«Ты моя женщина — я твой мужчина»: в Латвийской Опере поставили «Казанову»

Впечатления разгораются в публике ещё до начала спектакля - красный занавес страстного любовного оттенка прозрачно намекает на бурный сюжет. И ожидания оказываются оправданными! Хотя на пресс-конференции создатели спектакля всячески уверяли журналистов в том, что их задачей было показать многогранность натуры Джакомо Казановы и широту его личности. Что он был одним из самых просвещенных людей своей эпохи, читал книги и писал их, задумывался "о чем-то большем", но в веках он остался, мягко говоря, чрезвычайно любвеобильным мужчиной. Имя его стало нарицательным, обозначающим авантюриста, искателя любовных приключений.

Спектакль длится всего два часа (плюс антракт). Балет этот новый - он написан американским композитором Керри Маззи, поставил его бывший танцор, хореограф Кеннет Тиндалл. Мировая премьера в исполнении британской труппы Northern Ballet состоялась в 2017 году. На латвийскую сцену балет перенес сам Кеннет Тиндалл, драматург Ян Келли, сценограф и художник по костюмам Кристофер Орам. Вместе с ними над постановкой трудилась международная команда мастеров сценографии, света, дизайна...

Зрителям обещали всевозможную красоту и ажурный рисунок танца. И обещание исполнили.

Хореограф Кеннет Тиндалл

-Это неоклассика, в которой переплетается всё лучшее из прошлого и настоящего. И пуанты обязательно, и классические поддержки, и чистота линий, - говорил журналистам Антон Фрейманс, один из исполнителей главной роли (с ним в очередь партию танцуют Филипп Федулов, Дариус Флориан Катана).

До сих пор нашей Опере удавались постановки в стиле неоклассики - вспомнить хотя бы "Мессию" или "Турайдскую розу", которые, к сожалению, теперь редко показывают. Хотя на мой взгляд, это одни из наиболее удачных работ театра. Вот и балет "Казанова" - состоялся в лучшем виде. Стильная сценография, роскошные костюмы, элегантная хореография, сочные и в то же время благородные цвета...

Команде удалось передать дух изящной эпохи с её легкими нравами и беспросветным весельем, не опускаясь до пошлости и примитивизма. Напротив - средствами весьма изысканными. Казалось, режиссер где-то даже пытается идеализировать своего героя. Только Казанова устремит свои помыслы в Небо, как рвут его на части многочисленные поклонницы и поклонники. И он как бы вынужден идти на поводу у распутных окружающих, хотя душа его неустанно ищет чистоты и чувств высоких, настоящих.

Хотя сам Казанова, помнится, в своих мемуарах от избытка любовных утех не страдал. Сама природа наградила его гиперсексуальностью или, выражаясь изящно, повышенной любвеобильностью. Видимо, отрабатывал карму. Так или иначе, водоворот чувств, красок, изящных форм плюс, конечно же, чарующая музыка, набирающая мощь по мере закручивания сюжета. В общем, полное погружение в те живописные времена и нравы.

Молодость, задор, красивые тела опьяненных чувствами мужчин и женщин...Женщин, понятно, за героем-любовником увивается огромное количество. Их партии исполняют лучшие артистки латвийского балета - Юлия, Брауэре, Сабине Строкша, Эмма Лагуна, Алиа Томковича, Алисе Прудане-Спридзане, Анния Копштале, Беллино, Йоланта Лубея, Элза Леймане, Лайне Пайке...

Для нас ценность Джакомо Казановы заключается ещё и в том, что, прожив долгую, полную удивительных приключений жизнь, он сумел при этом оставить свои мемуары потомкам. Пусть даже приукрасив свои любовные подвиги. А может и нет - кто теперь может в них усомниться?

Жизнь, по Казанове, это может быть легко и просто. Как пелось в знаменитой песне "Наутилуса Помпилиуса":

"Зачем делать сложно

то, что проще простого.

Ты - моя женщина,

я - твой мужчина.

Если надо причину,

то это причина...."

Елена СЛЮСАРЕВА

ФОТО автора и Кристапа Калнса