраф в размере 120 евро для пассажиров, которые прибывают на регистрацию меньше чем за 40 минут до вылета, сообщает Delfi.lt.

Авиакомпания Ryanair ужесточила требования и ввела штраф в размере 120 евро для пассажиров, которые прибывают на регистрацию меньше чем за 40 минут до вылета, сообщает Delfi.lt.

Читать
Загрузка

Может сами её уронили? Бывший фельдшер осужден за неоказание помощи

Важно 20:40

Важно 0 комментариев

Земгальский окружной суд постановил назначить более суровое наказание — фактическое лишение свободы — бывшему фельдшеру скорой медицинской помощи(NMPD) за то, что он оставил молодую женщину без сознания и не оказал ей помощь, сообщает Латвийское телевидение.

Земгальский окружной суд постановил назначить более суровое наказание — фактическое лишение свободы — бывшему фельдшеру скорой медицинской помощи(NMPD) за то, что он оставил молодую женщину без сознания и не оказал ей помощь, сообщает Латвийское телевидение.

Читать

Скандал в Адажи: обыски, увольнения и задержания в «Ādažu ūdens»

ЧП и криминал 20:00

ЧП и криминал 0 комментариев

По подозрению в злоупотреблении служебным положением от должности отстранен член правления ООО "Ādažu ūdens" Айварс Дундурс, свидетельствует имеющаяся в распоряжении агентства ЛЕТА информация.

По подозрению в злоупотреблении служебным положением от должности отстранен член правления ООО "Ādažu ūdens" Айварс Дундурс, свидетельствует имеющаяся в распоряжении агентства ЛЕТА информация.

Читать

В Даугавпилсе завершились проверки госязыка в школах: их не прошли 22 учителя…

Важно 19:45

Важно 0 комментариев

Проверки на знание государственного языка завершены в шести школах Даугавпилса. Центр государственного языка проверил 534 учителя, 22 из которых не прошли проверку, пишет «Чайка».

Проверки на знание государственного языка завершены в шести школах Даугавпилса. Центр государственного языка проверил 534 учителя, 22 из которых не прошли проверку, пишет «Чайка».

Читать

В Латгалии полицейский после работы обнаружил угонщика и сам его задержал. ВИДЕО

ЧП и криминал 19:25

ЧП и криминал 0 комментариев

11 марта сотрудники Управления Государственной полиции Латгальского региона получили информацию о том, что со двора дома в Вецваркавской волости, в Прейльском крае, был угнан автомобиль VW Caravelle. Преступнику удалось проникнуть в машину, потому что хозяин по неосторожности оставил ключ в замке зажигания. Во второй половине того же дня одному из сотрудников удалось задержать злоумышленника, причем в  свободное от работы время. По данному факту возбуждено уголовное дело.

11 марта сотрудники Управления Государственной полиции Латгальского региона получили информацию о том, что со двора дома в Вецваркавской волости, в Прейльском крае, был угнан автомобиль VW Caravelle. Преступнику удалось проникнуть в машину, потому что хозяин по неосторожности оставил ключ в замке зажигания. Во второй половине того же дня одному из сотрудников удалось задержать злоумышленника, причем в  свободное от работы время. По данному факту возбуждено уголовное дело.

Читать

Это вопрос этики: действия учеников и учителя истории из 71-ой рижской школы оценили в Сейме

Важно 18:53

Важно 0 комментариев

В среду, 12 марта, скандал в Рижской 71-й средней школе с подачи партии "Стабильности!" рассматривала комиссия Сейма по запросам.

В среду, 12 марта, скандал в Рижской 71-й средней школе с подачи партии "Стабильности!" рассматривала комиссия Сейма по запросам.

Читать