ЦПКЗ: в Латвии не зарегистрирован вирус Oropouche

"Oropouche" - это зооноз, вызываемый вирусом. В странах Европейского союза (ЕС) с июня по июль 2024 года впервые зафиксированы данные о случаях вирусной болезни "Oropouche", ввезенной с Кубы или в Бразилии.

Вирус поражает людей в основном в результате укусов зараженной мошки, распространять его могут и комары. Основной переносчик - мушка "Culicoides paraensis" - широко распространен в Америке, но не встречается в Европе. До сих пор не хватает доказательств того, что европейские виды мошкары или комаров могут переносить этот вирус, отмечают в ЦПКЗ.

В Европейском центре профилактики и контроля заболеваний считают, что риск воздействия вируса на людей в европейской экономической зоне крайне невысок, в том числе в Латвии, несмотря на возможность дальнейшего ввоза этого заболевания, так как в континентальной Европе нет компетентных переносчиков.

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) сообщает, что вирус встречается в основном в Южной Америке и Карибском бассейне: в Бразилии, Боливии, Колумбии, Кубе, Гайане, Перу и Доминиканской Республике.

ЦПКЗ поясняет, что это вирусное заболевание может проявляться как острая лихорадка с головной болью, тошнотой, рвотой, мышечно-суставной болью, иногда с более тяжелыми симптомами. Прогноз на выздоровление хороший, летальный исход крайне редок.

Для лечения болезни нет вакцин или специфических лекарств, отметили в ЦПКЗ.

Прямая горизонтальная передача вируса от человека к человеку до сих пор не задокументирована, пояснили специалисты.