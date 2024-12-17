Лежит под капельницей и плачет: Анна Седокова попала в больницу после смерти Яниса Тиммы (ВИДЕО)

Как уже сообщал press.lv, сегодня ночью в Москве найден мёртвым латвийский баскетболист Янис Тимма. По предварительной информации, он совершил самоубийство в одном из московских отелей.

Утром в социальной сети Instagram появилась первая реакция Анны Седоковой на смерть бывшего мужа:

"Вы не представляете в каком я аду жила последние годы. Я должна просто спасти своего ребенка от этой информации,"- певица плачет и просит журналистов её не беспокоить, чтобы обезопасить семилетнего сына.

Позже в российских СМИ появилось еще одно видео - из больницы. На кадрах певица лежит под капельницей и плачет.

"Анну госпитализировали в больницу по рекомендации невролога из-за плохого самочувствия", - рассказала PR-директор Седоковой.

Янис Тимма покончил с собой в бизнес-отеле в центре Москвы сегодня ночью. За несколько месяцев до развода он вёл депрессивные трансляции и выкладывал грустные сторис. В некоторых писал, что Седокова променяла их любовь на деньги и что он не хочет больше жить.

Перед смертью баскетболист прокомментировал публикацию Седоковой в запрещенной инсте. Он написал "02.07.92 (дата его рождения) — 16.12.24". Вероятно, намекая на свою смерть.

«Мы должны точно знать, что это он. Может быть, есть надежда, что это не так», — тренер по баскетболу Райтис Тимма отреагировал на смерть своего сына.

"Я пока ничего не знаю. Хочу найти какие-то контакты, потому что не знаю, к кому там обращаться. У нас был конфликт три года, меня везде блокировали. Наши отношения были ужасными и пугающими. Надо выяснить, что это он. Может быть, есть надежда, что это не так", - сказал Р. Тимма.

Как ранее сообщила агентству ЛЕТА пресс-секретарь МИД Диана Эглите, официальной информации о смерти латвийского баскетболиста Яниса Тиммы от российских учреждений не поступало. Она подчеркнула, что посольство Латвии в России проинформировано об этом факте. Оно находится в контакте с родственниками гражданина Латвии.