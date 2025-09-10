Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Туск: «Мы ближе к открытому конфликту, чем когда-либо со времён Второй мировой»

Редакция PRESS 10 сентября, 2025 18:55

Мир 0 комментариев

Польша заявила, что в ранние часы среды подняла по тревоге истребители и сбила российские беспилотники в ходе того, что выглядит как эскалация со стороны президента России Владимира Путина с целью проверить обороноспособность НАТО, пишет Politico.

Польша заявила, что вторжение, которое вынудило закрыть аэропорт Варшавы, было осуществлено «около дюжины» беспилотников, некоторые из которых, по ее мнению, могли представлять «угрозу». Голландские истребители F-35 присоединились к полякам в противостоянии ночному нарушению воздушного пространства.

Жертв не было, но обломки одного из разбившихся беспилотников сорвали крышу дома в Вырыки-Воле, в восточной Польше, недалеко от границ с Украиной и Белоруссией. Газета Rzeczpospolita сообщила, что в Польшу проникли 23 беспилотника.

Воздушное вторжение в Польшу в среду стало серьезной эскалацией по сравнению с инцидентом в августе, когда одиночный беспилотник разбился в 100 километрах к юго-западу от Варшавы, и несколько европейских лидеров немедленно обвинили Путина в намеренной попытке проверить НАТО.

«Нет сомнений, что с точки зрения Польши эта провокация несравнимо опаснее, чем все предыдущие, — заявил премьер-министр Дональд Туск. - Эта ситуация приближает нас всех к открытому конфликту, ближе, чем когда-либо со времен Второй мировой войны. У нас идет полномасштабная война на украинско-российской границе, но мы уже сталкиваемся с чем-то, что выходит за рамки обычных провокаций в нашем воздушном пространстве».

Туск также отметил, что его правительство официально запросило применить статью 4-ю НАТО, чтобы созвать членов военного альянса для срочных переговоров, когда один из членов опасается угрозы своей безопасности.

Провокация со стороны Кремля происходит в особенно деликатный с дипломатической точки зрения момент, когда президент США Дональд Трамп взвешивает, есть ли реальная перспектива мирного соглашения с Путиным, который придерживается своих военных целей в Украине и усиливает свои убийственные воздушные налеты в этой стране.

Белорусская сторона, тесно связанная с Россией, заявили, что беспилотники отклонились от курса из-за помех радарам с обеих сторон и что они уведомили поляков об опасности.

Незадолго до 7:30 утра представитель польского агентства по контролю за воздушным движением Pansa сообщил телеканалу TVN24, что аэропорты в Варшаве, Модлине и Жешуве собираются возобновить нормальную работу. Аэропорт Люблина — в восточной Польше, недалеко от Украины — остается закрытым.

Отдельно Федеральное авиационное управление США выпустило уведомление о том, что главный международный аэропорт Польши в Варшаве закрыт из-за «незапланированных военных действий, связанных с обеспечением государственной безопасности».

Независимый российский военный эксперт Юрий Федоров заявил, что не может быть и речи о том, чтобы столь важное решение было принято без одобрения самого Путина: «Это было сделано, чтобы запугать Польшу и ее союзников по НАТО и заставить их сократить или прекратить транспортировку военной помощи Украине через Польшу».

Напиться за 2 евро: в магазинах в разы выросли продажи одеколонов

Важно 21:40

Важно 0 комментариев

Ограничения на продажу алкоголя привели к неожиданному результату — в ряде магазинов резко выросли продажи спиртосодержащего одеколона. По данным Латвийской ассоциации торговцев, объёмы реализации выросли от двух до десяти раз, сообщает TV3. 

США предложили G7 конфисковать замороженные активы России

Мир 21:38

Мир 0 комментариев

Администрация Дональда Трампа подготовила для стран «большой семерки» план по прямой конфискации золотовалютных резервов России, находящихся под санкциями. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на проект документа и источники, знакомые с переговорами.

Ожили «точки» и стали скупать одеколон: с 20.00 в Валке

Важно 21:38

Важно 0 комментариев

Уже больше месяца в Латвии действуют новые ограничения на торговлю алкоголем. С понедельника по субботу спиртное можно купить только с 10:00 до 20:00, а по воскресеньям — до 18:00. Цель реформы — снизить потребление и бороться с алкоголизацией общества.

Латвия сама введёт санкции за поддержку агрессии РФ

Важно 21:07

Важно 0 комментариев

Правительство сегодня поддержало подготовленный МИДом проект правил о введении санкций против сторонников агрессии РФ, сообщила передача «Сегодня вечером» на LSM+.

Если у вас хорошая «крыша» — можете бить, кого хотите. У вас же есть 200 евро? Расследование Лапсы

Выбор редакции 21:06

Выбор редакции 0 комментариев

Работник полиции, по словам журналиста Лато Лапсы - "из спецподразделения", 1 марта на концерте ударил охранника клуба Tower: отправил его в нокаут, выбил зубы, поставил несколько синяков и наградил сотрясением мозга.

Вот это норма для Абу Мери? Пациентка на телефон засняла реальную ситуацию в операционных Онкоцентра

Важно 21:06

Важно 0 комментариев

Стерильность и безупречный порядок — первое, что приходит в голову, когда думаем о больницах. Белые халаты, маски, перчатки, строгие правила. Но реальность в Латвии может оказаться совсем иной.

Из 100 тонн навоза 1 тонна биометана будут вырабатывать в Тервете

Бизнес 21:01

Бизнес 0 комментариев

В пятницу, 12 сентября, в Тервете торжественно открыли первую в Латвии фабрику по производству биологического сжиженного природного газа. Новый объект позволит превращать навоз и биомассу в чистый и климатически нейтральный энергоресурс, что рассматривается как шаг к энергетической независимости страны.

