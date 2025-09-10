Туск: «Мы ближе к открытому конфликту, чем когда-либо со времён Второй мировой»

Польша заявила, что вторжение, которое вынудило закрыть аэропорт Варшавы, было осуществлено «около дюжины» беспилотников, некоторые из которых, по ее мнению, могли представлять «угрозу». Голландские истребители F-35 присоединились к полякам в противостоянии ночному нарушению воздушного пространства.

Жертв не было, но обломки одного из разбившихся беспилотников сорвали крышу дома в Вырыки-Воле, в восточной Польше, недалеко от границ с Украиной и Белоруссией. Газета Rzeczpospolita сообщила, что в Польшу проникли 23 беспилотника.

Воздушное вторжение в Польшу в среду стало серьезной эскалацией по сравнению с инцидентом в августе, когда одиночный беспилотник разбился в 100 километрах к юго-западу от Варшавы, и несколько европейских лидеров немедленно обвинили Путина в намеренной попытке проверить НАТО.

«Нет сомнений, что с точки зрения Польши эта провокация несравнимо опаснее, чем все предыдущие, — заявил премьер-министр Дональд Туск. - Эта ситуация приближает нас всех к открытому конфликту, ближе, чем когда-либо со времен Второй мировой войны. У нас идет полномасштабная война на украинско-российской границе, но мы уже сталкиваемся с чем-то, что выходит за рамки обычных провокаций в нашем воздушном пространстве».

Туск также отметил, что его правительство официально запросило применить статью 4-ю НАТО, чтобы созвать членов военного альянса для срочных переговоров, когда один из членов опасается угрозы своей безопасности.

Провокация со стороны Кремля происходит в особенно деликатный с дипломатической точки зрения момент, когда президент США Дональд Трамп взвешивает, есть ли реальная перспектива мирного соглашения с Путиным, который придерживается своих военных целей в Украине и усиливает свои убийственные воздушные налеты в этой стране.

Белорусская сторона, тесно связанная с Россией, заявили, что беспилотники отклонились от курса из-за помех радарам с обеих сторон и что они уведомили поляков об опасности.

Незадолго до 7:30 утра представитель польского агентства по контролю за воздушным движением Pansa сообщил телеканалу TVN24, что аэропорты в Варшаве, Модлине и Жешуве собираются возобновить нормальную работу. Аэропорт Люблина — в восточной Польше, недалеко от Украины — остается закрытым.

Отдельно Федеральное авиационное управление США выпустило уведомление о том, что главный международный аэропорт Польши в Варшаве закрыт из-за «незапланированных военных действий, связанных с обеспечением государственной безопасности».

Независимый российский военный эксперт Юрий Федоров заявил, что не может быть и речи о том, чтобы столь важное решение было принято без одобрения самого Путина: «Это было сделано, чтобы запугать Польшу и ее союзников по НАТО и заставить их сократить или прекратить транспортировку военной помощи Украине через Польшу».