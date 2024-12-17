И за 60 млн. долларов не согласен! Питт отказался сниматься вместе с Джоли в новом фильме

Дэнни Росснер, продюсер, мечтавший собрать некогда самую яркую пару Голливуда в своём проекте, планировал трогательную историю любви французского отельера и его возлюбленной на фоне Второй мировой войны. Идеальный дуэт, казалось бы, предопределён: Питт — главный герой, Джоли — его страстная партнерша. Однако в реальности идея превратилась в болезненное напоминание для Питта.

«Брэд не согласится на это ни за какие деньги, – рассказал близкий к актеру источник. – Он просто не может работать с женщиной, которая принесла ему столько страданий». С 2016 года, когда Джоли подала на развод после скандала в их частном самолете, отношения между ними лишь ухудшились. И даже спустя годы их общение ограничивается только юридическими баталиями.

Предполагаемые сцены любви между героями вызвали бы только ещё больше напряжения. «Даже сама мысль о съёмках с Анджелиной вызывает у него сильное отторжение», – добавляет инсайдер.

И хотя Росснер обещал гонорары, превосходящие стандартные ставки, для обоих актеров этот проект стал символом невозможного. Питт сосредоточен на карьере, избегая любых упоминаний о бывшей жене, а Джоли всецело посвящает себя детям и новым проектам.

Для поклонников это означает только одно: сказка о воссоединении культовой пары остаётся лишь миражом. На экране они больше не вместе, как и в жизни.