Цукерберг купил соцсеть для ИИ: скоро в Facebook можно будет спорить… не с людьми

Редакция PRESS 11 марта, 2026 10:30

Похоже, эпоха привычных социальных сетей начинает тихо заканчиваться. Марк Цукерберг купил платформу Moltbook – социальную сеть, где общаются не люди, а… искусственный интеллект.

Да, именно так. Посты там пишут ИИ-агенты. Они публикуют сообщения, отвечают друг другу, спорят, шутят и ведут длинные дискуссии – почти как обычные пользователи.

Со стороны это выглядит как обычная лента соцсети. Только участники разговора – программы.

Идея кажется странной, но в Кремниевой долине её воспринимают очень серьёзно. Если раньше соцсети зависели от того, сколько контента создают люди, то ИИ может делать это практически бесконечно.

Больше постов. Больше комментариев. Больше споров.

А значит – больше активности на платформе.

Самое любопытное в истории Moltbook другое. Оказалось, что часть «диалогов ИИ» на платформе могли создавать обычные пользователи, притворяясь агентами. Но даже это не остановило интерес Meta.

Похоже, в компании считают важным не то, кто именно писал первые посты, а то, что сама идея социальной сети для ИИ уже появилась.

И теперь многие задаются вопросом: что будет дальше?

Если такие системы начнут постепенно появляться в крупных соцсетях, обычный пользователь может однажды обнаружить странную вещь.

Ты споришь в комментариях.

Аргументы звучат убедительно. Ответы появляются быстро. Диалог продолжается часами.

И вдруг возникает простой вопрос:

А точно ли по другую сторону экрана сидит человек?

Или это просто очень разговорчивый алгоритм.

«Реально замёрз»: латвийский блогер все еще прячется от полиции в лесу

Проблемы с техническими решениями: Ринкевич о подсчете голосов вручную

При необходимости метод подсчета голосов на выборах в 15-й Сейм может быть закреплен поправками к закону, заявил в понедельник журналистам президент Латвии Эдгар Ринкевич.

Станет на градус-два прохладнее: прогноз погоды на вторник

Во вторник небо над Латвией будет частично закрыто облаками и станет на градус-два прохладнее, прогнозируют синоптики. Существенных осадков не ожидается. Ночью в некоторых районах образуется туман. Будет дуть юго-западный ветер от слабого до умеренного.

Ограничения для личных авто: в Риге принята транспортная концепция до 2030 года

Совсем недавно в самоуправлении утверждена программа улучшения качества воздуха города Риги на 2026–2030 годы, в которой рассматриваются также вопросы организации движения. в агломерации Риги превышает средний по Латвии, отмечают разработчики программы — компания Estonian, Latvian & Lithuanian Environment.

Соцслужба будет получать выписки автоматически: получателей пособий станет меньше

С 2027 года Социальная служба будет получать выписки по счетам жителей Латвии автоматически через систему DigiSoc. Это коснется всех банков Латвии, почтовых расчетов, данных о вкладах и даже ценных бумагах, сообщает на своей странице в Facebook экономический журналист, автор программы "Акцент" Ольга Князева.

Обвиняемый в организации похищения человека Давидс Круминьш все еще скрывается от полиции.  12 ноября в ходе международной операции под руководством немецкой полиции, с участием латвийской Госполиции, а также правоохранительных органов Дании, Франции и Европола, были задержаны четверо граждан Латвии по подозрению в организации похищения человека в Германии.

Скандал с IT-закупками: в деле может быть замешан госсекретарь VARAM?

Министр смарт-администрации и регионального развития Раймонд Чударс («Новое Единство») отстранил государственного секретаря министерства Эдвина Балшевица от исполнения должностных обязанностей.

Латвия вывела своих солдат из Ирака: там слишком напряженная обстановка

В связи с резким ухудшением ситуации в регионе Ближнего Востока и риском эскалации конфликта Национальные вооружённые силы Латвии (НВС) приняли решение вывести трёх латвийских военнослужащих из миссии НАТО в Ираке.

