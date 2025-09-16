Туск сообщил о нейтрализации дрона над правительством в Варшаве

"Польские службы нейтрализовали беспилотник над правительственными зданиями в Варшаве и арестовали двух граждан Белоруссии", - заявил в понедельник вечером премьер-министр Дональд Туск.

"Некоторое время назад Служба государственной охраны нейтрализовала беспилотник, летавший над правительственными зданиями (Парковой) и Бельведером. Два гражданина Беларуси были задержаны. Полиция расследует обстоятельства инцидента", - сообщил глава польского правительства на платформе X.

Przed chwilą Służba Ochrony Państwa zneutralizowała drona operującego nad budynkami rządowymi (Parkowa) i Belwederem. Zatrzymano dwóch obywateli Białorusi. Policja bada okoliczności incydentu. — Donald Tusk (@donaldtusk) September 15, 2025

На прошлой неделе, в ночь с 9 на 10 сентября, 19 российских беспилотников нарушили воздушное пространство Польши. Некоторые из них, по данным польской службы, были сбиты силами Польши и союзников по НАТО.

Тем временем в субботу Румыния подняла в воздух истребители после того, как в воздушное пространство страны проник беспилотник.