Туризма с Россией больше нет: Ратниекс объяснил, почему русскому языку теперь нет места в Риге

По словам Ратниекса, ранее считалось, что русский язык в Риге был необходим, потому что было нужно поддерживать туризм, но туризм из России закончился, так что новых табличек и надписей на русском языке больше не появится.

Однако он сам не принимал такое решение, это прописано административными актами Министерства юстиции, которые, по его словам, еще можно оспорить, поэтому Ратниекс думает, что нужно принять соответствующий закон.

Если Рижская дума ранее могла согласовать плакат или афишу с текстом на русском языке, то теперь у неё нет основания её согласовывать.

«Если мы любим свою страну, любим то, кем являемся, нам нужно с уважением относиться к своему языку. И нам нужно самим принимать такие правила, которые укрепляют наш язык, а не ослабляют его», - завил Ратниекс.