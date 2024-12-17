Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Press.lv - Новости, которые касаются Вас! LAT
Суббота Вести еженедельник 7 Супер Секретов Mājas virtuve
LAT Вт, 17. Декабря Завтра: Hilda, Teiksma

Лежит под капельницей и плачет: Анна Седокова попала в больницу после смерти Яниса Тиммы (ВИДЕО)

Редакция PRESS 17 декабря, 2024 19:18

Важно 0 комментариев

Певица Анна Седокова находится в больнице, вероятно, из-за нервного срыва после самоубийства бывшего мужа, латвийского баскетболиста Яниса Тиммы​. В то же время его отец Райтис Тимма надеется, что это какая-то ошибка и пытается найти подтверждения гибели сына.  

Как уже сообщал press.lv, сегодня ночью в Москве найден мёртвым латвийский баскетболист Янис Тимма. По предварительной информации, он совершил самоубийство в одном из московских отелей.

Утром в социальной сети Instagram появилась первая реакция Анны Седоковой на смерть бывшего мужа:

"Вы не представляете в каком я аду жила последние годы. Я должна просто спасти своего ребенка от этой информации,"- певица плачет и просит журналистов её не беспокоить, чтобы обезопасить семилетнего сына.

Позже в российских СМИ появилось еще одно видео - из больницы. На кадрах певица лежит под капельницей и плачет.

"Анну госпитализировали в больницу по рекомендации невролога из-за плохого самочувствия", - рассказала PR-директор Седоковой.

Янис Тимма покончил с собой в бизнес-отеле в центре Москвы сегодня ночью. За несколько месяцев до развода он вёл депрессивные трансляции и выкладывал грустные сторис. В некоторых писал, что Седокова променяла их любовь на деньги и что он не хочет больше жить.

Перед смертью баскетболист прокомментировал публикацию Седоковой в запрещенной инсте. Он написал "02.07.92 (дата его рождения) — 16.12.24". Вероятно, намекая на свою смерть.

«Мы должны точно знать, что это он. Может быть, есть надежда, что это не так», — тренер по баскетболу Райтис Тимма отреагировал на смерть своего сына.

"Я пока ничего не знаю. Хочу найти какие-то контакты, потому что не знаю, к кому там обращаться. У нас был конфликт три года, меня везде блокировали. Наши отношения были ужасными и пугающими. Надо выяснить, что это он. Может быть, есть надежда, что это не так", - сказал Р. Тимма.

Как ранее сообщила агентству ЛЕТА пресс-секретарь МИД Диана Эглите, официальной информации о смерти латвийского баскетболиста Яниса Тиммы от российских учреждений не поступало. Она подчеркнула, что посольство Латвии в России проинформировано об этом факте. Оно находится в контакте с родственниками гражданина Латвии.

  • Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Комментарии (0) 58 реакций
Комментарии (0) 58 реакций
Загрузка
Загрузка
Загрузка
Загрузка

Почти 200 евро в месяц за два контейнера! Все «мусорщики» повышают цены на свои услуги

Важно 20:57

Важно 0 комментариев

В новом году мы будем платить больше за вывоз мусора — все операторы по утилизации отходов повышают цены на свои услуги.

В новом году мы будем платить больше за вывоз мусора — все операторы по утилизации отходов повышают цены на свои услуги.

Читать
Загрузка

Рождественский трамвай в Лиепае попал в аварию, но его состояние «лучше, чем думали»

ЧП и криминал 20:52

ЧП и криминал 0 комментариев

Сегодня, 17 декаюря,  незадолго до полудня особый зимне-праздничный трамвай-подарок попал в аварию. Но повреждения не так сильны, как показалось на первый взгляд, и уже в конце недели вагончик в сияющем цилиндре снова будет радовать пассажиров, сообщает LSM+.

Сегодня, 17 декаюря,  незадолго до полудня особый зимне-праздничный трамвай-подарок попал в аварию. Но повреждения не так сильны, как показалось на первый взгляд, и уже в конце недели вагончик в сияющем цилиндре снова будет радовать пассажиров, сообщает LSM+.

Читать

Мама ушла за покупками: полиция раскрыла некоторые детали убийства в Марупе

Важно 20:48

Важно 0 комментариев

Для убийства в Марупе, которое произошло в минувшие выходные, предположительно использовался пистолет ТТ, сообщили агентству ЛЕТА в Государственной полиции.

Для убийства в Марупе, которое произошло в минувшие выходные, предположительно использовался пистолет ТТ, сообщили агентству ЛЕТА в Государственной полиции.

Читать
Загрузка

Умер спортсмен Айгар Фадеев: на пике карьеры он завоевал серебренную медаль на Олимпийских играх

Важно 20:43

Важно 0 комментариев

Во вторник в возрасте 48 лет скончался латвийский спортсмен Айгар Фадеев, сообщили его родственники в социальной сети "Facebook".

Во вторник в возрасте 48 лет скончался латвийский спортсмен Айгар Фадеев, сообщили его родственники в социальной сети "Facebook".

Читать

Оторвало обе ноги и руку, он был ещё жив и в сознании простился с женой: жуткий случай под Тукумсом

Выбор редакции 20:34

Выбор редакции 0 комментариев

В Тукумсе произошел трагический случай. Мужчина разбирался со снарядом времен войны в гараже возле своего дома, и тот в какой то момент взорвался. К моменту прибытия медиков мужчина уже умер, сообщает "Дегпункта".

В Тукумсе произошел трагический случай. Мужчина разбирался со снарядом времен войны в гараже возле своего дома, и тот в какой то момент взорвался. К моменту прибытия медиков мужчина уже умер, сообщает "Дегпункта".

Читать

«Я была против и никогда этого не скрывала»: Директор Художественного музея о сносе памятника в Парке Победы

Важно 20:33

Важно 0 комментариев

"Очень многое происходит без обсуждения, и, к сожалению, эти политические решения не самые лучшие», — так в программе TV24 “Uz līnijas” признала директор Латвийского национального художественного музея Мара Лаце, комментируя так называемую «эпопею с памятниками».

"Очень многое происходит без обсуждения, и, к сожалению, эти политические решения не самые лучшие», — так в программе TV24 “Uz līnijas” признала директор Латвийского национального художественного музея Мара Лаце, комментируя так называемую «эпопею с памятниками».

Читать

Взрыв, убивший генерала Кириллова в центре Москвы, попал на ВИДЕО. Источники в СБУ: это украинская операция

Мир 20:16

Мир 0 комментариев

Утром 17 декабря 2024 года на Рязанском проспекте в Москве произошёл взрыв, в результате которого погибли два человека, включая начальника войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) генерал-лейтенанта Игоря Кириллова и его помощника.

Утром 17 декабря 2024 года на Рязанском проспекте в Москве произошёл взрыв, в результате которого погибли два человека, включая начальника войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) генерал-лейтенанта Игоря Кириллова и его помощника.

Читать