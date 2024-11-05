Тяжелая авария под Саласпилсом: автомобиль протаранил тракторный прицеп с бревнами и перевернулся (ВИДЕО)

На видео, опубликованном на странице Sadursme.lv в Facebook, виден перевернутый легковой автомобиль, рядом с которым бригада медиков пытается оказать неотложную помощь пострадавшим. Чуть поодаль у обочины стоит трактор с раскуроченным прицепом, в котором перевозились бревна. Вероятно, водитель легкового автомобиля не справился с управлением и врезался в тракторный прицеп, после чего машина перевернулась.

На месте происшествия работают сотрудники полиции, но движение на этом участке дороги очевидно будет затруднено еще некоторое время.