Оставь что-нибудь поесть на 1 января: как будут работать магазины в праздники

Время работы:
24 декабря - с 7:30 до 19:00;
25 декабря - с 09:00 до 22:00;
26 декабря - с 08:00 до 22:00;
31 декабря - с 07:30 до 20:00;
1 января - закрыто
Maxima
24 и 31 декабря большинство магазинов будут работать по сокращенному графику с 8:00 до 20:00, а 25 декабря большинство магазинов начнут работу с 11:00. Кроме того, чтобы предоставить сотрудникам возможность встретить Новый год со своими близкими, 1 января все магазины Maxima будут закрыты.
Spice
В торговом центре моды и стиля жизни Spice в праздничные дни будут изменены часы работы. В канун Рождества, Рождество и Новый год торговый центр будет работать по сокращенному графику, а 1 января он будет закрыт.
24 декабря: 10.00 - 18.00
25 декабря: 12.00 - 21.00
26 декабря: 10.00 - 21.00
31 декабря: 10.00 - 18.00
1 января: закрыто
Посетителям следует учитывать, что время работы некоторых мест обслуживания и магазинов может отличаться от времени работы торгового центра (например, отделения банка, Veselības Centrs 4, RIMI Hipermārkets).
AKROPOLE Rīga и AKROPOLE Alfa
Большинство магазинов и мест оказания услуг в торговых центрах AKROPOLE Rīga и AKROPOLE Alfa будут работать по следующему графику:
24 декабря – с 10:00 до 20:00;
25 декабря – с 12:00 до 21:00;
31 декабря – с 10:00 до 20:00;
1 января торговые центры будут частично закрыты, за исключением отдельных категорий магазинов и мест оказания услуг.
Время работы некоторых магазинов и сервисных центров будет отличаться.
AKROPOLE Alfa (Бривибас гатве, 372)
Время работы Rimi: 24 декабря – с 08:00 до 20:00, 25 декабря – с 09:00 до 22:00, 31 декабря – с 08:00 до 21:00, 1 января – с 11:00 до 21:00.
Время работы MyFitness: 24 и 31 декабря – с 10:00 до 20:00, 25 декабря – с 10:00 до 21:00, 26 декабря – с 08:00 до 21:00, 1 января – закрыто.
Время работы кинотеатра CINAMON: 24 и 31 декабря – с 10:00 до 19:00, 25 декабря и 1 января – с 12:00 до 22:00.
Время работы филиалов коммерческих банков: 24, 26 и 31 декабря – с 10:00 до 19:00, 25 декабря – с 12:00 до 19:00, 1 января – закрыто.
AKROPOLE Rīga (Латгалес, 257)
Время работы Maxima XXX: 24 и 31 декабря – с 08:00 до 21:00, 25 декабря – с 10:00 до 22:00, 26 декабря – с 08:00 до 22:00, 1 января – закрыто.
Lemon Gym будет работать круглосуточно и без выходных во все праздничные дни, включая 1 января.
Время работы Apollo Kino: 24 и 31 декабря – с 10:00 до 18:00, 25 декабря и 1 января – с 12:00 до 22:30.
Время работы Euroaptieka: 24 и 31 декабря – с 09:00 до 21:00, 25 декабря – с 11:00 до 22:00, 1 января – закрыто.
Время работы VC4 Medicīnas centrs: 24 и 31 декабря – с 10:00 до 19:00, 25 декабря – с 12:00 до 20:00, 26 декабря – с 10:00 до 20:00, 1 января – закрыто.
Время работы филиалов коммерческих банков: 24, 26 и 31 декабря – с 10:00 до 19:00, 25 декабря – с 12:00 до 19:00, 1 января – закрыто.
Таким образом из больших продуктовых сетевых магазинов 1 января с 11 до 21 будут открыты толmко Rimi.