Турция может стать лазейкой для российского газа в ЕС — Politico

Пока Брюссель готовится к полному отказу от российского газа к 2027 году, Турция неожиданно оказалась в роли потенциального "чёрного хода", через который поставки топлива из Москвы могут продолжаться и после введения формального запрета.

Анкара официально заявила, что не будет выполнять положения нового законопроекта ЕС, направленного на отслеживание импорта российского газа. Турция, как и прежде, будет соблюдать лишь санкции ООН. Это создаёт серьезную уязвимость: ЕС не сможет достоверно проверить, не идёт ли российский газ через Турцию под видом другого топлива.

Эксперты указывают на опасную схему, действующую, например, на болгарско-турецком пограничном пункте Странджа-Малкочлар. Болгарская Bulgargaz получает сжиженный природный газ (СПГ) через турецкие терминалы, но происхождение топлива может "потеряться" по пути. Как отметила аналитик Aура Шабадус, нет гарантии, что газ, вошедший в ЕС, — не российский, особенно учитывая его низкую цену.

За последний год через турецкие маршруты в ЕС поступило 1,9 млрд кубометров газа — это всего 1,3% от былых объемов экспорта из России в Европу, но уже 20% от нынешнего импорта трубопроводного газа из РФ. Потенциально эта цифра может вырасти до 5,4 млрд кубометров.

Брюссель настаивает на новых нормах прозрачности, но Турция не обязана им подчиняться. А без сотрудничества Анкары, ЕС может только гадать, откуда именно приходит топливо.

Ситуация осложняется ещё и охлаждением отношений между Турцией и ЕС. Единственный путь, который сейчас видят дипломаты и аналитики, — это "приманки": возобновление замороженных переговоров о вступлении Турции в ЕС или обещание инвестиций в зелёные проекты. Но даже это не гарантирует, что турецкие власти будут действовать добросовестно.

Шабадус резюмирует « У ЕС нет юрисдикции над Турцией. Он не может проверить турецкие таможенные документы и не может диктовать, что должно происходить за пределами своих границ».