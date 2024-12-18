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Забили Bolt? Сеть такси ответила Байбе Браже на её возмущения по поводу русского водителя

Редакция PRESS 18 декабря, 2024 17:15

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LETA

Вчера мы писали о том, что министр иностранных дел Байба Браже пожаловалась на водителя такси Bolt, который заговорил с нею на русском языке.

"Привет, @boltapp,  это совершенно неприемлемо, что ваш водитель Александр ни слова не говорит по-латышски. А также не может общаться на английском, французском, украинском, голландском или немецком. Только на русском. Поездка была вечером 14 декабря в Малую Гильдию в Старый город", - пожаловалась министр в Твиттере/X и получила от компании там же ответ.

В компании ей фактически ответили, что такого не может быть, ведь все водители из такси подтверждают знания языка сертификатом.

"Добрый день! Спасибо, что для своей поездки выбрали Bolt! Хотим отметить, что доступ к платформе разрешен только  тем автоводителям, кто получил лицензию в автотранспортной дирекции, что предусматривает подтверждение о владении языком хотя бы на уровень B1".

Как ранее отметил в интервью порталу Delfi руководитель по операциям Bolt в Латвии Марцис Бакис: «между Bolt и водителями-партнерами нет отношений работника и работодателя - они являются независимыми поставщиками услуг и работают индивидуально или в одном из автопарков».

Бакис также напоминает, что у каждого клиента есть возможность оценить обслуживание по пятибалльной шкале и оставить отзыв после поездки. «Наша служба поддержки рассматривает все жалобы и обрабатывает их в индивидуальном порядке, предоставляя ответы как можно быстрее». Поэтому каждому клиенту также предлагается сообщить о том, что он испытал во время поездки, чтобы компания могла улучшить качество обслуживания. 

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