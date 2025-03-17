Турист возвращается: количество гостей в латвийских гостиницах значительно прибавилось

В том числе количество ночей, проведенных в гостиницах иностранными туристами, выросло по сравнению с январем 2024 года на 30,3% до 156 тыс., а местными жителями - на 3,7% до 101,2 тыс.

Средняя продолжительность пребывания иностранных туристов в Латвии в январе этого года, как и годом ранее, составила 1,8 ночи, а местных жителей - 1,6 ночи.

В целом в январе 2025 года в гостиницах и других местах размещения туристов было обслужено 147,8 тыс. гостей, что на 15,6% больше, чем за аналогичный период 2024 года, в том числе число иностранных гостей увеличилось на 27,8% до 85,3 тыс., а местных жителей - на 2,2% до 62,5 тыс.

Больше всего в январе 2025 года в Латвию прибыло иностранных туристов из Литвы - 14,1 тыс. Количество туристов из Эстонии составило 11,1 тыс., Великобритании - 7,5 тыс., Германии - 5,7 тыс., Финляндии - 4,1 тыс., Нидерландов - 4 тыс., Польши - 3,6 тыс., Швеции - 2,9 тыс., США - 2,8 тыс.

Средняя заполняемость гостиниц в январе составила 31,2%, что на 4,8 процентных пункта больше, чем в январе 2024 года, в том числе в Риге - 38,4%, что на 7,6 процентных пункта больше.