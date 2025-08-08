Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Турция может стать лазейкой для российского газа в ЕС — Politico

Редакция PRESS 8 августа, 2025 18:05

Мир

Анкара отказывается помогать Брюсселю отслеживать происхождение газа — и тем самым открывает лазейку для продолжения поставок из России, отмечает Politico. 

Пока Брюссель готовится к полному отказу от российского газа к 2027 году, Турция неожиданно оказалась в роли потенциального "чёрного хода", через который поставки топлива из Москвы могут продолжаться и после введения формального запрета.

Анкара официально заявила, что не будет выполнять положения нового законопроекта ЕС, направленного на отслеживание импорта российского газа. Турция, как и прежде, будет соблюдать лишь санкции ООН. Это создаёт серьезную уязвимость: ЕС не сможет достоверно проверить, не идёт ли российский газ через Турцию под видом другого топлива.

Эксперты указывают на опасную схему, действующую, например, на болгарско-турецком пограничном пункте Странджа-Малкочлар. Болгарская Bulgargaz получает сжиженный природный газ (СПГ) через турецкие терминалы, но происхождение топлива может "потеряться" по пути. Как отметила аналитик Aура Шабадус, нет гарантии, что газ, вошедший в ЕС, — не российский, особенно учитывая его низкую цену.

За последний год через турецкие маршруты в ЕС поступило 1,9 млрд кубометров газа — это всего 1,3% от былых объемов экспорта из России в Европу, но уже 20% от нынешнего импорта трубопроводного газа из РФ. Потенциально эта цифра может вырасти до 5,4 млрд кубометров.

Брюссель настаивает на новых нормах прозрачности, но Турция не обязана им подчиняться. А без сотрудничества Анкары, ЕС может только гадать, откуда именно приходит топливо.

Ситуация осложняется ещё и охлаждением отношений между Турцией и ЕС. Единственный путь, который сейчас видят дипломаты и аналитики, — это "приманки": возобновление замороженных переговоров о вступлении Турции в ЕС или обещание инвестиций в зелёные проекты. Но даже это не гарантирует, что турецкие власти будут действовать добросовестно.

Шабадус резюмирует « У ЕС нет юрисдикции над Турцией. Он не может проверить турецкие таможенные документы и не может диктовать, что должно происходить за пределами своих границ».

Комментарии (0) 21 реакций
Обновлено: 15:05 24.08.2025
Полиция разыскивает пропавшую без вести 19-летнюю рижанку (ФОТО)

Важно

Сотрудники Рижского Зиемельского управления Госполиции разыскивают пропавшую без вести Кейтию Бендрупу 2006 года рождения. 

Сотрудники Рижского Зиемельского управления Госполиции разыскивают пропавшую без вести Кейтию Бендрупу 2006 года рождения. 

В Риге сотни людей приняли участие в шествии в поддержку Украины

Важно

В честь Дня независимости Украины в воскресенье сотни людей в Риге участвовали в шествии "Путь подсолнухов" от памятника Свободы к парку Кронвалда, сообщает агентство LETA.

В честь Дня независимости Украины в воскресенье сотни людей в Риге участвовали в шествии "Путь подсолнухов" от памятника Свободы к парку Кронвалда, сообщает агентство LETA.

Украина атаковала крупнейший российский порт на Балтике: возник пожар

Важно

В порту Усть-Луга на терминале компании «Новатэк», занимающейся добычей и переработкой природного газа, вспыхнул пожар после падения обломков беспилотника, cообщает The Moscow Times.

В порту Усть-Луга на терминале компании «Новатэк», занимающейся добычей и переработкой природного газа, вспыхнул пожар после падения обломков беспилотника, cообщает The Moscow Times.

Да неужели?! Глава Latvijas ceļu būvētājs: латвийские дороги по качеству сравнялись с литовскими

Новости Латвии

Председатель правления общества Latvijas ceļu būvētājs Андрис Берзиньш в эфире телеканала TV24 высказал мнение, что дороги в Латвии по качеству сравнялись с литовскими, если не стали лучше. Но опасения вызывает то, что правительство, урезав деньги, пытается "выстрелить себе в ногу".

Председатель правления общества Latvijas ceļu būvētājs Андрис Берзиньш в эфире телеканала TV24 высказал мнение, что дороги в Латвии по качеству сравнялись с литовскими, если не стали лучше. Но опасения вызывает то, что правительство, урезав деньги, пытается "выстрелить себе в ногу".

Виленин, Рига и Магнолия: самые странные и популярные мужские и женские имена в Латвии

Новости Латвии

По состоянию на начало июля нынешнего года в Латвии самым популярным мужским именем было Янис, а женским - Елена. Об этом свидетельствует информация, собранная УДГМ.

По состоянию на начало июля нынешнего года в Латвии самым популярным мужским именем было Янис, а женским - Елена. Об этом свидетельствует информация, собранная УДГМ.

Школа или поездка с родителями? В соцсети негодуют, что чужой ребёнок пропустит неделю

Важно

Лето стремительно близится к концу, школа уже не за горами. Это вызывает у людей разного рода эмоции. Для кого-то, как в этом случае, триггером послужило сообщение о том, что чей-то ребёнок пропустит в сентябре первую неделю - будет путешествовать с родителями.

Лето стремительно близится к концу, школа уже не за горами. Это вызывает у людей разного рода эмоции. Для кого-то, как в этом случае, триггером послужило сообщение о том, что чей-то ребёнок пропустит в сентябре первую неделю - будет путешествовать с родителями.

«Это путь в никуда»: Банк Латвии бьёт тревогу по поводу планов правительства наращивать госдолг

Важно

Полмиллиарда евро - такова сумма, которую государство в этом году не сможет потратить на оборону, медицину или другие потребности, так как эти деньги придётся заплатить в качестве процентов постоянно растущего госдолга, сообщает TV3 Ziņas.

Полмиллиарда евро - такова сумма, которую государство в этом году не сможет потратить на оборону, медицину или другие потребности, так как эти деньги придётся заплатить в качестве процентов постоянно растущего госдолга, сообщает TV3 Ziņas.

