Оставь что-нибудь поесть на 1 января: как будут работать магазины в праздники

Время работы:

24 декабря - с 7:30 до 19:00;

25 декабря - с 09:00 до 22:00;

26 декабря - с 08:00 до 22:00;

31 декабря - с 07:30 до 20:00;

1 января - закрыто

Maxima

24 и 31 декабря большинство магазинов будут работать по сокращенному графику с 8:00 до 20:00, а 25 декабря большинство магазинов начнут работу с 11:00. Кроме того, чтобы предоставить сотрудникам возможность встретить Новый год со своими близкими, 1 января все магазины Maxima будут закрыты.

Spice

В торговом центре моды и стиля жизни Spice в праздничные дни будут изменены часы работы. В канун Рождества, Рождество и Новый год торговый центр будет работать по сокращенному графику, а 1 января он будет закрыт.

24 декабря: 10.00 - 18.00

25 декабря: 12.00 - 21.00

26 декабря: 10.00 - 21.00

31 декабря: 10.00 - 18.00

1 января: закрыто

Посетителям следует учитывать, что время работы некоторых мест обслуживания и магазинов может отличаться от времени работы торгового центра (например, отделения банка, Veselības Centrs 4, RIMI Hipermārkets).

AKROPOLE Rīga и AKROPOLE Alfa

Большинство магазинов и мест оказания услуг в торговых центрах AKROPOLE Rīga и AKROPOLE Alfa будут работать по следующему графику:

24 декабря – с 10:00 до 20:00;

25 декабря – с 12:00 до 21:00;

31 декабря – с 10:00 до 20:00;

1 января торговые центры будут частично закрыты, за исключением отдельных категорий магазинов и мест оказания услуг.

Время работы некоторых магазинов и сервисных центров будет отличаться.

AKROPOLE Alfa (Бривибас гатве, 372)

Время работы Rimi: 24 декабря – с 08:00 до 20:00, 25 декабря – с 09:00 до 22:00, 31 декабря – с 08:00 до 21:00, 1 января – с 11:00 до 21:00.

Время работы MyFitness: 24 и 31 декабря – с 10:00 до 20:00, 25 декабря – с 10:00 до 21:00, 26 декабря – с 08:00 до 21:00, 1 января – закрыто.

Время работы кинотеатра CINAMON: 24 и 31 декабря – с 10:00 до 19:00, 25 декабря и 1 января – с 12:00 до 22:00.

Время работы филиалов коммерческих банков: 24, 26 и 31 декабря – с 10:00 до 19:00, 25 декабря – с 12:00 до 19:00, 1 января – закрыто.

AKROPOLE Rīga (Латгалес, 257)

Время работы Maxima XXX: 24 и 31 декабря – с 08:00 до 21:00, 25 декабря – с 10:00 до 22:00, 26 декабря – с 08:00 до 22:00, 1 января – закрыто.

Lemon Gym будет работать круглосуточно и без выходных во все праздничные дни, включая 1 января.

Время работы Apollo Kino: 24 и 31 декабря – с 10:00 до 18:00, 25 декабря и 1 января – с 12:00 до 22:30.

Время работы Euroaptieka: 24 и 31 декабря – с 09:00 до 21:00, 25 декабря – с 11:00 до 22:00, 1 января – закрыто.

Время работы VC4 Medicīnas centrs: 24 и 31 декабря – с 10:00 до 19:00, 25 декабря – с 12:00 до 20:00, 26 декабря – с 10:00 до 20:00, 1 января – закрыто.

Время работы филиалов коммерческих банков: 24, 26 и 31 декабря – с 10:00 до 19:00, 25 декабря – с 12:00 до 19:00, 1 января – закрыто.

Таким образом из больших продуктовых сетевых магазинов 1 января с 11 до 21 будут открыты толmко Rimi.