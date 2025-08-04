Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Тысячи людей из Латвии продолжают ездить в Белоруссию — ЛТВ

© Lsm.lv 4 августа, 2025 08:45

Выбор редакции 0 комментариев

МИД ЛР давно призывает не ездить в Россию и Белоруссию, поскольку эти страны небезопасны для туризма и существует риск вербовки. Однако тысячи людей до сих пор делают это. В том числе ездят в Белоруссию на отдых - зарегистрированные в Латвии туроператоры предлагают такие поездки. Как выяснило Латвийское телевидение, потенциальных клиентов о риске не предупреждают.

Путешествия в эти страны предлагает, в частности, туроператор Mari. На его сайте - на латышском и русском языках - предлагаются обширные возможности поездок по Белоруссии автобусом из Даугавпилса. Например, на фестиваль драников в Шарковщину или на "Уха-фест" в Минск. Каждый месяц совершается как минимум четыре поездки в Белоруссию. И такой туроператор - не единственный.

О том, что Белоруссия поддерживает российское вторжение в Украину - ни слова. О призывах МИД не ездить туда тоже не говорится. Есть лишь приписка внизу страницы о том, что турфирма не несет ответственности за пересечение границы.

Латвийское телевидение связалось с туроператором под видом клиента. Оператор неоднократно успокаивал, что в Белоруссии безопасно, на границе нет никаких проблем.

"В принципе, проблемы коснутся только человека, если он там когда-то побывал и наделал глупостей. Нарушил законы - тогда да. Во второй раз, когда поедет туда, могут наказать. Как и везде, в любой стране", - сообщил представитель туроператора по телефону, успокоив, что латышам вопросы задают редко - там есть другие более проблемные гости.

"Сейчас на границе такая подозрительная ситуация. Попадаются автобусы с гражданами Молдовы, их очень долго трясут. Латышей они долго не держат. Они проверяют, и все в порядке. Латыши не пытаются ничего ввезти или вывезти", - сказали в турфирме.

Предлагаются также путевки в любой из 14 санаториев - спрос, по утверждению туроператора, достаточно велик.

Государственная погранохрана информирует, что в Белоруссию выезжают и в Латвию потом въезжают тысячи людей каждый месяц. За этот год - около 40 тысяч. Особенно много именно летом: в январе выехало менее 4000, а в июле - почти 10 тысяч.

МИД повторно напоминает о риске. Вербовка, вымогание денег, арест со слабым обоснованием - это реальные примеры случаев с жителями Латвии. Но ограничить движение населения может только МВД.

На данный момент ни один орган безопасности не призывал прекратить работу погранпунктов. А запретить путешествовать означало бы закрыть железный занавес, говорят в МВД.

"Человек должен и сам осознавать, что и почему он делает, может ли он реально воздержаться от поездок в эти страны", - пояснил заместитель госсекретаря МВД Янис Бекманис.

В МИД рассказали, что появилась новая тенденция: несколько латвийцев сообщили, что им удалось вернуться в Латвию лишь после того, как кто-то привез деньги на белорусский погранпункт.

"Например, за нарушение ПДД, которое он сам не зафиксировал. Если человек хочет выехать обратно в Латвию, его не выпускают и требуют заплатить штраф. Латвийскую платежную карту в Белоруссии не принимают, расчеты по интернет-банку тоже невозможны, штраф нужно заплатить наличными. Тогда кто-то должен поехать и отвезти эти деньги", - поясняет пресс-секретарь МИД Диана Эглите.

МИД поддержал бы предложения по ограничению туризма. Еще в феврале в Сейм был подан законопроект, цель которого - запретить организовывать поездки в Белоруссию и Россию. До окончания сессии эти ограничения принять не успели.

Как действовать в случае задержания? МИД рекомендует:

- выяснить причины задержания и попросить ознакомиться со всеми материалами проверки на понятном языке (по возможности попросить выдать копии материалов и их перевод);

- попросить разрешения позвонить в МИД ЛР;

- информировать правоохранительные органы о недвусмысленном согласии сообщить о факте задержания латвийскому представительству и родственникам задержанного;

- попросить обеспечить адвоката. Не подписывать документы в отсутствие адвоката. По возможности связаться со своим юристом в Латвии и привлечь его к оказанию юридической помощи;

- при необходимости попросить обеспечить переводчика;

- информировать правоохранительные органы при наличии проблем со здоровьем, если необходимы лекарства;

- по возможности сотрудничать с правоохранительными органами (избегать высказывания угроз, провокаций).

