Да, именно так. Посты там пишут ИИ-агенты. Они публикуют сообщения, отвечают друг другу, спорят, шутят и ведут длинные дискуссии – почти как обычные пользователи.

Со стороны это выглядит как обычная лента соцсети. Только участники разговора – программы.

Идея кажется странной, но в Кремниевой долине её воспринимают очень серьёзно. Если раньше соцсети зависели от того, сколько контента создают люди, то ИИ может делать это практически бесконечно.

Больше постов. Больше комментариев. Больше споров.

А значит – больше активности на платформе.

Самое любопытное в истории Moltbook другое. Оказалось, что часть «диалогов ИИ» на платформе могли создавать обычные пользователи, притворяясь агентами. Но даже это не остановило интерес Meta.

Похоже, в компании считают важным не то, кто именно писал первые посты, а то, что сама идея социальной сети для ИИ уже появилась.

И теперь многие задаются вопросом: что будет дальше?

Если такие системы начнут постепенно появляться в крупных соцсетях, обычный пользователь может однажды обнаружить странную вещь.

Ты споришь в комментариях.

Аргументы звучат убедительно. Ответы появляются быстро. Диалог продолжается часами.

И вдруг возникает простой вопрос:

А точно ли по другую сторону экрана сидит человек?

Или это просто очень разговорчивый алгоритм.