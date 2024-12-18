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«Крупный ущерб бюджету». Rail Baltica: генпрокуратура начала уголовное дело

© LETA 18 декабря, 2024 12:33

Новости Латвии 0 комментариев

LETA

Завершив проверку, Генеральная прокуратура начала уголовное дело по факту возможных нарушений должностных лиц, отвечающих за реализацию проекта железной дороги Rail Baltica.

Как сообщили агентству LETA в прокуратуре, уголовное дело возбуждено в связи с тем, что государственные должностные лица, ответственные за реализацию проекта Rail Baltica, могли нанести крупный ущерб государственному бюджету в процессе строительства объектов инфраструктуры проекта.

Дело возбуждено по статье Уголовного закона о преступлениях в служебной деятельности государственных учреждений.

Уголовное дело пока не возбуждено в отношении конкретных лиц.

Согласно решению генерального прокурора о распределении институциональной компетенции, дело передано для расследования Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией (KNAB).

В интересах следствия более подробная информация о начатом уголовном деле пока не разглашается.

Как сообщалось ранее, Генеральная прокуратура начала проверку в июне этого года.

Кроме того, сообщалось, что 10 декабря правительство концептуально согласовало сценарий реализации первой очереди проекта Rail Baltica.

Приоритетными задачами первой очереди являются создание трансграничного соединения Rail Baltica от Литвы до эстонской границы в соответствии с поступлением финансирования, а также завершение строительства пассажирских станций Rail Baltica в аэропорту Риги и южной части Центрального вокзала Риги в минимальном объеме для обеспечения их функциональности в существующей железнодорожной инфраструктуре, а также в Саласпилсе (Даугавкрасты), с возможностью пересадки между Rail Baltica и существующей железнодорожной сетью шириной 1520 мм.

Также Министерство сообщения совместно с Министерством финансов и Министерством экономики до 1 ноября 2025 года должно представить Кабинету министров технико-экономический анализ и оценку возможности привлечения частных инвестиций для соединения Риги с основной трассой Rail Baltica через строительство железнодорожной инфраструктуры европейской ширины (1435 мм) либо от Упеслеи до Центрального вокзала Риги, либо от Мисы до аэропорта Риги.

Кабинет министров также постановил, что до июля следующего года Минсообщения, Минфин и Минэкономики должны определить и представить предельные расходы проекта, основываясь на его экономическом обосновании, а также продолжить работу над предложениями по привлечению дополнительных финансовых инструментов для обеспечения финансирования на 2026–2028 годы.
Сообщалось также, что согласно отчету о состоянии проекта Rail Baltica, подготовленному высшими ревизионными органами стран Балтии, пока нет ясности относительно модели эксплуатации и управления железнодорожной линией Rail Baltica.

По последним данным RB Rail, стоимость первой очереди проекта Rail Baltica в странах Балтии может достичь 14,3 миллиарда евро, из которых 5,5 миллиарда евро приходится на Латвию. Однако за счет оптимизации технических решений возможна экономия до 400 миллионов евро, а также другие сокращения расходов.

Общая стоимость проекта в странах Балтии, согласно анализу затрат и выгод, может составить 23,8 миллиарда евро. Согласно предыдущему анализу 2017 года, проект оценивался в 5,8 миллиарда евро.

Проект Rail Baltica предусматривает создание железнодорожной линии европейского стандарта ширины (1435 мм) от Таллина до границы Литвы и Польши, с последующим соединением стран Балтии с остальной Европой. В странах Балтии планируется построить новую железнодорожную линию длиной 870 километров с максимальной скоростью поездов 240 километров в час.

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