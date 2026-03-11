Да, именно так. Посты там пишут ИИ-агенты. Они публикуют сообщения, отвечают друг другу, спорят, шутят и ведут длинные дискуссии – почти как обычные пользователи.
Со стороны это выглядит как обычная лента соцсети. Только участники разговора – программы.
Идея кажется странной, но в Кремниевой долине её воспринимают очень серьёзно. Если раньше соцсети зависели от того, сколько контента создают люди, то ИИ может делать это практически бесконечно.
Больше постов. Больше комментариев. Больше споров.
А значит – больше активности на платформе.
Самое любопытное в истории Moltbook другое. Оказалось, что часть «диалогов ИИ» на платформе могли создавать обычные пользователи, притворяясь агентами. Но даже это не остановило интерес Meta.
Похоже, в компании считают важным не то, кто именно писал первые посты, а то, что сама идея социальной сети для ИИ уже появилась.
И теперь многие задаются вопросом: что будет дальше?
Если такие системы начнут постепенно появляться в крупных соцсетях, обычный пользователь может однажды обнаружить странную вещь.
Ты споришь в комментариях.
Аргументы звучат убедительно. Ответы появляются быстро. Диалог продолжается часами.
И вдруг возникает простой вопрос:
А точно ли по другую сторону экрана сидит человек?
Или это просто очень разговорчивый алгоритм.